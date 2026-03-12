株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、アルデンテな弾む噛み心地の“フェットチーネグミ”シリーズから、トレンドの味わいを取り入れた「フェットチーネグミアサイーボウル味」を2026年3月17日(火)に新発売いたします。





フェットチーネグミアサイーボウル味









「フェットチーネグミアサイーボウル味」は、アサイーエキスをベースに、バナナ、りんごの味わいを重ねたグミに、ストロベリーシードでつぶつぶ食感を加えました。また、女性に不足しがちな鉄分を配合し、体にうれしい仕様としました。アサイーボウルのようなフルーティーな味わいと弾む噛みごこちの中で際立つ、つぶつぶ食感をお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ： フェットチーネグミアサイーボウル味

内容量 ： 47g

発売日 ： 2026年3月17日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、

売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 9カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605