鎌倉発フレグランスブランド「HATAGO」、ライフスタイルショップ「unico」での取り扱いが決定
日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」は、2026年3月より、株式会社ミサワ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三澤 太、以下ミサワ）が運営するライフスタイルショップ「unico」の全国12店舗およびオンラインストアにて、商品の取り扱いを開始します。
なお、店舗では3月上旬より展開を開始しており、オンラインストアでは3月下旬より販売開始を予定しています。
unicoが提案する“自分らしくいられる心地良い空間づくり”という思想と、「自宅が旅の宿に変わる」という意味を持つHATAGOの、鎌倉の地域文化を香りでデザインしたフレグランスが共鳴し、今回の取り扱いが実現しました。
家具やファブリックが彩る空間に寄り添うフレグランスとして、またソファやカーテン、ベッドリネン、衣類などにも使用できるファブリックミストとして、unicoが提案する住空間に“香りを通じた鎌倉体験”を重ね、空間体験を香りの側面からアップデートします。
◼︎展開商品
・HATAGO フレグランスミスト
内容量：100ml ／ 価格：\8,250（税込）
HATAGO KAMAKURA
HATAGO SHICHIRIGAHAMA
HATAGO INAMURAGASAKI
HATAGO YUIGAHAMA
HATAGO ENOSHIMA
◼︎取り扱い店舗
unico 札幌、unico 丸の内、unico 有楽町、 unico 池袋、unico 二子玉川、unico 名古屋、unico 京都、unico 梅田、unico 堀江、unico 神戸、unico 広島、unico 福岡
オンラインストア：https://www.unico-fan.co.jp/search?q=hatago&type=product(https://www.unico-fan.co.jp/search?q=hatago&type=product)
unicoについて
unico（ウニコ）とは、「たったひとつの」「大切な」などの意味を持つ言葉で、「自分らしくいられる心地良い空間づくり」をコンセプトとしたライフスタイルショップです。トレンドやニーズを取り入れたオリジナルの家具やファブリック、国内外からセレクトした雑貨などのアイテムを豊富に取りそろえています。
公式オンラインショップ
https://www.unico-fan.co.jp/
「HATAGO」について
日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」
“旅の記憶”の香りで、自宅が旅の宿に変わるという意味合いを「旅籠（はたご）」に込めました。
第一章では、歴史と新しい文化が融合する地域性に着目。鎌倉にあるそれぞれの海街（鎌倉・七里ヶ浜・稲村ヶ崎・由比ヶ浜・江ノ島）のエッセンスを言語化し、香りとして映し出します。
ブランドを率いるのは、ファウンダー兼クリエイティブディレクターの野口大介。実家のあった鎌倉・稲村ヶ崎から望む風景を世界に発信したい──その想いを起点に、地形や風習、人々の営みに宿る気配をすくい取り、「その土地にしかない空気」を香りとして表現していきます。
調香は、数々の名香を手がけてきたパリの調香師ジャン＝ミッシェル・デュリエ氏、そしてçanomaの香水クリエイターとして知られる渡辺裕太氏と共に創り上げたもの。日本各地の情緒や文化を言語化し、香りとして紡ぎ出す。それが、HATAGOが目指す新しい旅のかたちです。
鎌倉、由比ヶ浜大通りにあるフラッグシップショップ「HATAGO KAMAKURA」では、香りで楽しむ鎌倉体験をコンセプトに展開。多くの鎌倉好きの方々へ新しい体験価値を提供しています。
店舗名 HATAGO KAMAKURA
店舗所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-5-16
商品ラインナップ フレグランスディフューザー 200ml \12,650（税込）
フレグランスミスト 100ml \8,250（税込）
香りの展開 KAMAKURA、SHICHIRIGAHAMA、INAMURAGASAKI、YUIGAHAMA
ENOSHIMA
営業時間 11:00～18:00（火曜・年末年始定休）
ブランドサイト https://hatago.shop
Instagram https://www.instagram.com/hatago_kamakura/
DESTINATION
KAMAKURA
海と街と欲と文化が溶け込む
パリでつくった鎌倉の香り
SHICHIRIGAHAMA
海を見下ろす華やかな店、
コーヒーアロマとほのかな海藻の香り
INAMURAGASAKI
絶景を見守ってきた岬、
松や芝でリラックスしたウッディな海の香り
YUIGAHAMA
生命の寛容さと情熱を感じる浜
桜貝をイメージしたフローラルジャスミン
ENOSHIMA
太陽が愛したロングビーチ
心踊るオアシスとココナッツの香り