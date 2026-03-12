株式会社高己とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社高己と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


シルバーパートナー契約内容

■内容
ゴール裏4列目看板への広告掲出


■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日


株式会社高己　代表取締役　高田 拓己 様よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂くこととなり、大変光栄に思います。自分自身水戸ホーリーホックのアカデミー出身者として、森フットボールダイレクターにはユース時代に大変お世話になり、またその時のチームメイトもスタッフとして活躍しています。


昨年のJ2優勝・J1昇格の試合は、その瞬間を目の前で見ており、何かできないかと思っていたところ、この度のご縁をいただきました。今後もファン・サポーター・ご協賛企業の皆様とともに、クラブ初のＪ１での挑戦を応援できればと思っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。


法人概要



■法人名
株式会社高己


■所在地
茨城県那珂市杉331-1


■代表者
代表取締役　高田 拓己


■事業内容
とび・土木工事
解体工事