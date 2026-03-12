【地域活性化×環境循環】約200名が参加した大和川一斉清掃にて、Doooxが「土に還るエコ軍手」を寄付

株式会社Dooox

新たな事業参画の形を提案する株式会社Dooox（本社：東京都品川区、代表取締役：久保寺 亮介、以下「Dooox」）は、2026年3月1日、奈良県田原本町で開催された「大和川一斉清掃」において、清掃活動に使用する「土に還るエコ軍手」を寄付いたしました。

Doooxは現在、同町の地元有志企業によって設立された「田原本みらい計画株式会社」の支援を通じ、完熟マンゴー『大和の果織（やまとのかおり）』の栽培・地域ブランド化プロジェクトに伴走しています。今回の寄付は、プロジェクトの舞台である同町の自然環境を大切にしたいという想いと、循環型社会の構築を全国へ広げる団体「Blue Earth Alliance（ブルーアースアライアンス）」の理念に共感し、実現したものです。

■ 寄付の背景：道具から「循環」を考える

左から：奈良県中和土木事務所様、国土交通省 大和川河川事務所様、副知事 福谷 健夫様、Dooox浅香、奈良県田原本町町長 高江 啓史様、内閣総理大臣高市早苗氏秘書様、外務副大臣堀井巌氏秘書様、衆議院議員原山大亮氏秘書様

Doooxは、奈良県田原本町にて地元有志と共に「田原本みらい計画株式会社」を設立し、耕作放棄地を活用した完熟マンゴー『大和の果織（やまとのかおり）』の栽培・ブランド化を推進しています。

この度、「ゴミを拾う道具そのものが環境負荷になってはいけない」という想いから、村田製作所グループ：株式会社ピエクレックスが展開する、繊維を堆肥化して自然に還す仕組み「P-FACTS（ピーファクツ）」の認定製品であるエコ軍手を寄付いたしました。

株式会社ピエクレックスHP：https://pieclex.com/

Dooox浅香から高江町長へエコ軍手を寄付する様子

また、今回の寄付は、循環型社会の構築を全国へ広げる活動を行う団体「Blue Earth Alliance（ブルーアースアライアンス）」の主旨に賛同し、実現したものです。単なる環境美化活動に留まらず、使用する資材から持続可能性を追求することで、同町が誇る豊かな自然と土壌を次世代Qへ引き継ぐ一助となることを目指しています。

Blue Earth Alliance HPはこちら：https://www.blue-earth-alliance.com/

■ 当日の様子：地域一体となった環境活動

今回寄付した「土に還るエコ軍手」P-FACTS対応製品回収BOX

当日は、地域住民やボランティアなど約200名が清掃活動に参加しました。開会式で行われた寄付贈呈式では、Dooox営業統括室長の浅香より、田原本町長 高江 啓史様へエコ軍手を贈呈いたしました。

また、会場には奈良県副知事 福谷 健夫様、国土交通省 大和川河川事務所の皆様のほか、内閣総理大臣高市早苗氏、外務副大臣堀井巌氏、衆議院議員原山大亮氏それぞれの秘書の方々も来賓として列席され、地域を挙げた環境保護活動への関心の高さが伺われました。

■ 株式会社Dooox 営業統括室長 浅香コメント

奥から：田原本みらい計画の菊田氏、Doooxの浅香、田原本みらい計画の岡田義則氏、岡田高彦氏、若林氏、松井氏、 前田原本町長の森氏、手前：高江町長、田原本みらい計画の織田氏

今回寄付させていただいた軍手は、植物由来の『土に還る素材』で作られています。村田製作所グループのピエクレックス社が推進する、繊維を堆肥化して自然に還す仕組み『P-FACTS』の認定製品です。

私たちが田原本町の皆様と共に取り組んでいるマンゴー栽培プロジェクト『大和の果織』は、この町の豊かな土壌と大和川がもたらす自然の恵みがあってこそ成り立つものです。『ゴミを拾う道具そのものも環境に良いものでありたい』という想いからこの軍手を選定いたしました。

この美しい環境を守り続けることが、新しい名産品の未来を守ること、そして持続可能な地域づくりに繋がると確信しています。今後も、地域に根ざした一員として、環境と経済が循環する社会を目指し行動してまいります。

■ 関連プロジェクト・団体について

田原本みらい計画株式会社

田原本町の活性化を目指し、地元商工会の青年会メンバーが中心となって2022年5月に発足。マンゴー栽培事業を軸に、田原本町に新たな産業を創出すべく活動中。

公式Instagram：https://www.instagram.com/mango.0008/

株式会社ピエクレックス

イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「“でんき（電気）のせんい（繊維）” で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進。

HP：https://pieclex.com/

■ Blue Earth Alliance（ブルー・アース・アライアンス）について

団体理事： 森 章浩

住所：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階 一般社団法人みらい政策研究所 内

設立： 2026年1月7日

HP：https://www.blue-earth-alliance.com/

事業内容：

■ 株式会社Doooxについて

- 廃棄衣類の回収・堆肥化による資源化事業- 堆肥を活用した耕作放棄地でのコットン栽培や収穫イベントの開催- 資源循環を軸とした地域経済圏の創出- 企業・自治体向けの認定パートナー制度の構築と運用支援- アパレル循環インフラ「P-FACTS」の啓発および制度導入促進

代表者名： 代表取締役 久保寺 亮介

本社： 東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング 2F co-lab 五反田 with JPRE

設立： 2021年6月

HP： https://dooox.co.jp/

「挑戦を呼吸に」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」を軸として、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を0から創出する「特命街盛室」など、新たなDoが加速するサービスを展開。