CAC、経営管理・予算管理システム「Sactona」の販売代理店としてアウトルックコンサルティング社と協業開始

株式会社シーエーシー

株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當 宏友、以下CAC）は、企業の管理会計・経営管理領域に特化した経営管理・予算管理システム「Sactona（サクトナ）」を提供するアウトルックコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平尾 泰文、以下アウトルックコンサルティング）と、経営管理領域における協業を開始しました。本協業により、CACはSactonaの販売代理店として、エンタープライズ企業の経営管理DX推進を支援してまいります。

■Sactonaの特徴

Sactonaは、経営管理に必要な主要業務を幅広くカバーし、企業全体の意思決定を支える経営管理・予算管理システムです。

連結経営管理ではPL・BS・CFといった主要な財務諸表を統合的に管理し、製品収支管理では売上予算や販売計画の策定・管理を支援します。さらに、需給管理による在庫・生産計画、経営予算管理による経費・案件別管理、設備投資や人的資本、研究開発の進捗管理まで、部門や領域を横断した効率的な経営管理を実現します。

経営管理に特化した設計のため、分析・レポーティングを通じて迅速な意思決定を支援し、経営管理業務の高度化と効率化に貢献します。また、必要に応じてERPや周辺システムで管理されているデータを活用することも可能です。

■本協業におけるCACの強み

本協業により、CACはSactonaの導入に加え、企業における経営管理制度の設計や業務プロセスの整理、導入後の定着支援までを一体的に支援します。これにより、企業は単なるツール導入にとどまらず、経営管理の仕組みそのものを見直し、実効性の高いマネジメント基盤の構築が可能となります。システム構築から運用管理、BPOまでを一貫して提供してきたCACの強みを活かし、経営管理制度とIT基盤の両面から、エンタープライズ企業の経営管理DXを支援いたします。

近年、先行きが不透明な事業環境の中で、経営者にはスピーディかつ的確な意思決定が求められています。CACはSactonaの提供を通じて、経営管理情報の可視化と意思決定の高度化を後押しし、企業の継続的な価値向上に貢献してまいります。

■経営管理・予算管理システム SactonaのWebページ

URL：https://www.cac.co.jp/product/sactona/

＜アウトルックコンサルティング株式会社について＞

所在地 ：東京都港区南青山三丁目 1 番 3 号 スプライン青山東急ビル

代表者 ：代表取締役社長 平尾 泰文

設 立 ：2006年4月

事業内容：企業の管理会計・経営管理分野に専門特化したコンサルティングサービスの提供

経営管理・予算管理システム「Sactona」の開発および提供

コーポレートサイト：https://outlook.co.jp

＜株式会社シーエーシー（CAC）概要＞

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

代表者：代表取締役社長 佐別當 宏友

資本金：4億円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）

事業内容：システム構築サービス、システム運用管理サービス、業務受託サービス

コーポレートサイト：https://www.cac.co.jp/

[商標等について]

・「Sactona」は、アウトルックコンサルティング株式会社の登録商標です。

・本資料に記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。

＊本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社シーエーシー

マーケット戦略本部

マーケティング&セールス部

E-mail：sactona_sales@cac.co.jp