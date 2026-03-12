豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」（以下：アジア競技大会）および「第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）」（以下：アジアパラ競技大会）のパートナーシップ契約を締結しました。

今回のアジア競技大会は「IMAGINE ONE ASIA ここで、ひとつに。」、アジアパラ競技大会は「IMAGINE ONE HEART こころを、ひとつに。」を大会スローガンに掲げ、地域一体となって、スポーツの振興や国際交流の促進、大会開催を通じた人づくりなどを目指しています。

豊田通商は、両大会の趣旨やスポーツが持つ力に共感し、この度パートナーシップ契約を締結しました。地元・愛知県を中心に開催される両大会を、地域および従業員が一体となって盛り上げ、スポーツ文化の発展に寄与してまいります。

■パートナーシップ契約概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/60_1_c91c3962dc257f9119d553d39c5eb61c.jpg?v=202603121251 ]

■参考情報

・第20回アジア競技大会

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/60_2_308c3a0db5bbdfd83ba3ce0717cfd2ca.jpg?v=202603121251 ]

・第5回アジアパラ競技大会

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/60_3_8c5af636993a2b2d0d87fbffd82babff.jpg?v=202603121251 ]