ゴルフ用品専門の買取サービスを「知っている」は約40％。実際に買取に出した経験がある人はどのくらい？
■ゴルフ用品の買取、知っていても使ったことがない人が多数？
ゴルフを長く続けていると、クラブやウェアなど使わなくなった用品が自然と増えていくものです。買い替えのたびに古い道具が押し入れの奥に眠っている、という方も少なくないのではないでしょうか。
一方で、ゴルフ用品に特化した買取サービスの存在は、まだ広く浸透しているとは言い切れない状況のようです。
ということで今回は中古ゴルフウェア通販サイト『ストスト』と共同で、事前調査で「ゴルフの経験がある」と回答した全国の男女181名を対象に、「ゴルフクラブ買取に関する認知度と利用意向」についてのアンケートをおこないました。
※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。
・引用元が「株式会社NEXERとストストによる調査」である旨の記載
・ストスト（https://www.stst-used.jp/）へのリンク設置
「ゴルフクラブ買取に関する認知度と利用意向に関するアンケート」調査概要
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2026年2月26日 ～ 3月6日
調査対象者：事前調査で「ゴルフの経験がある」と回答した全国の男女
有効回答：181サンプル
質問内容：
質問1：ゴルフ用品専門の買取サービスがあることを知っていますか？
質問2：ゴルフ用品を買取に出したことはありますか？
質問3：ゴルフ用品を買取に出した理由を教えてください。
質問4：ゴルフ用品を買取に出す際、不安や懸念はありますか？
質問5：どんな不安や懸念がありますか？（複数回答可）
質問6：不安を解消できるとしたら、どんな情報やサービスがあると安心ですか？
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。
■39.8％が、ゴルフ用品専門の買取サービスを「知っている」と回答
まず、ゴルフ用品専門の買取サービスの認知度について調査をおこないました。
「知っている」と回答した方は39.8％、「聞いたことがある」が28.7％、「知らない」が31.5％という結果になりました。
「知っている」と「聞いたことがある」を合わせると68.5％の方が買取サービスの存在は何らかの形で耳にしていることがわかります。ただし、明確に「知っている」と回答した方は4割弱にとどまっており、詳しい内容まで把握している層はまだ限られているようです。
■29.2％が、ゴルフ用品を買取に「出したことがある」と回答
続いて、ゴルフ用品専門の買取サービスを「知っている」と回答した方に、実際に買取に出した経験があるかどうかを聞いてみました。
「ある」と回答した方は29.2％、「ない」は70.8％でした。
サービスの存在を知っていても、実際に利用した方は約3割にとどまっています。認知はしているものの、行動にまでは移していないという方が大多数を占める結果となりました。
ゴルフ用品を買取に出した理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。
ゴルフ用品を買取に出した理由
・使わないので買い取ってもらおうと思った。（40代・男性）
・ゴルフをやめることになったから。（40代・男性）
・新しいのを購入したから。（50代・女性）
・次のクラブ購入の原資にしたい。（60代・男性）
・やはり新しいゴルフ用品を定期的に購入するから。（40代・女性）
・買い替えの時に古いのは処分で出した。（40代・男性）
買取に出した理由を見てみると、「使わなくなった」「ゴルフをやめた」という不要になったケースと、「新しいクラブを買いたい」「買い替えの資金にしたい」という買い替え目的のケースに大きく分かれています。
■21.5％が、ゴルフ用品の買取に「不安や懸念がある」と回答
続いて、ゴルフ用品を買取に出す際に不安や懸念があるかを聞いてみました。
「ある」と回答した方は21.5％、「ない」は78.5％でした。
では、具体的にどのような点を不安に思っているのでしょうか。
不安や懸念が「ある」と回答した方に、その具体的な内容を聞いてみました。
最も多かったのは「想像より査定価格が安そう」で61.5％でした。次いで「適正価格かわからない（相場が不明）」が48.7％、「古いモデルだと値段がつかなさそう」が35.9％と続きました。
上位3つはいずれも「価格」に関する不安です。
自分のゴルフ用品にどのくらいの価値があるのか見当がつかない、という心理が根底にあるのでしょう。
そのほか「手続きが面倒そう」と「状態が悪いと売れなさそう」がともに23.1％、「梱包・発送が大変そう」が17.9％、「キャンセルしづらそう・返送料が心配」が12.8％という結果でした。
価格面だけでなく、手間や手続きの煩雑さに対するハードルを感じている方も一定数いることがわかります。
■不安を解消するために求められるのは「価格の見える化」
続いて、不安や懸念が「ある」と回答した方に、どのような情報やサービスがあれば安心できるかを聞いてみました。
不安を解消できるとしたら、どんな情報やサービスがあると安心ですか？
・相場価格が明示されると良い。（60代・男性）
・簡単にオンラインで査定出来るサイト。（40代・男性）
・写真を送ったら大体の値段を知らせてくれる。（30代・男性）
・査定無料、キャンセルがある場合は気軽にお申し付けください等、の表記があるお店なら少し安心するかな。（40代・男性）
・最低保証買い取り料金があると助かる。（50代・男性）
・店舗に持ち込んでその場で査定してくれると共に同時にAI査定額も見られる。（40代・男性）
不安を解消するために求める情報やサービスとして、相場価格の明示やオンライン査定など「事前に価格の目安がわかる仕組み」を挙げる声が目立ちました。写真を送るだけで概算がわかるサービスや、最低買取保証といった具体的な要望も寄せられています。
また、査定無料やキャンセル可能である旨の明記を求める声もあり、「気軽に試せる安心感」が利用のきっかけになるようです。実店舗での対面査定とAI査定の併用を提案する回答もあり、テクノロジーを活用した新しい査定スタイルへの期待もうかがえました。
■まとめ
今回の調査では、ゴルフ経験者の約4割がゴルフ用品専門の買取サービスを「知っている」と回答した一方で、実際に利用した経験がある方はその中の約3割にとどまることがわかりました。
不安や懸念を感じている方の多くが「査定価格」や「相場のわかりにくさ」を理由に挙げていたことから、事前に価格の目安を知ることができる仕組みが、利用への後押しになると考えられます。
使わなくなったゴルフ用品を自宅に眠らせている方は、まずはオンライン査定などを活用して、気軽に買取価格を確認してみてはいかがでしょうか。
＜記事等でのご利用にあたって＞
・引用元が「株式会社NEXERとストストによる調査」である旨の記載
・ストスト（https://www.stst-used.jp/）へのリンク設置
【ストストについて】
ストストオンライン
住所：〒641-0044 和歌山県和歌山市今福4-66-3
TEL : 0120-54-8686
ストスト＋なんばパークス店
住所：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 なんばパークス3F
TEL : 06-6684-9907
【株式会社NEXERについて】
本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F
代表取締役：宮田 裕也
URL：https://www.nexer.co.jp
事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作