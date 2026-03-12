試食いろいろ！国産中心・添加物削減の生活クラブ生協のお店「デポー浦和」オープン6周年記念イベントを開催

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ生活協同組合・埼玉（本部：埼玉県川口市、以下生活クラブ）の店舗「デポー浦和」は、2026年3月19日(木)から3月21日(土)の3日間「デポー浦和6周年まつり」を開催します。

デポーは生活クラブ生協のお店で、国産素材を中心としたオリジナル食材はもちろん、鮮魚や地場野菜、手づくり惣菜が並び、地域のみなさんに愛される交流拠点にもなっています。2026年3月にデポー浦和がオープン6周年を迎えるにあたり記念イベントを開催します。

当日は、生活クラブと提携する生産者・団体が集結し、試食と交流をお楽しみいただけます。3月21日(土)は「マグロ解体ショー＆販売会」「栃木開拓牛オーダーカット」、店外では餅つきをしてふるまいます。さらに「新鮮野菜セット・果物セット」、「6周年記念お楽しみセット」等の販売や抽選会を実施します。おいしい！たのしい！が盛りだくさんの3日間ですので、ぜひご家族・お友だちと一緒にご来店ください。

■「デポー浦和6周年まつり」開催概要

開催日時：3月19日(木) ・20日（金・祝）・21日(土) 10：30～15：00

主な出店生産者とイベント：

3/19(木)

・黒姫和漢研究所(健康茶の試飲)

・日東富士製粉(国産小麦のホットケーキ試食)

・和高スパイス(子どもも食べられる辛くない！キーマカレー試食)

・ヱスケー石鹸（キッチンで洗濯で大活躍！酸素系漂白剤実演）

・おびなた(そば試食)

・田中製餡(餡・羊羹などの試食)

3/20(金・祝)

・味輝(天然酵母パン試食)

・スリーエイト(はちみつ食べ比べ)

・藤原食品(甘栗試食)

・小島米菓(国産米使用せんべい手焼き体験)

・山田屋(国産大豆の豆腐類試食)

3/21(土)

・日東珈琲(無農薬の「森のコーヒー」試飲)

・米澤製油（NON-GM＊なたね油をつかった豆腐ドーナッツ試食） ＊非遺伝子組み換え

・新生酪農（72℃15秒間殺菌パスチャライズド牛乳試飲）

・生活クラブたまご（温泉たまご試食）

・JA庄内みどり(ふるまい餅つき)

※内容等に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

【店舗概要】

名称 ：デポー浦和

所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区岸町6-1-4アズール調の杜

ＪＲ宇都宮・京浜東北線「浦和」駅西口 徒歩９分（調神社向かい）

営業時間：10:30～19:00（水曜定休）

駐車場：3台

サンレーパーキングの屋根付き駐車場の15＆16番(無料)

お問い合わせ先：生活クラブ・埼玉

加入問合せフリーダイヤル：0120-391-144

WEBサイト：https://saitama.seikatsuclub.coop/service/depot/urawa_depot.html

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html