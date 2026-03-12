【「0円管理」の罠、経験者100名が明かす真実】 0円管理経験オーナーの6割が「管理会社の対応で退去者が出た」 退去1件あたりの損失は「50万円以上」が約3割

アセットテクノロジー株式会社

不動産テクノロジーを活用した投資用不動産の提案・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮本泰光 以下：アセットテクノロジー）は、「月額管理費0円」の管理サービスを利用した経験のある賃貸物件オーナー100名を対象に、「0円管理」経験オーナーにおける退去・損失に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

- 01｜0円管理サービス経験オーナーの7割が「管理会社の対応に不満」を経験、6割が「管理会社起因の退去」を経験- 02｜退去1件あたりの損失額「30万円以上」が半数を占め、退去件数「4件以上」の経験者も35.0%- 03｜退去経験オーナーの91.6%が、「0円ではない管理会社を選んでいれば退去を防げた」と回答

■調査概要

- 調査名称：「0円管理」経験オーナーにおける退去・損失に関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年2月19日～同年2月19日- 有効回答：「月額管理費0円」の管理サービスを利用した経験のある賃貸物件オーナー100名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

■0円管理サービス経験オーナーの70.0%が、利用期間中に管理会社の対応への不満を経験

「Q1. 0円管理サービスを利用していた期間中に、管理会社の対応に関して不満を抱いた経験はありますか。」（n=100）と質問したところ、「何度も経験した」が20.0%、「数回経験した」が36.0%という回答となりました。

■不満を感じた経験者が挙げた内容、「設備故障や修繕の手配が遅く、入居者を待たせてしまったこと」が50.0%でトップ

- 何度も経験した：20.0%- 数回経験した：36.0%- 1回だけ経験した：14.0%- 経験したことはない：27.0%- わからない/答えられない：3.0%

「Q2. Q1で「何度も経験した」「数回経験した」「1回だけ経験した」と回答した方にお聞きします。不満の内容を教えてください。（複数回答）」（n=70）と質問したところ、「入居者からの問い合わせ・クレームへの対応が遅かったこと」が44.3%、「設備故障や修繕の手配が遅く、入居者を待たせてしまったこと」が50.0%、「入居者からのクレームに対して適切な対応がされなかったこと」が42.9%という回答となりました。

■6割の0円管理サービス経験オーナーが、管理会社の対応が原因・一因と思われる退去があったと回答

- 設備故障や修繕の手配が遅く、入居者を待たせてしまったこと：50.0%- 入居者からの問い合わせ・クレームへの対応が遅かったこと：44.3%- 入居者からのクレームに対して適切な対応がされなかったこと：42.9%- 管理会社と連絡が取りづらかったこと：31.4%- トラブル発生時の報告や状況共有が不十分だったこと：18.6%- 入居者との間でトラブルが拡大してしまったこと：11.4%- 担当者の対応が不誠実・横柄だったこと：7.1%- 管理会社の対応が原因で入居者から直接クレームが来たこと：4.3%- その他：1.4%- わからない/答えられない：0.0%

「Q3. 0円管理サービスを利用していた期間中に、管理会社の対応が原因（または一因）で入居者が退去したと感じた経験はありますか。」（n=100）と質問したところ、「明らかに管理会社の対応が原因で退去された経験がある」が18.0%、「管理会社の対応が一因だったと思われる退去があった」が42.0%、「退去はあったが、管理会社の対応とは関係なかった」が14.0%という回答となりました。

■退去につながった管理会社の対応、「設備故障への対応の遅れによる入居者の不満蓄積」が60.0%と突出

- 明らかに管理会社の対応が原因で退去された経験がある：18.0%- 管理会社の対応が一因だったと思われる退去があった：42.0%- 退去はあったが、管理会社の対応とは関係なかった：14.0%- 退去者は出なかった：17.0%- わからない/答えられない：9.0%

「Q4. Q3で「明らかに管理会社の対応が原因で退去された経験がある」「管理会社の対応が一因だったと思われる退去があった」と回答した方にお聞きします。退去につながったと思われる管理会社の対応を教えてください。（複数回答）」（n=60）と質問したところ、「設備故障への対応が遅く、入居者の不満が蓄積したこと」が60.0%、「入居者からのクレームに適切に対応しなかったこと」が45.0%、「騒音やゴミ出しなど他の入居者とのトラブルを放置したこと」が48.3%という回答となりました。

■管理会社起因の退去件数、「2～3件」が46.7%、「4件以上」も35.0%という結果に

- 設備故障への対応が遅く、入居者の不満が蓄積したこと：60.0%- 騒音やゴミ出しなど他の入居者とのトラブルを放置したこと：48.3%- 入居者からのクレームに適切に対応しなかったこと：45.0%- 入居者からの連絡や要望を管理会社が放置したこと：25.0%- 管理会社の担当者の態度が悪く、入居者との関係が悪化したこと：16.7%- 共用部分の清掃や管理が不十分だったこと：11.7%- 退去時のトラブル対応が悪く、悪評につながったこと：8.3%- その他：0.0%- わからない/答えられない：0.0%

「Q5. Q3で「明らかに管理会社の対応が原因で退去された経験がある」「管理会社の対応が一因だったと思われる退去があった」と回答した方にお聞きします。管理会社の対応が原因（一因）と思われる退去は、これまでに何件程度ありましたか。」（n=60）と質問したところ、「1件」が16.7%、「2～3件」が46.7%、「4～5件」が23.3%という回答となりました。

