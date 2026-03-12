船場がデザインから施工まで、空間のトータルプロデュースを手掛けた「福岡空港国際線ターミナル」が世界三大デザイン賞のひとつiF Design Award 2026を受賞

株式会社船場

株式会社船場（本社：東京都港区／代表取締役社長：小田切 潤）が手掛けた「福岡空港国際線ターミナル」が、ドイツの国際的なデザイン賞であり、世界三大デザイン賞の一つに数えられる「iF Design Award 2026」を受賞しました。世界68の国・地域から集まった10,000件以上の応募作品の中から、厳正な審査を経て受賞に至りました。

「観光名所の一つとなるような、驚きと感動のある空港」に

1999年に供用開始した国際線ターミナルビルは、2018年には旅客数が約2.9倍に増加し、出到着機能や店舗サービスの不足、施設の狭隘化が課題となっていました。2022年度から約3年半にわたり大規模改修工事が行われ、船場は、内装デザイン・設計、制作・施工を担い、無機質で手狭だった空港空間を「日本との初めての出会い」そして「最後に旅の余韻を感じる場」として訪れる人の記憶に残る場へと再生。交通機能を超えて、空港を地域経済や文化振興に寄与する新たな観光資源へと進化させました。

評価されたのは、通過点だった空港を「文化体験の場」へと転換した独自性

単に面積や店舗数を拡張するだけでなく、出国前エリア、ラウンジ、コンコース、到着ロビーなどすべてのエリアで、自然に日本・福岡文化を体感できる設計にしています。四季の移ろいを映す坪庭や、伝統工芸を用いた表現、祭りや日本の情景を想起させる意匠など多様な要素を取り入れ、文化体験と滞在性を両立させた空間を創出しました。

日本の伝統工芸の魅力を世界に発信

日本の伝統工芸品の唯一無二で精緻な技芸と、それを継承しつつ現代的に進化する姿を、国際空港という舞台で発信する場を創出しました。特にラウンジでは、博多人形の出迎えをはじめ、大川組子や博多織の壁面ディスプレイ、小石原焼の洗面台など、随所に福岡県の伝統工芸品をアイコニックに配置。そのほかのエリアでも、八女提灯や祭りの山車をモチーフにした櫓などを取り入れました。伝統に空港ならではのスケール感や遊び心を重ね、現代的に再構築することで、日本文化を体験でき、巡った観光名所のひとつとして数えられる空間を目指しました。

「日本らしさ」と「わかりやすい誘導」を両立させ、おもてなしの心を表現

日本に到着して初めて降り立つ到着ロビーでは、スムーズな利用を促す交通機能と、視覚的な美しさを掛け合わせた内装デザインを行うことで、複雑な動線が交錯する空港でも迷わず利用できる空間を実現。地元木材を用いた印象的な天井造作を到着ロビーから案内エリアまで連続させることで、利用者を自然に誘導します。無機質になりがちな空港において、装飾性とサイン機能が相互に補完し合う、温もりある空間を創出しました。

■ 船場担当デザイナー エグゼクティブフェロー プリンシパルデザイナー 平田晶

この度、福岡空港国際線ターミナルが iF Design Awardに入賞したことを、大変光栄に存じます。本プロジェクトでは、わかりやすさと歩きやすさを重視するインフラ施設に対し、内装デザインの観点から日本や福岡の文化、そしておもてなしの心を伝えるという新しいアプローチを取り入れ、空港の価値そのものを再定義することを目指しました。入国・出国それぞれのシーンを丁寧に深掘りし「その瞬間に利用者が求める空間とは何か」を問い続けながら、現在のデザインをかたちづくっています。

今回の受賞を機に、今後もこうした事例が増え、日本各地のインフラ施設がさらに高度に進化していくことを願っております。

■ 福岡空港国際線ターミナル概要

クライアント：福岡国際空港株式会社（福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員 田川 真司）

グランドオープン：2025年3月28日

所在地：〒812-0003 福岡県福岡市博多区下臼井

船場担当業務：共通環境および免税各店売場デザイン・設計、内装監理、制作・施工

公式サイト：https://www.fukuoka-airport.jp/

本施設に関するプレスリリースはこちらをご覧ください。

https://www.semba1008.co.jp/ja/release/news/press-20250328

■ 株式会社船場について

「サクセスパートナー」を企業理念に、商業施設をはじめオフィスや教育、ヘルスケア、余暇施設等のさまざまな空間づくりにおいて、調査・企画・デザイン・設計・施工・メンテナンスまでをトータルでサポートしています。

2021年よりビジョンに「Good Ethical Company」、ミッションに「未来にやさしい空間を」を掲げています。人や地域社会、自然環境へ“おもいやり”の視点を持ち、サプライチェーン全体で未来にやさしい空間の共創を目指すエシカルデザインを推進しています。

社名：株式会社船場 カブシキガイシャ センバ

所在地：〒105-0023東京都港区芝浦1‐2‐3シーバンスS館9階

上場：東京証券取引所スタンダード市場（コード番号：6540）

主な実績：

福岡空港国際線（設計、施工）/ サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場（設計、施工） / ISUMI Glamping Resort & Spa SOLAS（マスタープラン・設計・施工）/ Tokyoシェアオフィス墨田（プロダクション・設計・施工）/ 三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

（調査企画・マスタープラン・設計・環境デザイン・施工）