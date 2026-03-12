アパマンショップ新CM「門出の日」公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において「店舗数・契約数No.1」＊１・＊２を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、住み慣れたお部屋を離れる大切な節目をテーマにした新ブランドムービー「門出の日」篇を、2026年3月12日より全国で放映開始します。

本CMでは、物件の検索や契約といった「始まり」ではなく、あえて“住み終える最後の一日”にフォーカスしました。オンライン化が進む時代だからこそ、人が人に寄り添う価値を大切にしたい。そんなアパマンショップの原点である「ドラマチックコミュニケーション」を、静かで温かなストーリーを通じて描き出します。

■ 企画意図：お部屋を離れる日は、次の人生への「門出」

物件を離れる日は、その部屋で過ごした時間や思い出との区切りであり、多くの方にとって人生の特別な転機です。アパマンショップは、単にお部屋を仲介するだけでなく、お客様が住み慣れた場所を後にし、次の一歩を踏み出すその瞬間まで支え続ける「人生のパートナー」でありたいと考えています。写真でつづる詩的な映像と心に響くテロップを通じて、お部屋を去る切なさと、新たな門出への希望を丁寧に描写しました。

■ 見どころ１.：感情の余白を描く豪華クリエイター陣

人物の細やかな心情を映し出すため、第一線で活躍するクリエイターが結集し、質の高い短編映画のような世界観を実現しました。

・カメラマン：高橋ヨーコ氏

表情の奥にある感情や、その場の空気感、奥行きを切り取る描写に長けた高橋氏。見る人の想像力を掻き立てる、エモーショナルな映像美を撮り下ろしました。

・音楽：いしいゆうこ氏

数々の心に残るCM音楽を手掛けるいしい氏による書き下ろし楽曲。別れの寂しさと新たな旅立ちへの期待を、淡く優しいメロディと歌詞に乗せて届けます。

■ 見どころ２.：飾らない等身大のキャスティング

広告然としていない素朴な雰囲気を持つ成沢美結氏、樫田芽衣氏を起用。さらに、作品のアクセントとして土屋神葉氏が出演し、その「清涼感」溢れる存在感が、親しみやすくも瑞々しい、優しい世界観を支えています。

■ 放映概要

■ 公開中CM（アパマンショップ公式YouTubeチャンネル）

「門出の日」篇 60秒

「門出の日」篇 30秒

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024年5月14日～5月28日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

