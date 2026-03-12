【文字化化×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

写真拡大 (全14枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年3月12日（木）より、【文字化化×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


ホラー男子たちの言葉を解読し、異界からの脱出を目指すアドベンチャーゲーム『文字化化』とのグッズ企画がついに実現！！
期間限定の受注販売となりますので、原作者描きおろしイラストを使用した限定グッズなど、スペシャルなアイテムをどうぞお見逃しなく！！！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全5種　各\2,800（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


赤い傘の男：H5cm×W12.9cm


這いばい男：H8.8cm×W11.9cm


隙間の男：H8.8cm×W11.9cm


レインコート：H8.8cm×W11.9cm


ツギハギの男：H8.8cm×W11.9cm



■缶バッジ（ランダム）　全10種　各\600（税込）


■缶バッジ（全10種セット）　\6,000（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径5.7cm



■ステッカー（ランダム）　全10種　各\700（税込）


■ステッカー（全10種セット）　\7,000（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H2.8cm×W6.7cm



■クリアカード（ランダム）　全10種　各\800（税込）


■クリアカード（全10種セット）　\8,000（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H8.6cm×W5.4cm



■アクリルハンガー　全5種　各\9,800（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


H24cm×W20cm



■クッション　全5種　各\8,000（税込）






【素材】


綿


【サイズ】


H43cm×W13.5cm



■システムノート　\3,200（税込）




【素材】


PU/鉄


【サイズ】


開:H18.4cm×W26.5cm


閉:H18.4cm×W12.5cm×D2.7cm



■トートバッグ　\4,800（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H32cm×W46cm×マチ14cm



■Tシャツ　\5,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm


L：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm


XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm



■アクリルPOP風バッジ　全5種　各\1,200（税込）




【素材】


スチール/ABS/アクリル樹脂/PET


【サイズ】


H7.5cm×W5.6cm



■コンパクトミラー　\1,000（税込）




【素材】


ステンレス/PU


【サイズ】


H8.5cm×W6.1cm


【受注期間】



2026年3月12日（木）11：00～2026年3月29日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22230/


【関連リンク】



▼『文字化化』公式Ｘ


https://x.com/HomicipherMZBK


▼『文字化化』公式サイト


https://317.zashiki.com/mozibake/



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）