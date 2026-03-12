「診療報酬改定後の価格交渉実務」と題して、ＧＵＴＳ株式会社 代表取締役 清水 仁氏によるセミナーを2026年4月13日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

診療報酬改定後の価格交渉実務

～物価対応料でどこまでカバーできるのか～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26231

[講 師]

ＧＵＴＳ株式会社 代表取締役 清水 仁 氏

[日 時]

２０２６年４月１３日（月） 午後２時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

２０２６年度（令和８年度）の診療報酬改定率は診療報酬本体が＋３．０９％、薬価が-０．８６％そして材料価格が-０．０１％となりました。ネットでは＋２．２２％となりますが、ネットでのプラス改定は２０１４年度以来１２年ぶりで、物価・人件費高騰に対応し本体は３０年ぶりの３％超えとなっています。

一方で「物価対応」が診療報酬に明記されたということは、国から、医療機関側に「ちゃんと財源を与えたでしょ」というメッセージが発信されたとも言え、「これ以上は自助努力でがんばって」と距離をおくつもりなのかもしれません。今回の改定で示された＋０．７６％の物価対応財源は、果たして現場のコスト増をカバーし得るのか。本セミナーでは、新設される「物価対応料」を整理するとともに、コスト増を転嫁させないための実務ノウハウを凝縮。改定後の経営健全化に向け、今すぐ取り組むべきアクションプランを提示します。



１．診療報酬改定 概観

診療報酬／薬価／償還価格

２．コストマネジメントのトレンド

物価高騰時代でもできる「コスト削減」

３．各分野のターゲッティング

医薬品／診療材料／委託費／その他

４．価格交渉や院内関係者への説得に使える心理学テクニック

交渉の心理学／説得の心理学

５．まとめ

６．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。