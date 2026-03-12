スキンケアブランド『パーフェクトワン』『パーフェクトワンフォーカス』がニューヨークのファッションイベントに登場

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）が展開するスキンケアブランド『パーフェクトワン』と『パーフェクトワンフォーカス』が、2026年2月にニューヨークで開催されたファッションイベントにおいて、出演モデルの輝きを支えるブランドとして登場しました。当日の様子をまとめた動画をYouTubeにて公開しています。

パーフェクトワン ニューヨーク編

昨年のミラノ・パリに続き、今回はニューヨークで開催されたファッションイベントにて、出演するモデルたちの肌を支えるブランドとして登場しました。イベントでは、誕生から20周年を迎え、オールインワン美容液ジェルシリーズが9年連続国内売上No.1※1を獲得した『パーフェクトワン』、20～30代を中心に支持されている『パーフェクトワンフォーカス』、さらに花由来の香りと成分にこだわった『Maison de Bouquet（メゾンドブーケ）』が使用され、出演モデル一人ひとりの輝きを舞台裏から支えました。

イベント当日、トップメイクアップアーティストからは、「肌にすばやくなじみ、ランウェイでメイクを美しく引き立ててくれる」「メイク前の段階で肌が整っていることが重要。十分なしっとり感と滑らかさがあり、自然な輝きを保ちながらもべたつかない、理想的なスキンケア」とのコメントが寄せられました。

今後も、世界中のひとりでも多くの方が幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごせるよう、グローバルブランドとして新たな挑戦を続けてまいります。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績）

【YouTube公開動画】

＜今回公開＞

・パーフェクトワン ニューヨーク編：https://www.youtube.com/watch?v=klM6gR7lMhk

・メゾンドブーケ ニューヨーク編：https://www.youtube.com/watch?v=Qsewj6na2NQ

＜昨年公開＞

・パーフェクトワン ミラノ・パリ編：https://youtu.be/99Z43IAryAQ?si=XZGqgbIV110e01iz

【商品概要（一部）】

パーフェクトワン 薬用リンクルストレッチジェル［医薬部外品］

日本で唯一※2、2種の有効成分、ビタミンPPとプロビタミンB5※3を配合し、シワ改善と美白※4、肌荒れ予防ができる薬用オールインワン美容液ジェル。メラニンの生成を抑制し、シミの元にアプローチ※4します。肌を潤いで満たし、クリアでハリのある肌へと導きます。

容量：50g

価格：7,150円（10％税込）

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム

毛穴悩みに適したＷ洗顔不要のクレンジングバーム。毛穴の黒ずみ※5ケアをしながら、しっかりメイクもスルッと落とし、28種の保湿成分が潤いを与えます。汚れを落として肌の土台からケアし、毛穴スッキリ潤い肌へと導きます。

容量：75g

価格：2,970円（10％税込）

※2 日本で唯一2種の有効成分（ビタミンPPとD-パントテニルアルコール）を配合した薬用オールインワン化粧品（TPCマーケティングリサーチ調べ、2023/3/24時点） ※3 D-パントテニルアルコール ※4メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※5 汚れ

パーフェクトワンについて

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績9,000万個※2を突破しています。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2026年2月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

パーフェクトワンフォーカスについて

『パーフェクトワンフォーカス』は、20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランドです。一人ひとり異なる肌質や体質を研究し、植物のチカラであなたらしい美しさを引き出します。

ベタつきやテカりやすくなった肌環境を整える「モイスチャーバランスライン」と、肌本来の潤いバリア機能をサポートする「センシティブライン」を展開しています。また、SNSで話題の「スムースクレンジングバーム ディープブラック」は、炭※1や泥※2などのこだわりの成分が毛穴悩みにアプローチ。クレンジング後はクリアな肌へと導きます。

※1 吸着剤 ※2 泥炭(皮膚コンディショニング剤)

Maison de Bouquetについて

『Maison de Bouquet（メゾンドブーケ）』は、これまでの研究や知見を活かし、ライフステージの変化やホルモンバランスの揺らぎにより、心と肌の不調を感じやすくなる30代～40代の女性に寄り添いたいという想いから誕生しました。ブランド名には「花々の恵みと香りで心と肌をやさしく満たし、まるであなたへの花束のように美しさを届けたい」という想いを込めています。「肌も心もやわらかく。変わっていく自分をていねいに守る。」を コンセプトに、花由来の香りと成分にこだわったスキンケアアイテムをお届けしてまいります。

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/