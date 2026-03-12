株式会社シャロン、Microsoft Dynamics 365 Business Central向けアドオン「CBEX口座情報連携」の提供を開始

株式会社シャロン

Microsoftソリューションを中心にシステム導入支援・開発保守・マーケティング支援を行う株式会社シャロン（本社：埼玉県所沢市、代表者：瀬戸谷 武志、以下「シャロン」）は、Microsoft Dynamics 365 Business Central向け拡張機能「CBEX口座情報連携）」を、Microsoft Marketplace（Commercial Marketplace）上で提供開始しました。

本アプリケーションは、SBIビジネス・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：夏川 雅貴、以下「SBIビジネス・ソリューションズ」）が提供するアカウントアグリゲーションサービス「MoneyLook BIZ」とマイクロソフトの中小企業向けクラウドERP「Dynamics 365 Business Central」との連携により銀行・クレジットカード等の取引明細を自動取得することで、仕訳作成や銀行勘定調整業務の省力化を実現するものです。

Dynamics 365 Business Central を日本で“もっと使える”形に

シャロンは、Microsoftソリューションを中心としたシステム導入コンサルティング、開発・保守、およびマーケティング支援サービスを提供しています。

同社が開発・提供する「CBEX（Charon BC Extensions）」は、Dynamics 365 Business Centralに日本の商習慣や業務要件を補完する拡張機能群であり、日本企業に特有の会計・業務要件に対応するラインアップをMicrosoft Marketplace上で展開しています。

今回新たに提供を開始する「CBEX口座情報連携）」により、取引明細の自動取得と仕訳作成・銀行勘定調整の連携を実現し、バックオフィス業務の自動化をさらに加速させます。

主な機能・特長

活用例

価格・提供形態

今後の展開

- MoneyLook BIZとのAPI連携による明細データの自動取得MoneyLook BIZとのAPI連携により、全国の銀行やクレジットカードの取引明細を自動で取得できます。これにより、インターネットバンキングや各種サイトからのダウンロード、CSV取込などの手作業を削減し、日々のデータ収集業務を効率化します。- 取引明細にもとづく仕訳作成・銀行勘定調整の省力化取得した明細データを使って入出金の仕訳を作成したり、銀行勘定調整（銀行残高と帳簿残高の突合）を行うことができます。月次・期末の照合作業時間と入力ミスの削減が期待できます。- Copilot／入出金照合仕訳帳との併用による“ほぼ完全自動仕訳”Dynamics 365 Business Central標準のCopilot機能や入出金照合仕訳帳機能と併用することにより、勘定科目の判定まで含めた完全な自動仕訳の生成も可能です。取引内容のパターンに応じた科目判定を学習・活用することで、継続利用するほど自動化率の向上が見込めます。- スケジュール実行による明細取得の自動化MoneyLook BIZからの明細データの取得は、スケジュール実行により自動化できます。- CBEXシリーズとの組み合わせによるバックオフィス全体の最適化既存のCBEXシリーズ（締め請求、支払管理、入金自動消込、国税庁API連携、日本基準減価償却、日本語UI拡張など）と組み合わせることで、日本企業のバックオフィス業務を、請求・入金・支払・税務・固定資産まで強力にサポートする構成が可能です。- すぐに使い始められるすでにDynamics 365 Business Centralをご利用中のお客様も、MarketPlaceからインストールを行って簡単なセットアップを行うだけで、すぐに機能を使い始めることができます。- 複数の銀行口座やクレジットカードを利用している企業における、入出金明細の一元取得・一括仕訳起票- 毎月の銀行勘定調整に多くの時間を要している経理部門における、照合作業の自動化・省力化- 既にDynamics 365 Business CentralおよびCBEXシリーズ（締め請求、支払管理、入金自動消込など）を導入している企業が、口座情報連携を加えることで、売掛・買掛から入出金・残高管理までをシームレスに連携させたいケース- 提供形態：Microsoft Marketplaceからお申し込みおよびインストールいただけます。- 価格：月額 10,000円／2ユーザー～(※ユーザー数やご利用条件により価格が変動する場合があります。詳細はお問い合わせください）- 本機能のご利用には、SBIビジネス・ソリューションズが提供する「MoneyLook BIZ」の契約が別途必要となります。

シャロンは、Dynamics 365 Business Centralを中心としたバックオフィス業務の自動化を支援すべく、「CBEX（Charon BC Extensions）」シリーズのラインアップ拡充および既存ソリューションの機能強化を継続的に行っています。

今後も、日本の商習慣や会計・税務要件に対応した拡張機能を順次提供し、中堅・中小企業からエンタープライズまで幅広いお客様の業務効率化とガバナンス強化に貢献してまいります。

代表者コメント（株式会社シャロン 代表取締役 瀬戸谷 武志）

MoneyLook BIZという素晴らしいサービスを介して、日本のほぼすべての銀行とDynamics 365 Business Centralを連携させることにより、マイクロソフトのAI機能を活用した革新的な資金管理業務の構築が可能となります。本アプリケーションを通じて多くのお客様やパートナー様の業務をご支援できることを大変うれしく思います。

MoneyLook事務局コメント

今回の連携により、取引明細の自動取得から仕訳作成、銀行勘定調整に至る一連の業務が Business Central 上でよりシームレスに連携可能となり、バックオフィス業務の生産性向上に寄与するものと考えております。今後も株式会社シャロン様との協業を通じ、企業の DX 推進と業務改善に貢献してまいります。

「MoneyLook BIZ」について

「MoneyLook BIZ」は、SBIビジネス・ソリューションズが提供する銀行入出金明細自動取得サービスです。複数の銀行口座の入出金明細情報をAPI連携で自動取得して一元管理でき、また取得したデータは業務システムにAPI連携やCSV出力で取り込みが可能です。これにより、煩雑な経理作業を軽減し、入金消込などのバックオフィス業務を効率化します。

「MoneyLook BIZ」運用イメージ

株式会社シャロンについて

株式会社シャロン（Charon Inc.）は、Microsoft 製品を中心としたシステム導入コンサルティングおよび開発・保守、ならびに各種マーケティングコンテンツの企画・制作を行っています。所在地は埼玉県所沢市、設立は2021年1月。取扱いは Dynamics 365 Business Central、Dynamics 365 Sales、Power Platform など。

お問い合わせ先

株式会社シャロン

担当：瀬戸谷 武志

E-mail：marketing@charon-inc.co.jp

Web：https://charon-inc.co.jp/