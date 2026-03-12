「自分に合う香りがわからない」を卒業。30～40代女性が見直したい“今の香り選び”
なんとなく香りを選んでいる。
以前は好きだった香りが、今は少ししっくりこない。
気分を切り替えたい日や、自分を整えたい瞬間に、どんな香りが今の自分に合うのか分からない。
そんな違和感を感じ始めた30～40代女性に向けて、ウェルビーイングメディア「NOWH（ナウ）」は、“今の香り選び”を見直す編集コンテンツを公開しました。
今回の企画は、NOWHとして初めてフレグランスブランドを取り上げる特集企画です。
美容・健康・キャリア・暮らしをテーマに、共感と納得を大切にした編集コンテンツを発信してきたNOWHが、新たに“香り”というテーマに着目。30～40代女性の感性やライフスタイルに寄り添う視点から、香りとの向き合い方を編集しました。
企画背景
香りは、毎日の気分や感覚に寄り添う存在です。
一方で30～40代になると、
・昔好きだった香りが、今の自分には少し強く感じる
・香りを選ぶ基準が分からない
・気分やシーンに合う香りの取り入れ方が分からない
・“なんとなく”で選んでしまい、自分に合っている実感が持てない
といった迷いを感じることも少なくありません。
本企画では、そうした大人女性の感覚の変化に着目し、“今の自分に自然に寄り添う香り”とは何かを見つめ直すコンテンツとして構成しました。
今回NOWHが取り上げた「nowas（ナワズ）」は、お線香やお香などで広く知られる株式会社日本香堂によるフレグランスブランドです。
次世代に向けた新たな取り組みとして立ち上げられ、
Z世代社員を中心とするプロジェクトチームと社内調香師が開発に携わりました。
新設したフレグランス工場で生み出される、
伝統と現代性を掛け合わせたラインアップが特徴です。
日本香堂 nowas開発チームのみなさま
NOWHでは、単なる商品紹介ではなく、
伝統ある香りの知見と新しい世代の感性がどのように交差し、現代のライフスタイルに寄り添うブランドとして立ち上がったのか、その背景にも着目して編集・構成しました。
流行を追うだけではなく、
“今の自分に自然に似合う香り”を軸に、
30～40代女性のための香り選びを整理しています。
記事内容（一部抜粋）
・30～40代女性が香り選びで迷いやすいポイント
・今の自分に合う香りを見つけるための視点
・気分や感性、ライフスタイルに寄り添う香りとの付き合い方
・日本香堂「nowas」が生まれた背景とブランドコンセプト
・Z世代社員によるプロジェクトと社内調香師が共創したものづくりの視点
・4種の香りそれぞれの特徴と楽しみ方
・香りを“お守りのように持つ”という、新しい取り入れ方のヒント
香りそのものの魅力だけでなく、
なぜその香りが今の自分に心地よく感じられるのか、
どんな背景や思想からそのブランドが生まれているのかまで理解できる内容となっています。
NOWHについて
NOWHは、30～40代の“ゆらぎ世代”女性を中心に、美容・健康・キャリア・暮らしをテーマに、共感と納得を大切にした編集コンテンツを発信するウェルビーイングメディアです。
読者が“わたしを選びなおす”きっかけとなるような視点を大切にしながら、今後も日常や感性に寄り添うテーマを発信してまいります。