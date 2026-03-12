Sansan、「第5回日経統合報告書アワード」において優秀賞を2年連続で受賞

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社（東証プライム上場：証券コード4443、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長／CEO／CPO：寺田 親弘）は、日本経済新聞社主催の「第5回日経統合報告書アワード」において、優秀賞を2年連続で受賞したことをお知らせします。

Sansanは、ステークホルダーの皆さまへ当社グループが目指す中長期的な価値創造のストーリーをお伝えするため、2020年より統合報告書を発行しています。「Sansan株式会社 統合報告書2025」では、全社テーマ「AIファースト」のもと生成AIをプロダクトと業務の両面に実装する変革の姿勢や、創業以来培った「アナログ情報のデータ化」技術がAI時代における競争優位性の源泉となることを示しました。さらに、全従業員で企業理念の進化を問い直し、カルチャーや戦略へと実装していく独自の取り組みを立体的に描いた点が高く評価され、2年連続の受賞に至りました。

■今回の受賞について

近年、企業がステークホルダーとのエンゲージメントを深める上で、統合報告書の重要性は一段と高まっています。「第5回日経統合報告書アワード」には、過去最多となる504社・団体がエントリーしました。

統合報告書に記載する情報において、求められる質がより高度になる中、当社は持続的な企業価値向上に向けた経営の姿勢や戦略をより深く理解していただくため、本報告書において財務・非財務情報の接続を意識したストーリー展開や、分かりやすい情報の整理に注力しました。その結果、以下の点で高い評価を獲得し、上位受賞企業（14社）に次ぐ優秀賞（当社を含む48社）に2年連続で選出されました。

・2025年の全社テーマとして「AIファースト」を掲げ、生成AIをプロダクトと業務の両面に実装する全社的な変革を明確に示した点

・創業以来磨き続けてきたアナログ情報のデータ化技術に基づくプロダクト構造が、AIの活用価値を最大化する基盤であり、AI時代の競争優位性となっていることを示した点

・企業理念の進化を全従業員で問い直し、それをカルチャーや戦略へと実装する取り組みを立体的に示した点

審査員からは「『AIファースト』による第2創業とも言うべき大胆な変革宣言の書となっている」「『アナログ情報のデータ化』という強みが、AI時代において最強の競争優位性に転化するロジックの明快さは特筆すべき」「全従業員が参加する『カタチ議論』は他社にないユニークな取り組みであり大いに評価できる」との評価を得ました。

今後も当社は、全てのステークホルダーの皆さまに向けて、当社グループの持続的な企業価値向上と社会課題解決への取り組みについて、より一層の情報発信強化に努めてまいります。

日本語：https://ir.corp-sansan.com/ja/ir/library/report.html

英語：https://ir.corp-sansan.com/en/ir/library/report.html

■「日経統合報告書アワード」について

日本経済新聞社が日本企業の発行するアニュアルレポートの更なる充実と普及を目的に、1998年より実施してきた「日経アニュアルリポートアウォード」を2021年度から「日経統合報告書アワード」に改称し、再編・拡充されたものです。5回目を迎えた今回は504社・団体がエントリーし、上位賞14社、優秀賞48社が選ばれました。

日経統合報告書アワードウェブサイト：https://adnet.nikkei.co.jp/a/nira

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com

所在地：150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/