株式会社高己とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社高己と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

ゴール裏4列目看板への広告掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社高己 代表取締役 高田 拓己 様よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂くこととなり、大変光栄に思います。自分自身水戸ホーリーホックのアカデミー出身者として、森フットボールダイレクターにはユース時代に大変お世話になり、またその時のチームメイトもスタッフとして活躍しています。

昨年のJ2優勝・J1昇格の試合は、その瞬間を目の前で見ており、何かできないかと思っていたところ、この度のご縁をいただきました。今後もファン・サポーター・ご協賛企業の皆様とともに、クラブ初のＪ１での挑戦を応援できればと思っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

株式会社高己

■所在地

茨城県那珂市杉331-1

■代表者

代表取締役 高田 拓己

■事業内容

とび・土木工事

解体工事