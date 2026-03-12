ソフトバンクロボティクス子会社「AI Remote Security」、アール・エス・シーを引受先とする第三者割当増資を実施

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、AI・ロボットを駆使した遠隔警備サービスの提供を目指す子会社「AI Remote Security株式会社」（本社:東京都港区、代表取締役:吉井 雅浩、以下「AI Remote Security」)が、株式会社アール・エス・シー（本社:東京都豊島区、代表取締役:金井 宏夫、以下「RSC」）を引受先とする第三者割当増資を実施したことをお知らせいたします。

本増資により、AI Remote SecurityはソフトバンクロボティクスとRSCの合弁会社として新体制へ移行し、AI・ロボットを駆使した遠隔警備事業に参入します。

■背景

AI Remote Securityの設立と本増資は、2025年11月14日付「アール・エス・シーとソフトバンクロボティクス、AI警備ソリューションで資本業務提携」で発表したAIロボット遠隔警備サービス提供に関する業務提携の一環です。

■今後の取り組み内容

今回、ソフトバンクロボティクスとRSCは合弁会社AI Remote Securityを通じて2026年中に「AIロボット遠隔警備サービス」※1の提供開始を目指します。遠隔での警備カメラモニタリングに、すでに提供を開始している、ロボットと警備員を組み合わせた次世代警備ソリューション「SBX AI警備」※2を活用することでインシデント予兆の100%早期発見を少人数で可能にします。あわせて、施設には次世代AI警備ロボット「SBX Security Robot S1」※3などの警備ロボットを配置、警備員が駆けつけるまでの間に、警備ロボットを遠隔操作することで現場状況の詳細確認や警告を行います。

ソフトバンクロボティクスとRSCは AI Remote Securityを通じて、AI、ロボット、警備員を組み合わせた次世代警備ソリューションを展開し、日本の人手不足問題を抜本的に解決すると同時に、社会インフラのさらなる安全性を目指してまいります。

※1【AIロボット遠隔警備サービス】

上記は概念を示したものであり、実際の構成・運用結果を示すものではありません。

※2【SBX AI警備ソリューション】

※3【SBX Security Robot S1】

詳細やお問い合わせは「S1」製品ページよりご確認ください。

https://www.softbankrobotics.com/jp/product/security/s1/(https://www.softbankrobotics.com/jp/product/security/s1/)

■ソフトバンクロボティクスについて

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。業務用屋内サービスロボットの世界売上No.１※4としてのＲＳＣの知見とデータ、世界的なネットワークを活用して、ロボットを開発するディベロッパー・メーカーの皆さまのあらゆる課題解決をサポートし、ロボット業界全体の活性化を推進します。現在、世界９カ国に21の拠点を構え、グローバルに製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション(ＲＸ)を追求し、人とロボットが共生する社会に向けてまい進していきます。

※4 2022年4月時点。（Grand View Research社調べ）https://www.softbankrobotics.com/jp/news/press/20220510a/

■アール・エス・シーについて

アール・エス・シーは1971年に創立され今年で54周年を迎えました。警備・設備管理・清掃・受付・人材派遣などを手掛け、特に、本社のある池袋、丸ノ内、日比谷、銀座地区を中心に大規模複合施設、オフィスビルの警備・清掃等のビルメンテナンス業務を数多く担っております。それぞれの業務を組み合わせ、お客様に総合的なサービスの提案、"複合施設運営のワンストップソリューション"を提供することがアール・エス・シーの強みです。また、警備業務を中心に業務全般に係わるＤＸ化や地域社会と共生すべくサステナビリティ経営にも積極的に取り組んでおり、お客様の求めるサービスに新たな価値を提供するべく日々研鑽に努めております。その背景にあるのは、人が生活するあらゆる場面において、常に安全・安心・快適・清潔な環境を創造するという理念です。

アール・エス・シーはこれからも永年にわたる複合施設警備のノウハウを活かし、安心・安全・快適な施設運営のパートナーとして信頼されるサービスを提供してまいります。

ホームページURL： https://www.trsc.co.jp/

■AI Remote Security株式会社 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/225_1_35c3cad6f954bcdbe6cab890c50b1c64.jpg?v=202603120551 ]