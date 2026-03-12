BlackBerry Japan 株式会社

組込みシステムエンジニアリング及びソリューションを提供する株式会社ＤＴＳインサイト(https://www.dts-insight.co.jp/en/index.html)（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 浅見伊佐夫、以下ＤＴＳインサイト）およびBlackBerry Limited(https://www.blackberry.com/en)（本社：カナダ オンタリオ州、CEO：ジョン・ジアマッテオ、NYSE：BB、TSX：BB）の事業部門である、セキュアでミッションクリティカルなソフトウェアの世界的リーダーであるQNX(https://qnx.software/en)は本日、両社の協業を拡大することを発表しました。ＤＴＳインサイトは、QNXパートナープログラムの新たなメンバーとして、QNX(R) Software Development Platform（SDP）8.0やQNX(R) Hypervisorを含むQNX(R)技術を基盤とした高度なシステムインテグレーションおよび付加価値ソリューションを提供します。

今回の提携拡大は、2025年5月のコラボレーションに続くものです。この取り組みでは、ＤＴＳインサイトの動的テストツール『TRQer（トラッカー）』が「QNX Hypervisor」に正式対応したことを発表しています。これによりハイパーバイザーなどを搭載した複雑な次世代組込みシステムにおけるプロセス、スレッド、仮想マシン間の実行挙動分析を支援しました。

今回の連携強化により、ＤＴＳインサイトは、農機、建機、産業オートメーション、ロボティクス、医療、鉄道、輸送、エネルギーなどのミッションクリティカル産業の顧客に対し、より安全で信頼性の高いソリューションを提供すると同時に、迅速な導入とさらなるイノベーションを実現します。

ＤＴＳインサイトの代表取締役社長である浅見伊佐夫は次のように述べています。

「QNXとの連携強化を大変嬉しく思います。現在、産業オートメーションや医療などの一般組込み市場でも、高度な安全性が求められています。当社には、開発環境やツールの提供を通じ、この市場の課題解決に取り組んできた長年の実績があります。車載分野で信頼されるQNXの技術を融合させることで、安全と信頼をあらゆる産業へ展開し、社会の発展に貢献できると確信しています」

QNXのCountry Sales Director, Japan GEMアガルワル サッチンは次のように述べています。

「QNXは、拡大を続けるQNXチャネルパートナープログラムにＤＴＳインサイトを迎えられることを歓迎します。セキュアでミッションクリティカルなシステム向けに設計・展開された当社の幅広い製品ポートフォリオと、ＤＴＳインサイトの専門知識および業界ネットワークが相まって、共通のグローバル顧客に向けた革新的なソリューションを実現すると同時に、市場投入までの時間を短縮し、コスト効率の向上を推進できるでしょう」

QNXパートナープログラムの詳細は、こちら(https://qnx.software/en/partner/partner-program)をご覧ください。

【株式会社ＤＴＳインサイト 概要】

株式会社ＤＴＳインサイトは、横河ディジタルコンピュータ株式会社、アートシステム株式会社、プライム上場企業である株式会社ＤＴＳの組込み関連事業を統合し、2017年4月1日、ＤＴＳグループの一員としてスタートしました。

社名のインサイト（insight）には、「洞察力」「物事の本質を見抜く力」を磨くことで、技術やノウハウを最大限活用し、お客様に最高のサービスを提供するという想いを込めています。

これまでご提供してきたマイクロコンピュータや周辺システムの設計、開発に関わる事業に加え、車載分野／組込み分野の開発ツールやシステム・ハードウェア・ファームウェア開発、医療分野における計測制御システム、各分野における受託開発など、最先端の開発現場におけるお客様のビジネスを、幅広くサポートしてまいります。

私たちＤＴＳインサイトは「本質を見抜く力」で、今後さらに発展進化を続けるIoTの世界に向けたサービスを実現するとともに、ＤＴＳグループの幅広いサービスでお客様に高付加価値のソリューションを提供してまいります。

見えないものを“可視化”する お客さまのニーズを“かたち”にする

Our insight, your value

https://www.dts-insight.co.jp/

BlackBerryについて

BlackBerryは、世界の企業や政府機関向けに、インテリジェントなソフトウェアとサービスを提供しています。BlackBerryの高性能な基盤ソフトウェアにより、大手自動車メーカーや産業界の大手企業は、安全性、セキュリティ、信頼性を損なうことなく、革新的なアプリケーションの開発、新たな収益源の創出、変革的なビジネスモデルの展開を実現できます。カナダ・オンタリオ州ウォータールーに本社を置く当社は、セキュアな通信分野における深い実績を有し、包括的で高度なセキュリティを備え、広範な認証を取得したポートフォリオを通じて、モバイル機器の防御、ミッションクリティカルな状況下でのコミュニケーション、そして重要事象の管理を可能にする運用上の耐障害性を提供しています。詳細は、BlackBerry.com(https://www.blackberry.com/en)をご覧いただくと同時に、@QNX News(https://x.com/QNX_News)をフォローしてください。

QNXについて

QNXは、BlackBerry Limited(https://www.blackberry.com/en)（NYSE: BB; TSX: BB）の事業部門として、人々の体験を豊かにし、テクノロジー主導型の産業の可能性を広げ、ソフトウェア定義型企業が成長できる信頼できる基盤を提供しています。当事業部門は、安全かつセキュアなオペレーティングシステム、ハイパーバイザー、ミドルウェア、ソリューション、開発ツールの提供において業界をリードし、信頼される組み込みソフトウェアの専門家によるサポートとサービスを提供しています。QNXテクノロジーは、現在2億7500万台以上の自動車を含む、世界で最もクリティカルな組み込みシステムで採用されています。QNXソフトウェアは、自動車、医療機器、産業用制御装置、ロボット、商用車、鉄道、航空宇宙・防衛など幅広い業界で信頼を獲得しています。1980年に設立されたQNXは、カナダ・オタワに本社を置いています。詳細については、qnx.com(https://qnx.software/en)をご覧ください。

(C)2026 BlackBerry Limited。BLACKBERRYおよびEMBLEM Design、QNXおよびQNXロゴデザインなどの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limitedの商標または登録商標です。また、このような商標に対する独占的権利が明確に留保されています。その他すべての商標は各社の所有物です。BlackBerryは第三者のいかなる製品またはサービスについて責任を負うものではありません。

報道関係者お問合せ先

株式会社ＤＴＳインサイト

広報担当

〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3

新宿MIDWESTビル

TEL: 03-6756-9415

FAX: 03-6756-9401

E-mail: press@dts-insight.co.jp

QNX Japan 広報事務局

電話: 03-4405-9537

Email: qnxpr@next-pr.co.jp