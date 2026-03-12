都内で24時間フィットネスジムを展開する「WE ARE THE FIT」は、2026年4月6日（月）に4店舗目となる「WE ARE THE FIT 広尾店」を渋谷区広尾商店街にグランドオープンいたします。オープンを記念し、広尾の地域住民と商店街と共に作り上げる参加型アートプロジェクト「挑戦桜（ちょうせんざくら）」を3月より期間限定で開催。フィットネスを通じて地域の挑戦を応援し、人々の目標が桜のように咲き誇るコミュニティ拠点を創造します。

■ "挑戦桜" ―チャレンジが咲く、春の広尾―

「挑戦桜」は、フィットネスジムという枠を超え、地域の人々の前向きなエネルギーを可視化するアートプロジェクトです。概要： ご来店いただいた地域の方々に、それぞれの「挑戦」「目標」「夢」を桜の花びら型のカードに記入していただきます。それらを店内に設置した桜の木のオブジェに吊るしていただくことで、皆さまの想いが集まった一本の「桜の木」を完成させます。実施期間： 2026年3月23日（月）～4月5日（日）（見学開始日より開始）参加方法： 見学期間中の来店時、または店頭イベント時に記入可能。※受付はスタッフアワー（11:00～15:00／16:00～20:00）の時間帯のみとなります。参加特典： ご入会していただいた方に、先着で広尾店限定ノベルティーをプレゼントいたします。プロジェクトの意義： WE ARE THE FITの思いである「ワークアウトを通じ生きる目的をつくる場所でありたい」を体現し、広尾地域に「挑戦する文化」を根付かせることを目指します。

■ 広尾から始まる、新しい「挑戦」の形

WE ARE THE FIT 広尾店は、装飾を排したモノトーンのストイックなデザインが特徴です。「自分と向き合うための装置」として設計された天井高を活かした開放的な空間は、利用者が自らの内面と向き合い、集中してトレーニングに励める環境を追求しました。今回の「挑戦桜」プロジェクトは、そんなストイックな空間に、地域の人々の温かな「想い」や「決意」を融合させる試みです。広尾という街で新しい生活を始める方々、あるいは既存の自分を超えようとする方々の背中を押し、地域全体を活性化させるコミュニティの拠点を目指します。

■ WE ARE THE FIT 広尾店 概要

■ 広尾店の4つの特徴

① 上級者も満足の本格トレーニング環境

最大50kgのダンベルをはじめとする充実したフリーウェイトエリアを完備。Hammer Strengthなど本格マシンを導入し、競技者レベルのトレーニングにも対応しています。

② 初心者も安心のサポート体制

フィットネス初心者の方でも安心してご利用いただけるよう、専任スタッフによるマンツーマンの「ベーシックサポート」を無料で提供。正しいフォームや効果的なトレーニング方法を丁寧にレクチャーいたします。

③ 24時間365日利用可能

早朝・深夜を問わず、ライフスタイルに合わせていつでもご利用いただけます。

④ デザインにこだわった洗練空間

落ち着いた雰囲気と清潔感のある空間デザインで、快適にトレーニングできる環境を整えています。日常に溶け込む洗練された空間で、心地よくトレーニングを続けられます。

■ 競技者基準の設備と、初心者を置き去りにしないサポート

本施設は、フリーウェイトの充実や最大50kgのダンベルなど、本格的な競技者にも満足いただける最新マシンを多数導入しています。また、フィットネス初心者の方でも安心してご利用いただけるよう、専任スタッフによるマンツーマンの「ベーシックサポート」を無料で提供。正しいフォームや効果的なトレーニング方法を丁寧にレクチャーいたします。

■ 料金プラン

先行入会特典： グランドオープン前にご入会いただいた方には、月会費の永年割引を適用いたします。通常月会費 9,130円（税込）→ 8,250円（税込） でご利用いただけます。詳細は公式HP（https://thefit.jp/news/hiroo20260301）よりご確認ください。

■ 店舗責任者 鈴木玲生

広尾という街で新たに挑戦できることを、大変嬉しく思っています。私たちが大切にしているのは、単に身体を鍛えることではなく、“自分と向き合う時間”を提供することです。忙しい日常の中で一度立ち止まり、自分自身の可能性に目を向ける場所でありたいと考えています。この場所が、地域の皆さまの新しい一歩を後押しする拠点となれば幸いです。

■ IFBB PRO・スポンサー契約選手

WE ARE THE FIT 広尾店オープンを機に、世界を舞台に活躍する3名のIFBB PRO選手とオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

■ WE ARE THE FIT について

都内を中心に24時間フィットネスジムを展開するWE ARE THE FITは、「人生の目的を創る場所」をコンセプトに、競技者から初心者まで幅広い層が本気でトレーニングに取り組める環境を提供しています。展開店舗（2026年4月現在）都立大学店江古田店用賀店広尾店（2026年4月6日グランドオープン）公式サイト：https://thefit.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/wearethefit_24/広尾店公式Instagram：https://www.instagram.com/wearethefit_hiroo/広尾公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@860chkmk?ts=01112007&oat_content=url