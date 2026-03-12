セルシス、本田技研工業とコラボレーション　Honda「CT125 Hunter Cub」の3Dモデルをクリエイター向け素材提供サービス「CLIP STUDIO ASSETS」で提供開始

株式会社セルシス

セルシスは、本田技研工業株式会社との継続的なコラボレーションの一環として、Hondaのバイク「CT125 Hunter Cub」の3Dモデルを、セルシスが運営するクリエイター向け素材提供サービス「CLIP STUDIO ASSETS」において、3月11日（水）より無料配布を開始しました。

本素材は、同日公開の最新の「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」に対応しており、金属のメタリックな質感や光沢表現を活かしたリアルな描写が可能です。「CLIP STUDIO PAINT」を利用するクリエイターは、Honda「CT125 Hunter Cub」を用いた走行シーンなどを、イラスト、マンガ、Webtoon作品などの制作において、商用・非商用を問わず、利用できます。（*1）

「CLIP STUDIO ASSETS」は、世界中のクリエイターの日々の創作活動を支援し、「CLIP STUDIO PAINT」の継続的な利用を促進する素材提供サービスです。毎日250件ほどの新しい素材が投稿され、現在30万件以上の素材が登録されています。

CLIP STUDIO ASSETS：https://assets.clip-studio.com/ja-jp

◆「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」についてのニュースリリースはこちら

https://www.celsys.com/topic/20260311

◆Honda「CT125 Hunter Cub」の3Dモデルダウンロードはこちらから

・Honda CT125 Hunter Cub Red

https://assets.clip-studio.com/ja-jp/detail?id=2250123

・Honda CT125 Hunter Cub Yellow

https://assets.clip-studio.com/ja-jp/detail?id=2250122

・Honda CT125 Hunter Cub Green

https://assets.clip-studio.com/ja-jp/detail?id=2250120

◆Honda「CT125 Hunter Cub」について

Honda CT125 Hunter Cubは、存在感のあるアップマフラーや大型リアキャリアなど、タフ＆モダンな独自のスタリングと、市街地からツーリング、トレッキングなど幅広い走行シーンで楽しめる車体パッケージングで、ビギナーからベテランライダーまで多くのお客様に好評を得ているモデルです。

Honda CT125 Hunter Cub公式サイト：https://www.honda.co.jp/CT125/

◆CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに2012年より提供しています。全世界で6,000万人以上（*2）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。現在は11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。

CLIP STUDIO PAINT：https://www.clipstudio.net/ja/

*1 本素材は、使用許諾範囲や条件など定められた範囲で利用できます

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

