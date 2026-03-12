株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、アルデンテな弾む噛み心地の“フェットチーネグミ”シリーズから、トレンドの味わいを取り入れた「フェットチーネグミアサイーボウル味」を2026年3月17日(火)に新発売いたします。


フェットチーネグミアサイーボウル味



「フェットチーネグミアサイーボウル味」は、アサイーエキスをベースに、バナナ、りんごの味わいを重ねたグミに、ストロベリーシードでつぶつぶ食感を加えました。また、女性に不足しがちな鉄分を配合し、体にうれしい仕様としました。アサイーボウルのようなフルーティーな味わいと弾む噛みごこちの中で際立つ、つぶつぶ食感をお楽しみいただけます。



【商品概要】

商品名　　　　　　： フェットチーネグミアサイーボウル味

内容量　　　　　　： 47g

発売日　　　　　　： 2026年3月17日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、

　　　　　　　　　　 売店など

価格　　　　　　　： オープンプライス

賞味期限　　　　　： 9カ月



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel：0120-28-5605