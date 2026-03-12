サプライチェーンリスク管理サービス「Resilire」、グローバルにおけるリスク検知機能にサプライチェーン影響度スコアを実装

株式会社Resilire

株式会社Resilire（本社：東京都港区、代表取締役：津田 裕大、以下「レジリア」）は、海外のリスク検知機能を大幅に強化し、世界各地で発生するリスク情報に対するサプライチェーン影響度スコアによる評価機能をリリースいたしました。

本アップデートにより、配信されたリスクニュースを「サプライチェーン（調達・生産・物流）に対してどの程度の混乱をもたらすか」という基準でスコアリングし、製造業のサプライチェーンにとってより影響度の高い情報を迅速に検知し、影響確認を行うことが可能になります。

■背景

これまでレジリアでは、世界中の信頼性の高いWebの情報源を対象にした情報収集を行い、広範な地域のサプライチェーンリスク情報をAIで解析し、正確で迅速なリスク情報を提供してまいりました。

一方で、グローバルなサプライチェーンで見ると自然災害や工場火災、紛争や貿易摩擦などの地政学リスクは規模の大小を問わず頻発しており、日々検知されるリスク情報は膨大です。グローバルリスク検知機能をご活用いただく製造業のお客様からは、「広範に収集した情報の中から、サプライチェーンへの影響度が高いものを漏れなく、ピンポイントに取得したい」というご要望をいただいておりました。

そこで、検知したリスク情報を「サプライチェーン（調達・生産・物流）に対してどの程度の混乱をもたらすか」という基準でスコアリングし、よりサプライチェーンへの影響度の高いものに絞って検知する機能を、プロダクトパートナーである株式会社JX通信社（東京都千代田区、代表取締役 米重克洋、以下「JX通信社」）と共同開発いたしました。

■ 海外リスク検知機能のアップデート内容

サプライチェーン影響度スコアでは、世界中の信頼性の高いWebの情報源に基づいたリスク情報に対して、AIによる解析と独自のスコアリングロジックにより、サプライチェーンへの影響度を加味したより正確なリスク情報を提供することが可能になりました。

サプライチェーンへの影響度スコアは、以下のようなロジックに基づいた独自のアルゴリズムによって算出されます。

サプライチェーンの上流工程で発生したインシデントを重視

一般消費者向けの完成品（スマホ、食品など）に関連したトラブルよりも、産業全体に影響する原材料・部品・エネルギー・インフラのトラブルを高く評価

発生した事実をベースに評価

予報、注意報、リスクを示唆する記事はスコアを低く抑える一方、「実際に避難指示が出た」「実際に工場が停止した」「実際に道路が閉鎖された」といった具体的・物理的な影響を重視

輸送関連のリスクは、貨物への影響を重視

観光用途の客船やローカル電車の遅延などの情報は低く評価し、国際空港やフェリー、貨物列車、高規格道路など物流に影響を及ぼす事象を重視

■株式会社JX通信社からのコメント

JX通信社は「データインテリジェンスの力で、より豊かで安全な社会を創る」をミッションに、10年近くに渡ってリスク情報サービス「FASTALERT」を提供し、特に近年は海外情報の強化に力を入れてまいりました。Resilireには、国内外のリスク情報を24時間提供しています。世界のリスク事象の情報を特にサプライチェーンへの影響度の観点から評価する「サプライチェーン影響度スコア」機能は、グローバルな地政学リスクの急激な高まりに対応するため、Resilireユーザー向けに先行提供いたします。グローバルなサプライチェーンマネジメントに深い知見を持つResilireと、報道機関水準のハイレベルな速報性、網羅性、正確性を担保するJX通信社のノウハウを組み合わせることで、今後もResilireユーザーの皆様の一層の業務効率化と万全なリスク対応に貢献できるものと考えています。

JX通信社ウェブサイト https://jxpress.net/

「FASTALERT」サービスサイト https://fastalert.jp/

■サプライチェーンリスク管理クラウド「Resilire（レジリア）」について

一次取引先の先まで含めた上流のサプライチェーン情報を収集・更新・可視化し、高度なリスク管理を実現するリスクマネジメントプラットフォームです。サプライヤーと共同でサプライチェーンを可視化し、リスク要因（災害・事故・地政学リスクなど）をリアルタイムで検知。影響範囲の把握や初動対応、平時のリスク分析や評価を支援し、サプライチェーンの強靭化を実現します。製薬・化学・自動車産業をはじめとする多くの製造業の供給体制強化に貢献しています。

サービスサイト：https://www.resilire.jp/

■株式会社Resilire 会社概要

社名：株式会社Resilire

代表取締役：津田 裕大

事業内容：サプライチェーン管理サービス「Resilire」の企画・開発・運営・販売

設立：2018年9月

本社：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 10F

企業URL：https://corp.resilire.jp/



