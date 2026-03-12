【文字化化×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月12日（木）より、【文字化化×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

ホラー男子たちの言葉を解読し、異界からの脱出を目指すアドベンチャーゲーム『文字化化』とのグッズ企画がついに実現！！

期間限定の受注販売となりますので、原作者描きおろしイラストを使用した限定グッズなど、スペシャルなアイテムをどうぞお見逃しなく！！！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全5種 各\2,800（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

赤い傘の男：H5cm×W12.9cm

這いばい男：H8.8cm×W11.9cm

隙間の男：H8.8cm×W11.9cm

レインコート：H8.8cm×W11.9cm

ツギハギの男：H8.8cm×W11.9cm

■缶バッジ（ランダム） 全10種 各\600（税込）

■缶バッジ（全10種セット） \6,000（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

直径5.7cm

■ステッカー（ランダム） 全10種 各\700（税込）

■ステッカー（全10種セット） \7,000（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H2.8cm×W6.7cm

■クリアカード（ランダム） 全10種 各\800（税込）

■クリアカード（全10種セット） \8,000（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H8.6cm×W5.4cm

■アクリルハンガー 全5種 各\9,800（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H24cm×W20cm

■クッション 全5種 各\8,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

H43cm×W13.5cm

■システムノート \3,200（税込）

【素材】

PU/鉄

【サイズ】

開:H18.4cm×W26.5cm

閉:H18.4cm×W12.5cm×D2.7cm

■トートバッグ \4,800（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

H32cm×W46cm×マチ14cm

■Tシャツ \5,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm

L：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm

■アクリルPOP風バッジ 全5種 各\1,200（税込）

【素材】

スチール/ABS/アクリル樹脂/PET

【サイズ】

H7.5cm×W5.6cm

■コンパクトミラー \1,000（税込）

【素材】

ステンレス/PU

【サイズ】

H8.5cm×W6.1cm

【受注期間】

2026年3月12日（木）11：00～2026年3月29日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22230/

【関連リンク】

▼『文字化化』公式Ｘ

https://x.com/HomicipherMZBK

▼『文字化化』公式サイト

https://317.zashiki.com/mozibake/

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）