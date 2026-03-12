『悠久幻想曲リバイバル』の新規DLC「悠久幻想曲 キャラクターシリーズ Vol.3 エル・ルイス パ・ズ・ル」本日より配信開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、現在発売中のNintendo Switch(TM)用ソフト『悠久幻想曲リバイバル』について、本日3月12日（木）より新規DLCとして「悠久幻想曲 キャラクターシリーズ Vol.3 エル・ルイス パ・ズ・ル」をニンテンドーeショップで配信開始したことをお知らせします。

本日より、スプリングセールとして、3月25日（水）までの期間限定でダウンロード版『悠久幻想曲リバイバル』が初の15%オフ、『悠久幻想曲アンサンブルRe:R』が初セールで10%オフでお買い求めいただけます。

また、『悠久幻想曲リバイバル』のウェブラジオ「寺島拓篤のUQナイト」が3月19日（木）より配信開始いたします。本ラジオでは声優の寺島拓篤さんをメインパーソナリティーに迎え、『悠久幻想曲』にまつわる様々なトークをお届けいたします。

■『悠久幻想曲リバイバル』追加コンテンツ本日配信!

『悠久幻想曲リバイバル』の追加コンテンツとして、「悠久幻想曲 キャラクターシリーズ Vol.3 エル・ルイス パ・ズ・ル」をニンテンドーeショップで配信開始いたしました。本作は過去にキャラクターソングCDとして発売された楽曲の復刻で、ゲーム内から聴く事が可能です。

「悠久幻想曲 キャラクターシリーズ Vol. 3 エル・ルイス パ・ズ・ル」

配信日：3月12日（木）

価格：550円

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000068783

収録曲：

1. パ・ズ・ル

2. GO Easy

3. エルからのメッセージ

4. パ・ズ・ル（カラオケ）

Licensed by PONY CANYON INC.

※『悠久幻想曲 キャラクターシリーズ Vol. 3 エル・ルイス パ・ズ・ル』を視聴するには「悠久幻想曲リバイバル」が必要になります。

■『悠久幻想曲リバイバル』『悠久幻想曲アンサンブルRe:R』スプリングセール開催!

3月25日（水）までの期間限定で、ダウンロード版『悠久幻想曲リバイバル』が15%オフ、初セールとなる『悠久幻想曲アンサンブルRe:R』が10%オフで購入可能です。ぜひお得なこの期間中にお買い求めください。

セール期間：2026年3月12日（木）0:00～3月25日（水）23:59

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/708_1_94feb114d059a38ef8bad2cac24c5b18.jpg?v=202603121251 ]

※『悠久幻想曲アンサンブルRe:R』をプレイするには『悠久幻想曲リバイバル』が必要になります。

■『悠久幻想曲リバイバル』ウェブラジオ「寺島拓篤のUQナイト」配信決定!

『悠久幻想曲リバイバル』ウェブラジオ「寺島拓篤のUQナイト」の配信が決定いたしました。

メインパーソナリティは『悠久幻想曲』のファンで有名な声優の寺島拓篤さんが担当いたします。第１回はシーラ・シェフィールド役の氷上恭子さんをゲストに迎え、作品に関する当時の話や交流、キャラクターについての話などをお届けいたします。タイトーのYouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。番組ではお便りを募集中です。お便り応募フォームからご応募いただけます。

https://amuleto.jp/message-form

「寺島拓篤のUQナイト」

配信日：毎週木曜日

第1回配信日時：3月19日（木）19時頃～

パーソナリティ（敬称略）：寺島拓篤

第1回ゲスト（敬称略）：氷上恭子（シーラ・シェフィールド役）

配信URL：https://www.youtube.com/user/taitochannel

【製品情報】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/708_2_19d88b418e168f1e381e3ff6a668a1ee.jpg?v=202603121251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/708_3_64a959bf92c36cf27e03a9a4c31f9b71.jpg?v=202603121251 ]

【関連URL】

『悠久幻想曲リバイバル』公式サイト ： https://www.taito.co.jp/uqgensoukyoku/uqrevival/

タイトーWEBサイト ： https://www.taito.co.jp/

悠久幻想曲リバイバル公式X ： https://x.com/TAITO_yuukyuu

