モンテ物産株式会社(本社：東京都渋谷区)代表取締役社長 森本 明子が、在日イタリア商工会議所が国際女性デーに合わせて開催する「Mimosa Day Award 2026」を受賞いたしました。

本賞は、各分野で際立った活躍を見せる女性を讃えるもので、3月6日(金)東京タワーにて授賞式が行われました。

企業としてイタリア食文化の価値向上と日伊交流への長年の貢献に加え、女性リーダーとして持続可能な事業運営を牽引し次世代に希望を与えた点が評価されました。





Mimosa Day Award2026を受賞したモンテ物産株式会社 代表取締役社長 森本明子





■モンテ物産について

モンテ物産株式会社は、1977年に創業したイタリアワイン・食材の専門輸入商社です。

「イタリアの素晴らしい真の食文化を知るプロ集団が、日本の食卓に新たな価値・豊かさを届けます」を企業理念に掲げ、創業以来イタリア一筋で事業を展開。イタリア全土から、ワイン、リキュール、グラッパなどの酒類をはじめ、パスタ、オリーブオイル、トマトなど、本場で愛される味わいを日本へ紹介してきました。

また、女性社員が多く活躍する組織として、女性リーダーの育成や働きやすい環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

食文化・輸入商社業界における専門性を活かしながら、多様な人材が力を発揮できる企業運営を目指しています。









■代表取締役社長 森本 明子コメント

Mimosa Day Awardを頂戴し、大変光栄に存じます。ミモザの花が象徴する“逆境の中でも柔軟さと希望を失わない姿勢”に、私自身も深く共感しています。

モンテ物産に携わった2021年以降、コロナ禍からの再出発や世界的な物流混乱など、厳しい環境が続きましたが、社員一人ひとりと力を合わせ、前向きに挑戦し続けてまいりました。

1977年創業の当社は、日本のイタリア料理文化の礎を築いてきた輸入食品企業として、まもなく50周年を迎えます。“イタリアの真の食文化を日本へ届ける”という先人たちの想いを受け継ぎ、次世代へ確かに繋いでいくことが私の使命です。

また、女性社員が多く在籍する組織のリーダーとして、私自身が挑戦し続ける姿が後に続く女性たちの励みとなれば幸いです。今後も、イタリア食文化の価値向上と、持続可能で豊かな食の未来づくりに貢献してまいります。





イタリア駐日大使と森本

受賞スピーチを行う様子





■Mimosa Day Awardとは

「Mimosa Day Award」は、在日イタリア商工会議所が2024年に創設した賞で、国際女性デー(3月8日)に合わせ、社会や文化の発展に寄与した女性を表彰する取り組みです。

授賞式は国際女性デーを祝うイタリア式の文化行事の一環として開催され、テーマは「Life is Beautiful(La vita e bella)」。挑戦し続ける女性たちへの敬意を込めて実施されています。









■モンテ物産株式会社 会社概要

所在地 ： 〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル6F

代表取締役社長： 森本 明子

設立日 ： 1977年12月20日

ホームページ ： https://www.montebussan.co.jp/

Facebook ： https://www.facebook.com/montebussan/

Instagram ： https://www.instagram.com/montebussan/?hl=ja





公式オンラインショップ カ・モンテ オンライン：https://www.camonte.com/





■本件に関するお問い合わせ

モンテ物産株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル

フリーダイヤル：0120-348-566(土・日・祝を除く9:00～17:30)