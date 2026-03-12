3/14(土)深夜放送！“筋肉×推し活”の新境地『推し筋』熱狂を凝縮した特別番組！棚橋弘至も唸った3つのオリジナル種目とは？“筋肉プリンス”たちの勇姿を、ぜひとも一緒に見届けよう！

株式会社CBCテレビ(C)CBCテレビ

CBCテレビでは2026年3月14日(土)深夜1時28分より、『推し筋 ～筋肉プリンスNo.1決定戦～』を放送します。これは、筋肉(カラダ)自慢の精鋭6人が鍛え上げられた“肉体美”や“精神力”、そして“内面的な魅力”を用いてオリジナル種目で競い、次世代スター“筋肉プリンス”の頂点を目指す、新たな筋肉エンターテインメント番組です。※3月18日(水)正午よりTVer見逃し配信予定

評価を行う見届け人を務めるのは、新日本プロレスのレジェンド 棚橋弘至をはじめ、マッチョ好き ハシヤスメ・アツコ、そして、田仲埜愛の3人。自らを追い込む出場者たちに向けた“愛”があふれる見届け人たちのコメントは、観客の歓声とともに「推し筋」の魅力を引き立たせます。また、棚橋が自身の経験をもとに繰り広げる、筋肉の質感や使い方を鋭く捉えた専門家ならではの解説も必見です。

筋肉と人間性を丸裸に！3つのオリジナル種目

初代“筋肉プリンスNo.1”の座をかけ、6人の出場者が以下の種目に挑みます。

■パワー×胸キュン台詞 【マッスル救助】

力強く引き上げる筋力だけでなく、その後の甘～い台詞も大切なポイント。見届け人の心を掴むのは…!?

■筋力×頭脳 【マッスルクイズ】

筋肉を極限まで追い込んだ状態で知力を保つことはできるのか。肉体と知性の限界に挑む。

■筋肉美×笑顔 【くしゃくしゃスマイル選手権】

鋼のカラダと、とびっきりの笑顔とのギャップ。外見と内面それぞれを、いかにうまくアピールできるのかがカギを握る。

個性豊かな”筋肉プリンス”たちのパフォーマンスと会場の熱気をそのままたっぷりお届けします。初代”筋肉プリンスNo.1”は誰の手に!?

平岩莉央（企画・プロデュース）コメント

「筋肉は、人を笑顔にできる。努力は人を、裏切らない。そんな思いを胸に迎えた公開収録で目にしたのは、極めて真っ直ぐな、人々の眼差しでした。見届け人も、お越しくださった方々も、出場者たちの着飾ることのない真剣な姿に、どんどん前のめりになっていく会場の一体感…。とにかく画面がキラキラした、最強の筋肉エンターテイメント企画の幕開けです！初代“筋肉プリンスNo.1”誕生の瞬間を、お見逃しなく！（TVer見逃し配信もございますので、何度でもおかわりいただけます！）」

「推し筋 ～筋肉プリンスNo.1決定戦～」

▼OA情報

放送日時：2026年3月14日(土)深夜1:28～1:58

出 演：見届け人 棚橋弘至 ハシヤスメ・アツコ 田仲埜愛

招待出場者 吉川太郎 しんたろー 辻村晃慶 平野泰新（MAG!C☆PRINCE）

一般出場者 2名

進行 永岡歩(CBCアナウンサー)

アシスタント 瀧川幸樹(CBCアナウンサー)

放送形態：CBCテレビローカルエリア（愛知・岐阜・三重）での地上波放送＋TVer見逃し配信（3/18正午～）

制作 ：イースト

製作著作：CBCテレビ

公式HP：https://hicbc.com/tv/oshikinpuri/

公式X：@cbc_oshikinpuri [URL] https://x.com/cbc_oshikinpuri

公式Instagram：@cbc_oshikinpuri [URL] https://www.instagram.com/cbc_oshikinpuri/

※状況により放送日時等は変更になる場合がございます。

見届け人｜棚橋弘至 (C)︎新日本プロレス見届け人｜ハシヤスメ・アツコ見届け人｜田仲埜愛

招待出場者｜吉川太郎招待出場者｜しんたろー招待出場者｜辻村晃慶招待出場者｜平野泰新（MAG!C☆PRINCE）