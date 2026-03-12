「タクシーで合説にGO！」ワンキャリアの合同企業説明会にて、タクシーアプリ『GO』のデジタルタクシーチケット配布が決定

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2026年4月より当社主催の合同企業説明会を実施します。その合同企業説明会において、GO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏）により、タクシーアプリ『GO』でのお支払いに利用できるデジタルタクシーチケット「GOチケット」を活用した学生向け来場支援施策が実施されることをお知らせいたします。

本施策は、タクシーを活用することでイベント会場への移動に伴う負担を軽減し、学生の皆様が万全な状態でキャリア選択に臨めることを実現します。



合同企業説明会（東京4月開催）の詳細はこちら：https://www.onecareer.jp/events/seminar/81455(https://www.onecareer.jp/events/seminar/81455)

本施策の背景

就職活動において、学生は限られた時間の中で企業との接点を持つために、多くの企業や説明会会場へ移動します。移動には一定の費用や体力を必要とすることから、就職活動における負担の一定部分を占めているのが現状です。

こうした学生の負担を軽減すべく、今回GO株式会社により本施策が実施されることになりました。

なお、本施策は、GO株式会社によるプロモーションおよび学生支援の一環として実施されるもので、株式会社ワンキャリアが学生の皆様へ交通費を支給するものではありません。

本施策の概要

対象となる合同企業説明会への参加申込者に対し、GO株式会社より、デジタルタクシーチケット「GOチケット」が先着順で配布されます。

【対象の合同企業説明会（予定）】

2026年4月12日（日）：PREMIUM CAREER DAY（東京・ベルサール渋谷ガーデン）

2026年5月20日（水）：PREMIUM CAREER DAY（東京・ベルサール渋谷ガーデン）

2026年5月23日（土）：PREMIUM CAREER DAY（大阪・マイドームおおさか）

【提供内容・利用条件】

- 提供内容： タクシーアプリ『GO』でのお支払いに利用できるデジタルタクシーチケット「GOチケット」（一定金額分）- 利用条件： 上記対象イベントの往路（行き）での利用に限ります。- - 『GO』アプリ上で「イベント会場周辺」を目的地に設定し、支払い方法を「GOチケット」に設定した場合にのみ適用されます。- - 利用可能時間等の詳細は、チケット配布時にご案内いたします。- 配布方法： 就活支援サービス「ワンキャリア」のイベント特設ページより合同企業説明会にお申し込みいただいた方へ、特設サイトにて取得できる登録用URLまたはチケットコードにより「GOチケット」を『GO』アプリへ登録いただく方法をご案内いたします。※「GOチケット」のご利用には『GO』アプリのアカウント作成と「GO Pay」へのクレジットカード登録が必須となります※タクシーチケットの配布は先着順となります

【合同企業説明会について】

合同企業説明会（東京4月開催）の詳細はこちら：https://www.onecareer.jp/events/seminar/81455

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/