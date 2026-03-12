暮らしの安全を守るためにも今知っておきたい「山の温暖化」12の事例を取材。ヤマケイ新書 『温暖化で日本の山に何が起こっているのか シカ、クマ、ライチョウが棲む山の生態系の危機』を3月12日発行！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、ヤマケイ新書『温暖化で日本の山に何が起こっているのか シカ、クマ、ライチョウが棲む山の生態系の危機』を発行しました。

富士山の永久凍土がとけ

水源のブナが枯れ

シカが高山植物を食べ尽くしている--

山の変化は暮らしをどう変えるのか？

南アルプスではお花畑が消え、丹沢や筑波山ではブナ林の荒廃が進んでいます。

さらには、豪雨による登山道流出、シカの異常繁殖、そしてあいつぐクマの出没──。

一見ばらばらに見えるこれらの異変は、長い進化の歴史のなかで保たれてきた山の生態系が、いま大きくバランスを崩しつつあることを示しています。

その背景にある共通のキーワードが「地球温暖化」です。

山で起きている変化は、私たちの暮らしや経済活動とも無縁ではありません。

同時に、地球規模の温暖化とも密接につながっているのです。

豊かで便利な暮らしを支えてきたさまざまな経済活動やが、結果的に高山の生態系を危機に追い込んでいるとしたら、いまその現実を知ることは、誰にとっても欠かせないことです。

本書は、北は北海道・大雪山から南は九州・霧島連峰の韓国岳まで、日本各地の山で進行する異変を最新研究と現地取材から迫りました。伊吹山のシカ食害、南アルプスの高山植物の衰退、北アルプスの氷河やライチョウ、富士山の永久凍土──これら個別の事例を「温暖化」という軸でつなぎ、山岳環境の変化を浮き彫りにします。

月刊誌『山と溪谷』の連載、および山と溪谷オンラインの記事から大幅に加筆。

いま山で何が起きているのかを知り、これからの自然と暮らしを考えるための一冊です。

■内容

第1章 世界でも温暖な場所にある日本の「氷河」の行方

第2章 温暖化時代を生き残れるか？ 奇跡の鳥ライチョウが飛んだ日

第3章 消えたお花畑--シカの食害と温暖化

第4章 マイクロプラスチックの雪が降る

第5章 変わりゆく霊峰高尾山と2つの危機

第6章 世界の山の温暖化事情最前線

第7章 「登れない名山」伊吹山のシカと豪雨災害

第8章 ブナの森が消える日

第9章 解ける富士山

第10章 登山道で山の環境を再生させる

第11章 なぜクマは人里に下りてくるのか？

第12章 花が咲いても虫がいない？ 狂わされた生物季節

第１３章 統合的生態系管理を目指して

■著者について

岡山泰史（おかやま・やすし）

1969年神戸市生まれ。筑波大学生物科学研究科博士課程前期修了（理学修士）。高校時代は山岳部、大学ではワンゲルで日本の山の魅力にめざめる。大学院で植物生態学を専攻した経験をもとに、山と溪谷社に入社後は保全生態、生物多様性、近年は気候危機をテーマに取材、編集に取り組む。趣味はトライアスロン。共著に『つながるいのち―生物多様性からのメッセージ』『あなたの暮らしが世界を変える―持続可能な未来がわかる絵本』（いずれも山と溪谷社）、『「自然の恵み」の伝え方―生物多様性とメディア』（清水弘文堂書房）がある。日本環境ジャーナリストの会会長。

■書誌情報

発売日：2026年3月12日

定 価：1430円（本体1300円＋税10％）

体 裁：新書判、232ページ（カラー口絵8ページ含む）

ISBN ：978-4-635-51093-6

https://www.yamakei.co.jp/products/2825510930.html

