グッドパッチ、デジタルハリウッドSTUDIOと新カリキュラムを共同開発

株式会社グッドパッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土屋尚史、証券コード：7351、以下「グッドパッチ」）は、IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクールを運営するデジタルハリウッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳）が展開する「デジタルハリウッドSTUDIO」と、Webデザイナー専攻向けの新カリキュラム「UXデザイン基礎」を共同開発しました。

本カリキュラムは2026年4月より提供を開始し、UX思考とWeb制作スキルをもった人材を育成することで、ビジネス現場における市場価値の高いデザイナーの輩出と、体験設計から本質的な価値を生み出すことができるデザイン人材を増やすことを目指すものです。

■要約- グッドパッチはデジタルハリウッドSTUDIOと共同で、Webデザイナー専攻向けの新カリキュラム「UXデザイン基礎」を開発。2026年4月より提供を開始- デザイナーに求められる役割が変化する中、実務で不可欠なUX思考をWeb制作スキルと一体で学ぶことで、根拠のある設計ができる人材を育成する- 本取り組みを通じ、表層的なWeb制作にとどまらず、体験設計から本質的な価値を生み出し、ビジネス現場で活躍できる市場価値の高いデザイナーを輩出していく

■背景：UXを「特別なスキル」から「Webデザイナーの標準装備」へ



近年、ノーコードツールの普及や生成AIの発展により、デザインの制作工程における自動化が進んでいます。デザイナーには、これまで以上に「作る力」だけでなく、ユーザー視点で課題を捉え、根拠を持って「体験を設計できる力」が不可欠となっています。

しかし、従来のWebデザイン教育はツール操作やビジュアル制作に偏る傾向があり、実務で求められる「課題解決のための思考プロセス（UX）」を体系的に学ぶ機会は十分ではありませんでした。

こで、数多くのサービス・プロダクトのUXデザインを通じて、さまざまな企業の事業成長を支援してきたグッドパッチの実践知と、30年にわたりクリエイター育成を牽引してきたデジタルハリウッドの教育ノウハウを融合。Web制作スキルとUX思考を一体で学ぶ、次世代のスタンダードとなる教育プログラムを開発しました。

■カリキュラムの特徴

本講座は、実務で直面する「なぜこのデザインなのか？」という問いに対し、論理的な根拠を持って答えられる実践力を養います。

【ビジネス現場基準のUXプロセスを体系化】

グッドパッチが実践知として蓄積してきた、ユーザー理解・課題定義・情報設計といったUXの基本プロセスをWeb制作と接続。理論にとどまらない「ビジネス現場で使えるUX」を学びます。

【「思考の型」の習得によるデザインの言語化】

ペルソナ設計やユーザージャーニーの整理を通じ、デザインの意図を言語化する力を養います。これにより、評価軸を「個人のセンス」から、「客観的な設計力」へと引き上げます。

【初学者に最適化された実践形式】

単なる知識の習得ではなく、自身の制作物にUXプロセスを適用するサイクルを繰り返すことで、UX視点を持った設計の習慣化を促します。

■今後の展望

2026年4月より、デジタルハリウッドSTUDIOの「Webデザイナー専攻」における新たな映像教材として順次提供を開始します。詳細は、デジタルハリウッドSTUDIO公式サイト(https://school.dhw.co.jp/)にて公開します。

グッドパッチは本取り組みを通じて、Webデザイン教育においてUX視点が組み込まれる状態をつくり、さまざまな領域で体験設計から本質的な価値を生み出すことができるデザイン人材を増やすことを目指しています。

【デジタルハリウッドSTUDIOについて】

「デジタルハリウッドSTUDIO」とは、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ。」をコンセプトに、目的や地域に特化した学習スタイルを提供する今までにないラーニングスタジオとして、全国に展開しています。デジタルハリウッド設立より30年以上もの間、多くの実績を生んできた教育ノウハウとメソッドを集約し、確実にスキルが身につくカリキュラムを提供しています。

「ワーク・シフト」が注目されはじめ、働き方が大きく変わる中、併せて生活スタイルも時間の使い方そのものが変化をしはじめ、必然的に"学びのスタイル"も変化をしている流れをいち早く察知し、デジタルハリウッドでは2012年より、この「新しい学びのスタイル」を提供し始めております。

＊デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。



デジタルハリウッド校舎一覧(https://school.dhw.co.jp/school/index.html)

■株式会社グッドパッチについて

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

