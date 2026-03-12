プレミアム電動ジェットボードawake日本初国内限定モデル【awake muta Edition】を発表

株式会社NTL

プレミアム電動ジェットボード awakeを輸入販売する株式会社NTLは、大人の海をコンセプトにしたマリンブランドmuta MARINE(ムータ・マリン)とコラボレーションをした日本初となる国内限定モデル【awake muta Edition】を発表します。

【awake muta Edition】は、2026年3月19日(木)から22日(日)の4日間で開催される「ジャパンインターナショナルボートショー2026」パシフィコ横浜会場 muta JAPANブース【B39】、CENTURION BOAT JAPANブース【B-29】にて披露します。期間以降はマリーナリゾート「ロータリーピア88」などにて展示を予定しています。

「ラグジュアリー＆ユニーク」をコンセプトとするmutaは、イタリア語の「muta=変化」、英語の「metamorphosis=変容」、ラテン語の「mutatis=変動」に由来。2013年にスタートしたアパレルラインmuta MARINEは、大人の海をコンセプトとしてタウンでも活躍するファッション性・機能性を持ち合わせています。

awake「目覚める・呼び起こす」に由来する電動ジェットボードのグローバルリーダーであるawakeは、高度なエンジニアリングが生み出す極限のパフォーマンス、そしてアドレナリンを追求したブランドです。両ブランドに共通するウォータースポーツへの思い、パフォーマンス、独自性、変革が共鳴され日本初のコラボレーションモデル【awake muta Edition】が誕生しました。

【awake muta Edition】 - 3つのエクスクルーシブモデル

今回の【awake muta Edition】では、ビギナーでもその日にすぐに楽しめるエントリーユーザー向けawake_Exploreベースにした2つのデザインに加え、オールラウンドモデルawake_Adventureをベースにした合計3つのデザインをラインナップ。自然の息吹である「波」をモチーフにしたmutaのブランドアイコンをエンボスで立体的にそして大胆に配置され両ブランドのクリエイティブが存分に発揮されています。

【awake_Adventure muta Fusion】

awakeとmutaが融合したシルバーベースのシャープでレーシーなモデル。乗るたびに新たな冒険や発見の旅へと誘います。

【awake_Explore muta Trico」

マリンインダストリーでは定番の配色ながらも、エンボスで配置されたロゴが新鮮でトリコロールカラーが陽気なサーフスタイルを表現。

【awake_Explore muta Deck】

ウェイクサーフィン専用ボートとして世界最高の波を作り出すCENTURION BOATSとmuta MARINEがタッグを組み日本限定特別艇としてデザインしたボートにも採用されるアイコニックなデッキパターンからインスパイアされたモデルです。

イメージ 上段【awake_Adventure muta Fusion】下段【awake_Explore muta Trico」、【awake_Explore muta Deck】

【awake_Adventure muta Fusion】は、\3,465,000(税込)。

【awake_Explore muta Trico】、【awake_Explore muta Deck】は、\2,805,000(税別)です。

エルアイビーリゾート株式会社 info@rotary-pier88.com 、awake日本総代理店 株式会社NTL awake@ntlws.com、muta JAPAN 株式会社 info@muta-japan.com までお問合せください。

2026年12月まで本モデルのバックオーダーに対応。納品まで約1ヶ月から2ヶ月(繁忙期)程度、国内仕様にしてお届けします。

サーフィン未経験の方でもレベルを問わず多くの方が上級者のように仲間がその日に楽しめるawake。ウォータースポーツへのエントリーとしても最適です。ビンディングを装着したり、引き波で楽しんだりするなど上級者も乗り込み要素満載です。

波があってもなくても、多くのコンディションで楽しめるエクスクルーシブな【awake muta Edition】での体験が新たな旅へと導きそして何かが目覚めることでしょう。水上を滑走する興奮をご体感ください。

awake - 何かが目覚める。

mutaおよびmuta MARINEについて

2006年に「ラグジュアリー&ユニーク」をコンセプトに誕生した「muta」。「イタリア語の「muta=変化」、英語の「metamorphosis=変容」、ラテン語の「mutatis=変動」に由来。2011 年3月28日、muta MARINEの「M」と自然の息吹とも言われる「波」を融合させたシンボルマークを発表。ネイビーとホワイトで模られたキャッチーかつアイコニックなロゴと共に、マリンアパレルラインである「ムータ・マリン」も始動。船乗りたちに愛される素材の機能性と街でも活躍するファッション性の両立を目指したクリエーションは、身に付けるものの価値観を変化させ、既成概念からの脱皮を提案し続けています。詳細はhttps://muta-japan.com/ をご覧ください。

CENTURION BOATSについて

センチュリオンボートは米国に本社を置き、世界に先駆けてウェイクサーフィン専用ボートを開発したことで知られています。世界最大級の波を作り出すことから、ワールドチャンピオンシップの公式競技艇にも選ばれています。初心者から上級者まで幅広いレベルに対応可能で、安定して理想的な波を作り出す特殊な船体設計と調整可能なバラストシステムを備え、操作性や乗り心地に優れた高品質かつ耐久性の高いボートです。エルアイビーリゾートがCENTURION BOAT JAPANとして日本国内総輸入元として活動しております。

詳細はhttps://centurionboats.jp/ をご覧ください。

エルアイビーリゾート株式会社（LIB Resort inc.）について

LIFE IS BETTERを企業理念として、関わる人たちの人生をより豊かに水辺のレジャー文化やライフスタイルを進化させる事を使命として、プレジャーボートのディーラーとその拠点となるマリーナの運営などマリンレジャーに関わるビジネスを展開しております。詳細は https://www.libresort.com/ をご覧ください。

awakeについて

デンマーク コペンハーゲンを拠点とするawakeは、水上の可能性を再定義する次世代の電動ジェットボートとeフォイルを開発。イノベーション、ライドエクスペリエンス、モジュール式デザインに焦点を当てウォータースポーツの未来を具現化し、世界48カ国以上で販売。世界的チューニングブランドBRABUSとコラボレーションをするなど、スーパーヨット、リゾート、ウォータースポーツ愛好家から信頼されるブランドへと成長しています。 awakeの詳細はhttps://awakeboards.com/ をご参照下さい。

NTLについて

awake総代理店。「ウォータースポーツを身近に」をコンセプトに、レベル、年齢などに問わず多くの方が気軽に、簡単に楽しめる優れたアイテムやその関連ギアを提案しています。 https://awakeboardsjp.com/

※本内容に記載されている社名または商品名等はRide AwakeApS.、エルアイビーリゾート株式会社、株式会社NTL、muta JAPAN株式会社の登録商標または商標です。

※為替や関税、海外送料などの変動により定価は予告なく変更になる可能性がございます。

※国内送料は別途となります。離島や一部地域への発送は追加料金がかかる場合がございます。

※アプリ利用に伴う通信料は利用者の自己負担となります。※周辺の安全に注意し、必ずライフジャケットなどを着用の上利用してください。

※利用するエリアの法律、法令、規則、条例を事前に確認、遵守しモラルを持って安全に利用してください。

一般からのお問い合わせ先

