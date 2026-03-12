Momentum、iBankマーケティングの導入事例を公開

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平、以下Momentum）は、当社が提供するブランド毀損（※1）対策及びアドフラウド（※2）対策サービス「HYTRAシリーズ」を導入しているiBankマーケティング株式会社（本社：福岡県福岡市、代表者：福田公威、以下iBankマーケティング）の導入事例インタビューを公開いたしました。

※1 ブランド毀損：ブランド毀損：広告主のブランドイメージが損なわれること。ここでは特に意図しない広告配信によって起こるものを指す

※2 アドフラウド：Botなどを使い無効なインプレッションやクリックによって広告費用を騙し取る不正広告のこと

背景

金融業界の広告運用では、不適切なサイトへの広告掲載が企業の信頼を損なう大きなリスクとなります。ふくおかフィナンシャルグループのハウスエージェンシーであるiBankマーケティングでは、新しい銀行の形を提示する「みんなの銀行」などのサービス展開にあたり、問題が起きてから対処するのではなく、未然に防ぐ「広告運用の前提条件」としてMomentumのサービスを導入しました。

導入の成果：無駄なコストを削減し、広告の成果を向上

iBankマーケティングは、広告配信先から不適切なサイトを排除する「HYTRA DASHBOARD」に加え、広告詐欺を検知する「HYTRA HORNET」を活用しています。

iBankマーケティング株式会社 担当者のコメント（要約）

- 精度の高いブロック： 導入以降、不適切な掲載によるクレームはゼロを維持。- CPA（獲得単価）の改善： 不正な流入を排除した結果、リスティング広告のコンバージョン率（成約率）が3%以上改善しました。- コストパフォーマンス： ツール費用を上回る「広告費の被害抑制効果」を確認しています。

「アドベリフィケーションは特別な施策ではなく、広告運用の前提です。リスクを排除することで、本来向き合うべき戦略や改善に集中できるようになりました。何か起きてからでは遅いからこそ、何も起きていない今、備えておくことが重要です。

インタビューの詳細はこちらから：【インタビュー：iBankマーケティング株式会社様】成果と信頼の両立を支える、金融広告の「当たり前」をつくる取り組み(https://www.m0mentum.co.jp/column/interview2025_ibank)

「HYTRAシリーズ」とは

独自の高精度な解析技術を核に、広告のリスク対策と最適化を同時に実現します。

【配信先を制限し、ブランドを守る「HYTRA DASHBOARD」】

Web・アプリ・YouTubeの表示先をリストで制御。不適切な場所を避け、安全で質の高い広告配信を実現します。

【不正を検知し、広告費を最適化する「HYTRA HORNET】

サイト訪問者の行動パターンを詳細に分析し、Botなどの不正ユーザー排除。広告予算を本物の成果へ集中させます。

iBankマーケティング株式会社について

iBankマーケティング株式会社は、ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の一員として、デジタルマーケティングを軸に金融サービスの成長を支える企業です。スマートフォンアプリ「Wallet+」をはじめ、データを活用した金融サービスの提供や、グループ各社のマーケティングを力強く支援しています。

また、金融機関のハウスエージェンシーとして、広告配信や数値改善にとどまらず、金融機関としての信頼性やブランド価値を守る広告運用を担っている点が、同社の大きな特徴です。

iBankマーケティング株式会社 会社概要

■Momentum株式会社について

- 設立年月：2003年10月16日- 代表者名：福田 公威- 本社所在地：福岡県福岡市中央区西中洲6番27号- 事業内容：銀行代理業（福岡財務支局長（銀代）98号）、電子決済等代行業（福岡財務支局長（電代）第1号）、情報サービス業、広告業ほか- URL：https://www.ibank.co.jp/

Momentumは、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広く弊社ソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業様に加盟いただいております。「無価値な広告をゼロにする」という弊社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp