『ダイアン パーフェクトビューティー』から「リラックマ」コラボのドライシャンプーが限定発売！

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』から、「リラックマ」とのコラボレーションによるドライシャンプーを、4月25日(土)から公式ストア先行発売、5月1日(金)より全国のドラッグストア及びバラエティストアにて数量限定で発売いたします。

本コラボレーションでは、ダイアン パーフェクトビューティーの人気ドライシャンプーをベースに、リラックマの世界観を落とし込んだ限定オリジナルデザインパッケージを採用。忙しい朝や外出先、リフレッシュしたいひとときに、思わず手に取りたくなるような、やさしく癒されるデザインに仕上げました。

ダイアン パーフェクトビューティーは、「カワイイも、キレイも。」をコンセプトに、髪の悩みやライフスタイルに寄り添いながら、日常に取り入れやすい高品質なヘアケアを提案してきたブランドです。

一方リラックマは、完璧でなくてもいい、のんびり過ごしていい、やすむことやだらけることの大切さをそっと教えてくれる存在。世代を超えて多くの人の心に寄り添い、それぞれのマイペースや多様性を認めてくれるキャラクターです。

そんな両者の価値観が重なり合い、「手軽にキレイでいられる」ドライシャンプーというアイテムを通して、日常の中にほっと力を抜ける時間を届けたいという想いから、今回のコラボレーションが実現しました。

コラボデザインのパッケージは、持ち運びやすいドライシャンプーの特性に合わせ、外出先でも気分のあがる可愛らしいデザイン。汗や皮脂によるベタつきを抑えながら、気分までリフレッシュできる、忙しい毎日に寄り添うアイテムです。ぜひこの機会に、リラックマコラボ商品とともに、ゆったりとした気持ちでドライシャンプーをお楽しみください。

【東京グレートベアーズ】ホームゲームにリラックマが登場！

2022年にネイチャーラボより発足した男子プロバレーボールチーム『東京グレートベアーズ』が参戦する「2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN」ホームゲーム、「日本製鉄堺ブレイザーズ」戦に、人気キャラクター「リラックマ」がスペシャルゲストとして登場します。

当日は、会場内にリラックマコラボのドライシャンプーを設置。ダイアンドライシャンプーの試用コーナーで実際にご体験いただけるほか、リラックマが登場して会場を盛り上げます。

バレーボールの熱気と、リラックマのかわいらしさが融合する特別な2日間。ここでしか体験できないスペシャルなホームゲームを、ぜひお楽しみください。

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

・日時：3月28日(土)、3月29日(日) 12:00開場 14:05試合開始

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

■コラボ商品概要

水いらずで、髪と頭皮をすっきり整えるドライシャンプー

いつでもどこでも使える、リフレッシュハーブエキス配合のダイアン ドライシャンプーは、微粒子パウダー※1で頭皮の余分な皮脂や汗を吸収し、ベタつきをスッキリさせることができるため、髪も頭皮もサラッとリフレッシュしたい時には必携のアイテムです。汗や皮脂による髪のべたつきを抑え、スプレータイプで心地よいリフレッシュ感で肌を引き締め、気になるニオイも抑制 ※2します。

香りはシーンや気分に合わせて選べる全3種を展開。限定のリラックマデザインもポイントです。

●無香料

香りを残したくないシーンでも使いやすい無香料タイプ。職場や外出先、香水との併用にもおすすめです。

●フレッシュシトラスペアの香り

爽やかなシトラスに、ほんのり甘いペアを合わせた清潔感のある香り。気分を切り替えたいときに。

●フレッシュシトラス＆ハーブの香り（COOL）

シトラスとハーブのすっきりした香りに、メントール ※3を配合。汗ばむ季節も快適に使えるクールタイプ。

※1 オクテニルコハク酸デンプンＡｌ（吸着成分）※2 香りによって（無香料除く） ※3 メントール（清涼成分）配合

各95g 1,320円（税込） 各40g 968円（税込）

※4月25日(土)より公式ストア先行発売、5月1日(金)より全国発売 全国のドラッグストア、各ECサイト

ネイチャーラボ公式ストア限定

ぷくぷくシールが購入者全員もらえるキャンペーン

・対象期間：2026年4月25日(土)～

・対象条件：ネイチャーラボ公式ECストアにて対象商品を１個以上ご購入でオリジナルぷくぷくシールをプレゼント

※なくなり次第終了

・景品：オリジナルぷくぷくシール

・対象商品：ダイアン リラックマコラボドライシャンプー全商品

※詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見る https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

サンエックスについて

https://www.san-x.co.jp/company

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

リラックマ | San-xネットhttps://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

■商品ラインナップ

ドライシャンプー

薬用デオドラントドライスプレー

速乾ドライヘアスプレー

パーフェクトビューティーライン

Diane Lotus（ダイアンロータス）

マエガミスティック

カラーシャンプー

※価格は全て税込表記

Diane Perfect Beautyとは

発売からわずか10日間で、100万本の売り上げを達成* したダイアンパーフェクトビューティー 。厳選したオーガニックアルガンオイル(※1)とビューティーケラチン(※2) を贅沢に配合し、ネイチャーとサイエンスの融合によりクオリティの高い潤い&美髪ケアを実現します。

公式ブランドHP：https://www.moist-diane.jp

* 2017年9月1日～10日間のダイアンパーフェクトビューティーシリーズ累計出荷個数

ネイチャーラボ調べ

※1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ※2 補修成分