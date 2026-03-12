代官山 蔦屋書店にて“東洋発想”ホリスティックケアシリーズ「雪肌精 BLUE」POPUPイベント開催

株式会社コーセー（コンシューマーブランド事業部）

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）の、"人と地球の調和”を目指し、東洋発想で肌や心のすこやかさを叶えるホリスティックケアシリーズ「雪肌精 BLUE」は、2026年3月20日（金）～4月2日（木）までの14日間、代官山 蔦屋書店にて期間限定POPUPイベントを開催します。

「雪肌精 BLUE」代官山蔦屋書店 POPUPイベント

本イベントでは、東洋発想をもとに美しさの巡りに着目し、肌・からだ・心のバランスを調える「雪肌精 BLUE」のコンセプトを表現した空間を展開します。会場では、シリーズを象徴する2層化粧水「雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド」の特長である、まろやかに肌を包み込むような感触と、密度あるハリ感をご体感いただけます。また、お越しいただいた方が参加できる特典付きのコンテンツをご用意しているほか、POPUPイベント限定キットを販売します。

【イベント概要】

会場：代官山 蔦屋書店 2号館1階 建築・デザインフロア

住所：〒150-0033

東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山 蔦屋書店2号館1階

会期：2026年3月20日（金）～4月2日（木）

営業時間：9:00～22:00

イベントスタッフ対応時間

平日 11:30～21:30

土日祝 10:00～21:15

※最終日のみ 11:30～20:00

来場者限定特典・参加型コンテンツ

■Instagramフォロー特典

「雪肌精 BLUE」公式Instagramをフォローいただき、その場でフォロー画面をご提示いただいた方に、「雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッドII」のミニボトル12mL（6日分相当）を進呈します。

■スペシャルコンテンツ「雪肌精 BLUEおみくじ」

「雪肌精 BLUE」公式Instagramをフォローのうえ、POPUP開催期間中に指定のハッシュタグを付けて会場で撮影した写真をご投稿（フィードまたはストーリーズ）いただいた方は、スペシャルコンテンツ「雪肌精 BLUEおみくじ」にご参加いただけます。

「雪肌精 BLUEおみくじ」は、以下のいずれかをその場で進呈します。

・雪肌精 BLUE ディープブレス メディテーション アロマ ミスト 10mL（本品）

・雪肌精 BLUE ソフニング アロマ ハンド ＆ ボディ ミルク 50mL（本品）

・雪肌精 BLUE バウンス バランシング オイル（サンプル）

POPUPイベント限定キット・購入特典

POPUPイベント限定の特別キットを販売します。シリーズを象徴する2層化粧水「雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド」に加え、2月16日発売の日中用美容液「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」のミニボトル7mL（18日分相当）などをセットにしたPOPUPイベント限定キットです。

雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド POPUP限定キット

「雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド POPUP限定キット」

＜キット内容＞

・雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド I/II 120mL（本品）

・雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム ミニボトル 7mL（18日分相当）

・雪肌精 BLUE メルティ オフ クレンジング ジェル ミニボトル 6g（3日分相当）

・雪肌精 BLUE チャコール スクラブ ウォッシュ ミニボトル 6g（5日分相当）

・雪肌精 BLUE オリジナルコットンバッグ

※本キットはPOPUPイベント会場限定販売です。

【購入特典】

POPUPイベントの会場にて「雪肌精 BLUE」の商品を1品以上ご購入の方に、以下2品を進呈します。

・雪肌精 BLUE メルティ オフ クレンジング ジェル ミニボトル 6g（3日分相当）

・雪肌精 BLUE チャコール スクラブ ウォッシュ ミニボトル 6g（5日分相当）

＜特典に関するご案内・注意事項＞

※特典配布は、雪肌精 BLUE POPUPイベントスタッフの対応時間内に限ります。

※各特典は数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

※Instagramフォロー特典、スペシャルコンテンツ「雪肌精 BLUEおみくじ」は、該当画面を雪肌精 BLUE POPUPイベントスタッフにご提示の上、ご参加ください。なお、代官山 蔦屋書店スタッフによる、ご対応ではございませんので、あらかじめご了承ください。

※ご購入特典は、お会計後にレシートを雪肌精 BLUE POPUPイベントスタッフにご提示の上、お受け取りください。レジでのお渡しではございませんので、あらかじめご了承ください。

「雪肌精 BLUE」シリーズについて

「雪肌精 BLUE」は、『雪肌精』の原点である「東洋発想」をもとに、美しさのめぐりに着目し一人ひとりの肌質や体質にあったアプローチで肌・からだ・心のバランスを調えるサポートをするホリスティックケアシリーズです。和漢植物由来成分や日本産の自然素材を配合した商品ラインナップ、精油の香りによるメディテーション、独自のカウンセリングを通じて、お客さまの肌・からだ・心に寄り添い、毎日がしなやかに美しくめぐるホリスティックなビューティ体験を提供します。現在「雪肌精 BLUE」は10の国と地域（日本、中国、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フランス、スペイン）で展開しています。

◇「雪肌精 BLUE」公式サイト：https://sekkisei.jp/site/sekkiseiblue/c/c10/

◇「雪肌精 BLUE」公式Instagram：@sekkiseiblue_official

◇『雪肌精』公式LINE：@sekkisei

◇「雪肌精 BLUE」公式X： @sekkiseiblue