■退去経験オーナーが被った1件あたりの損失額、「10万円～30万円未満」が41.7%で最多、「30万円以上」も半数を占める

- 1件：16.7%- 2～3件：46.7%- 4～5件：23.3%- 6件以上：11.7%- わからない/答えられない：1.7%

「Q6. Q3で「明らかに管理会社の対応が原因で退去された経験がある」「管理会社の対応が一因だったと思われる退去があった」と回答した方にお聞きします。退去1件あたりの損失額（空室期間の家賃損失＋原状回復費用＋入居者募集費用など）は、平均するとどの程度でしたか。」（n=60）と質問したところ、「10万円未満」が8.3%、「10万円～30万円未満」が41.7%、「30万円～50万円未満」が21.7%という回答となりました。

■91.6%の退去経験者が、「0円ではない管理会社を選んでいれば退去を防げた」と実感

- 10万円未満：8.3%- 10万円～30万円未満：41.7%- 30万円～50万円未満：21.7%- 50万円～100万円未満：13.3%- 100万円以上：15.0%- わからない/答えられない：0.0%

「Q7. Q3で「明らかに管理会社の対応が原因で退去された経験がある」「管理会社の対応が一因だったと思われる退去があった」と回答した方にお聞きします。0円管理サービスを利用した経験を振り返って、「0円ではない管理会社を選んでいれば退去を防げた」と感じることはありますか。」（n=60）と質問したところ、「強くそう思う」が33.3%、「ややそう思う」が58.3%、「あまりそう思わない」が8.3%という回答となりました。

■有料管理なら防げたと感じた理由、「クレームに誠実に対応していれば関係が悪化しなかった」が61.8%に上る

- 強くそう思う：33.3%- ややそう思う：58.3%- あまりそう思わない：8.3%- 全くそう思わない：0.0%- わからない/答えられない：0.0%

「Q8. Q7で「強くそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。そう思う理由を教えてください。（複数回答）」（n=55）と質問したところ、「対応が早ければ入居者の不満がここまで溜まらなかったと思うから」が50.9%、「クレームに誠実に対応していれば関係が悪化しなかったと思うから」が61.8%、「設備トラブルを迅速に解決していれば退去されなかったと思うから」が40.0%という回答となりました。

■0円管理経オーナーが月額の安さより重視すべきと感じたポイント、「担当者の対応の丁寧さ・誠実さ」や「対応スピード」が上位

- クレームに誠実に対応していれば関係が悪化しなかったと思うから：61.8%- 対応が早ければ入居者の不満がここまで溜まらなかったと思うから：50.9%- 設備トラブルを迅速に解決していれば退去されなかったと思うから：40.0%- 入居者との間に入って適切に調整してくれる会社なら防げたと思うから：32.7%- 0円の管理では人手が足りず対応が雑になるのは当然だと感じたから：21.8%- 結局、月額0円以上の損失が出てしまったから：9.1%- その他：0.0%- わからない/答えられない：0.0%

「Q9. 0円管理サービスを利用した経験を踏まえて、管理会社を選ぶ際に「月額の安さ」よりも重視すべきだと感じるポイントを教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=100）と質問したところ、「入居者からの問い合わせへの対応スピード」が34.0%、「トラブル発生時の対応力・解決力」が30.0%、「担当者の対応の丁寧さ・誠実さ」が35.0%という回答となりました。

■まとめ

- 担当者の対応の丁寧さ・誠実さ：35.0%- 入居者からの問い合わせへの対応スピード：34.0%- トラブル発生時の対応力・解決力：30.0%- 月額以外の費用（工事費・手数料など）の透明性：26.0%- オーナーへの報告・連絡の質：18.0%- 長く付き合える信頼性・安定性：8.0%- 入居者募集力・空室対策の強さ：7.0%- 管理実績や会社の規模・信頼性：4.0%- 対応範囲の広さ（ワンストップで任せられること）：2.0%- その他：0.0%- 特にない：13.0%

今回は、「月額管理費0円」の管理サービスを利用した経験のある賃貸物件オーナー100名を対象に、「0円管理」経験オーナーにおける退去・損失に関する実態調査を実施しました。その結果、7割が管理会社の対応に不満を経験しており、6割が管理会社の対応が原因・一因と思われる退去を経験していることが明らかになりました。

まず、不満の内容は「設備故障や修繕の手配が遅く、入居者を待たせてしまったこと」（50.0%）が最も多く、「入居者からの問い合わせ・クレームへの対応が遅かったこと」（44.3%）が続きます。退去につながった対応では「設備故障への対応が遅く、入居者の不満が蓄積したこと」（60.0%）がトップとなり、「騒音やゴミ出しなど他の入居者とのトラブルを放置したこと」（48.3%）も上位に挙がりました。退去1件あたりの損失額は「10万円～30万円未満」（41.7%）が最多で、「30万円以上」も半数（50.0%）を占めます。また、退去経験者の91.6%が「0円ではない管理会社を選んでいれば退去を防げた」と回答し、その理由として「クレームに誠実に対応していれば関係が悪化しなかった」（61.8%）が最も多い結果となりました。管理会社選びで月額の安さより重視すべきポイントには「担当者の対応の丁寧さ・誠実さ」（35.0%）や「入居者からの問い合わせへの対応スピード」（34.0%）が上位となっています。

本調査から、月額管理費0円という一見魅力的なサービスが、対応品質の低下を通じて入居者の退去と経済的損失をもたらしている実態が浮き彫りになりました。管理会社選定においては、目先のコスト削減ではなく、対応の質や誠実さを重視することが、安定した賃貸経営のために不可欠と言えるでしょう。

