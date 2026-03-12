テュフズード、欧州電池規則 (EU) 2023/1542の認定を取得

TUV SUD Denmark ApS（本部：ドイツ・ミュンヘン）は、2026年2月27日付で欧州電池規則（EU）2023/1542 に関する公式認定を取得しました。この認定は、欧州電池規則が求める複雑な要件を評価するために必要な、テュフズードの専門能力、組織としての独立性、および技術的設備が適切であることを確証するものです。次のステップとして、TUV SUD Denmark ApS は同規則に基づくノーティファイドボディとしての認定取得を目指しています。

テュフズードジャパン株式会社

電池のライフサイクル全体を対象としたEU域内共通のルール

欧州電池規則は、欧州のサステナビリティ戦略および産業戦略の中核を成す制度です。従来の電池指令に代わるものであり、ポータブル電池、産業用電池、電気自動車用トラクション電池を含む、すべてのバッテリーを対象とした、EU域内で共通して適用される初めてのルールを定めました。

本規則には、従来の安全性および性能要件に加え、以下の新たな広範におよぶ義務を導入しています。

カーボンフットプリント

リサイクル材料の最低含有率

サプライチェーンにおけるデューデリジェンス義務

電池の耐久性および修理交換の容易性

デジタル電池パスポートなどの透明性要件

本規則は初めて、電池の製造、使用、廃棄（エンドオブライフ）までを、一貫したシステムとして扱うことにより、サステナビリティ、透明性、リサイクル可能性を検証可能な規制要件としました。

欧州電池規則の実施における重要な役割

今回の認定により、テュフズードは、これらの要件を実践的に導入するうえで、重要な役割を果たすための基盤を築きました。この認定は、テュフズードの技術的専門性、組織の独立性、そして設備の適格性を改めて証明するものです。これによりテュフズードは、欧州電池規則（EU）2023/1542 のノーティファイドボディとしての認定取得に向け、大きく前進を遂げたといえます。

テュフズードの見解

テュフズード循環経済事業開発マネージャーであるBenjamin Sommer 氏は、次のように述べています。「欧州電池規則は、電池に対する規制アプローチの根本的な転換を意味します。初めて、サステナビリティ、安全性、透明性が、電池のライフサイクル全体にわたり拘束力のある形で統合されました。今回の認定は、形式的なプロセス以上のものであり、欧州電池規則に関する複雑な要件を評価するための、テュフズードの能力を証明するものです。」

技術およびデータ関連の専門性が成功要因

テュフズードは、電池のみならず、電動モビリティおよびサステナビリティ評価における長年の経験を、この課題に活かしています。テュフズードのサービスポートフォリオには以下が含まれます。

・電池の安全性及び性能・耐久性試験

・欧州の調和法令に基づく適合性評価

・サプライチェーン全体から収集された、複雑かつグローバルなサスティナビリティデータの検証

サステナブルな欧州電池市場への貢献

テュフズードは、欧州電池規則に基づく認定取得により、安全でサステナブル、かつ将来にわたり発展しうる欧州電池市場の形成に向けた主導的役割を果たす、というコミットメントを強調しています。テュフズードは、産業における新たな基準として、透明性、試験可能性、信頼性を積極的に推進していく方針です。

関連情報

欧州電池規則とは（ブログ）(https://www.tuvsud.com/ja-jp/industries/energy/eu-battery-regulation)

欧州電池規則（ホワイトペーパー）(https://www.tuvsud.com/ja-jp/resource-centre/white-papers/jp-eu-battery-regulation)

欧州電池規則（EU Battery Regulation ）におけるデューデリジェンス要件（ホワイトペーパー）(https://www.tuvsud.com/ja-jp/resource-centre/white-papers/jp-eu-battery-due-diligence)

DANAK: 01-7035 Certification of products: EMC, RED, MED, MD, PPE, EUBR(https://registry.danak.dk/97325/registry/7035?lang=en)

テュフズードジャパンについて

150年以上の歴史を持つ国際的な第三者認証機関テュフズードの日本法人として1993年に設立。試験、認証、監査、トレーニングサービスを通じて、医療機器、産業機器、民生機器、自動車、食品、化学、エネルギーなど幅広い分野における企業の安全性と海外展開を支えています。近年はサイバーセキュリティ、サステナビリティ、AI関連サービスにも注力。

https://www.tuvsud.com/ja-jp

お問い合わせ

テュフズードジャパン株式会社 マーケティング部

Marketing.jp@tuvsud.com

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11住友不動産新宿南口ビル12F