【本人確認ウェビナー開催】悪質ユーザー対策の切り札に！　ICチップ読取りで実現する、不正ユーザーを排除する仕組みの作り方

株式会社TRUSTDOCK（東京都中央区、代表取締役：千葉孝浩）は、2026年3月26日（木）14:00～15:00、ウェビナー「悪質ユーザー対策の切り札に！ICチップ読取りで実現する、不正ユーザーを排除する仕組みの作り方」を開催いたします。

ウェビナー概要

「アカウントを停止しても、別名義で再作成されてしまう...」

「巧妙な偽造書類を見抜けず、不正利用を許してしまった...」

サービス運営におけるこうした「悪意ある利用」は、善良なユーザーの体験を損なうだけでなく、企業の信頼失墜にもつながります。

このセミナーでは、ICチップ読取りによる本人確認を取り上げ、不正の抑止にどう効くのか、どこから検討すべきなのか、導入時に詰まりやすいポイントを、事例とともに45分で整理します。導入に向けて最初に整理すべき要件・判断軸を持ち帰れるため、情報収集フェーズの方にもおすすめです。

開催概要- 開催日時：2026年3月26日（木）14:00～15:00- 会場：zoom- 参加方法：下記のWEBページよりお申込みください。お申込後にメールにてウェビナー参加用URLが送付されます。- ウェビナーWEBページ：https://biz.trustdock.io/seminar/20260326本ウェビナーで分かること- なぜ「画像」では不十分なのか？- ICチップ読取りによる本人確認とは何か- 撮影手法との違い（何が変わるのか）- どのような業界・サービスで使われているのか- 利用イメージ（ユーザー体験・運用イメージ）- 検討を始める際の進め方（最初に整理すべきこと）こんな課題を抱える方におすすめのウェビナーです- なりすまし・複垢・再作成などの不正を抑止したいが、打ち手が整理できていない- アカウント停止後の“いたちごっこ”を止める方法を検討したい- 撮影手法の本人確認で、偽造・すり抜けが増えて困っている- ICチップ読取りによる本人確認を、短時間で基礎から全体像まで掴みたい- ICチップ読取りによる本人確認で利用できる身分証・要件（前提条件）を把握したい- 社内説明（上長・法務・情シス）に向けて、判断軸と共通認識を作りたい

※TRUSTDOCKと同業の方、個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

※PCの設定により、申込完了通知が正常に届かない可能性がありますので、事前に設定の確認をお願いいたします。

登壇者プロフィール

株式会社TRUSTDOCK

Verification事業部 事業推進グループ

有坂 詩織

新卒で株式会社リロクラブに入社し自社メディアへのクーポン・広告出稿営業に従事したのち、2021年4月PayPay株式会社へ入社。旅行・カーシェア・エンタメ業界をはじめとする大手サービス系企業様へPayPay導入のご提案、加盟店様の売上向上に寄与すべくクーポンの提案営業を担当。エンタープライズ企業へのPayPay導入を多数実現。

2023年よりTRUSTDOCKのフィールドセールス担当として入社。

オンラインで本人確認が完結する便利な世界を目指し、犯収法・携帯法・人材・古物・エンタメ業界向けにeKYCのご提案を担当。

eKYCサービス「TRUSTDOCK」について

「TRUSTDOCK」は、eKYC（オンライン本人確認）業務に関するソリューションを、顧客ニーズに合わせてワンストップでご提供する、累計導入社数業界No.1※のサービスです。

犯罪収益移転防止法をはじめ、各種法令に対応したeKYC手法を専門的知見からご提案。法人確認や反社会的勢力リスクチェックにも対応しており、さまざまなAPIを組み合わせて、行政・金融・人材・不動産・ECなど幅広いサービスでスマートな身元確認を実現しています。

さらに、APIやSDKなどテクノロジー基盤の提供だけではなく、24時間365日の確認作業まで一気通貫で対応。本人確認業務における「法令対応」「テクノロジー」「業務プロセス」のすべてを一体化し、“適切な本人確認がなされている状態”を提供するBPaaS（Business Process as a Service）モデルのeKYCサービスとして、最適なDXソリューションをご提案いたします。

サービスサイト：https://biz.trustdock.io/

※ 2024年12月時点での、eKYCのコア機能を自社開発しているサービスにおける導入社数（東京商工リサーチ調べ）

株式会社TRUSTDOCKは、公的個人認証サービスにおける署名検証者（プラットフォーム事業者）の主務大臣認定を、2025年9月26日（金）付で新たに取得いたしました。

これにより、民間事業者はTRUSTDOCKのシステム基盤を用いて、マイナンバーカードの電子証明書を活用したサービスを提供できるようになります。これまで培ってきた技術力・セキュリティ体制をもとに、「公的個人認証の社会実装を支えるインフラ事業者」として、日本のデジタル社会の発展に貢献してまいります。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000033766.html

