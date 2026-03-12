株式会社高己とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社高己と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
ゴール裏4列目看板への広告掲出
■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日
株式会社高己 代表取締役 高田 拓己 様よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂くこととなり、大変光栄に思います。自分自身水戸ホーリーホックのアカデミー出身者として、森フットボールダイレクターにはユース時代に大変お世話になり、またその時のチームメイトもスタッフとして活躍しています。
昨年のJ2優勝・J1昇格の試合は、その瞬間を目の前で見ており、何かできないかと思っていたところ、この度のご縁をいただきました。今後もファン・サポーター・ご協賛企業の皆様とともに、クラブ初のＪ１での挑戦を応援できればと思っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
株式会社高己
■所在地
茨城県那珂市杉331-1
■代表者
代表取締役 高田 拓己
■事業内容
とび・土木工事
解体工事