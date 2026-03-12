株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2026年3月21日(土)『THE WAVE』を開催いたします。

◇THE WAVE◇

-毎週土曜日開催-今回はスペシャルゲストとして、アメリカ・アトランタより DJ BABY YUを迎えます。日本人の両親のもとカナダで生まれたBABY YUは、後にアトランタへ活動拠点を移し、地元ラジオ局のDJとして活躍。その卓越したスキルが評価され、ラッパー Young Jeezy のライブDJにも抜擢された実力派DJです。音楽に対する審美眼が非常に高いことで知られるアトランタのオーディエンスをも魅了してきた彼のプレイは必見。そして今回は DJ Baby Yu × DJ DANBO の共演が実現。この2人が集まれば、その場にいるすべてのクラウドを楽しませることは間違いありません。SP GUEST： DJ BABY YUMUSIC BY：DJ DANBODIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q日程：2026年 3月21日 土曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

DJ Baby Yuは、音楽業界で世界的に活躍するDJであり、音楽への愛と人々をインスパイアする情熱を融合させている存在です。カナダ・トロント出身で、現在はアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しています。Baby Yuは、観客を魅了するライブパフォーマンスと、世界中のリスナーを盛り上げるミックスで知られています。現在Baby Yuは、ロサンゼルスのMama Lion、東京のZouk、大阪のGhost Ultra Lounge、京都のWhizz、バンコクのFlamenco Sky Bar、カルガリーのMister M / Bleu、バンクーバーのTwelve West / Mansion Night Club / Thirty、ヒューストンのOff The Record / Bar 5015など、世界各地の人気会場でレジデントDJを務めています。また、トロントのMister Wolf、Century Room、Mister Cなど多くの人気スポットでもプレイしています。クラブだけでなくラジオでも活動しており、アトランタのV-103 FMでは「12 O’Clock Day Party Mix」、トロントのVibe 105.5 FMでは「Live at 5 Mix」に出演し、Danie BやRicochetといった受賞歴のあるパーソナリティと共演しています。Baby Yuのキャリアには数多くのハイライトがあります。その一つが、Kanye Westの「Watch the Throne」ツアーでJay-Zと共にクリエイティブディレクションのサポートをするため、本人から直接招待されたことです。2014年から2017年までは、ロサンゼルスの97.1 AMP Radioで自身のスタイルを確立し、平日のドライブタイム番組や「Saturday Night House Party」で多くのリスナーを魅了しました。ラジオでの成功に加え、Baby Yuはプロデューサーとしても活躍しています。2019年にはKofiとNeboをフィーチャーしたデビューシングル「Not My Type」をリリース。続いて2020年にはpisccezをフィーチャーした「Superstar」を発表し、Spotifyで14万回以上の再生を記録しました。さらにBaby Yuは人気ライブDJとしても知られ、Young Jeezy（2011-2015）、TLC（2015）、Offset（Migos）（2019-2020）、Soulja Boy（2024-現在）、Monica（2021-現在）などのツアーに参加しています。Monicaのツアーではクリエイティブディレクターも務めています。また、Kanye West、Rihanna、Drake、LeBron James、Fabolous、The Weeknd、Lil Wayne、Chris Brown、Pharrell、Wonder Girls、2PMなどのアイコン的アーティストや著名人のイベントやアフターパーティーでもパフォーマンスを行っています。デジタル分野でもBaby Yuは活躍しており、ポッドキャスト、Twitch配信、ライブミックスを通じて世界中のファンとつながり、音楽を通じたコミュニティを築いています。トップDJエージェンシー S.K.A.M. Artist に所属し、音楽とエンターテインメントの世界でトレンドを生み続けています。満員のクラブでのプレイ、ラジオヒットのキュレーション、そしてクリエイティブな活動を通して人々にインスピレーションを与えること――Baby Yuは常に観客を動かし、音楽文化に強い足跡を残し続けています。https://www.instagram.com/djbabyyu

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawaTikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawaX(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawaFacebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jpThreads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■DOOR OPEN 21:00～■住所■〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F