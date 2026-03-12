【文字化化×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
2026年3月12日（木）より、【文字化化×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
ホラー男子たちの言葉を解読し、異界からの脱出を目指すアドベンチャーゲーム『文字化化』とのグッズ企画がついに実現！！
期間限定の受注販売となりますので、原作者描きおろしイラストを使用した限定グッズなど、スペシャルなアイテムをどうぞお見逃しなく！！！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全5種 各\2,800（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
赤い傘の男：H5cm×W12.9cm
這いばい男：H8.8cm×W11.9cm
隙間の男：H8.8cm×W11.9cm
レインコート：H8.8cm×W11.9cm
ツギハギの男：H8.8cm×W11.9cm
■缶バッジ（ランダム） 全10種 各\600（税込）
■缶バッジ（全10種セット） \6,000（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
直径5.7cm
■ステッカー（ランダム） 全10種 各\700（税込）
■ステッカー（全10種セット） \7,000（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H2.8cm×W6.7cm
■クリアカード（ランダム） 全10種 各\800（税込）
■クリアカード（全10種セット） \8,000（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H8.6cm×W5.4cm
■アクリルハンガー 全5種 各\9,800（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
H24cm×W20cm
■クッション 全5種 各\8,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H43cm×W13.5cm
■システムノート \3,200（税込）
【素材】
PU/鉄
【サイズ】
開:H18.4cm×W26.5cm
閉:H18.4cm×W12.5cm×D2.7cm
■トートバッグ \4,800（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H32cm×W46cm×マチ14cm
■Tシャツ \5,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm
L：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm
XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm
■アクリルPOP風バッジ 全5種 各\1,200（税込）
【素材】
スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
【サイズ】
H7.5cm×W5.6cm
■コンパクトミラー \1,000（税込）
【素材】
ステンレス/PU
【サイズ】
H8.5cm×W6.1cm
【受注期間】
2026年3月12日（木）11：00～2026年3月29日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22230/
【関連リンク】
▼『文字化化』公式Ｘ
https://x.com/HomicipherMZBK
▼『文字化化』公式サイト
https://317.zashiki.com/mozibake/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）