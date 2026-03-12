世界No.1※1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」から自由に楽しめる、新しいスタイルのご提案「ジョニーウォーカー ブロンド」日本国内で新発売

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、ディアジオ社（英国）が所有する、世界No.1※1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」から、華やかな甘みが特長の「ジョニーウォーカー ブロンド」（以下、ブロンド）を4月7日（火）より全国で新発売します。

※1 IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量

国内のウイスキー市場は顕著な成長を続けていますが、現状のウイスキー購入者は年齢層が高い傾向にあり、若年層にはウイスキーは敷居が高く、手が出しづらいものであるというイメージがあることが分かりました※2。若年層の「カジュアルにウイスキーを楽しみたい」というニーズや飲み方の多様化※3にお応えする、甘くなめらかな味わいと自由に楽しめる飲用スタイルを特長とする新たな選択肢として、「ブロンド」を発売します。

※２・３ キリンビール調べ

「ブロンド」は、ブレンダーのジョージ・ハーパーとマスターブレンダーのエマ・ウォーカー率いるチームの「新しいスコッチをお届けしたい」という思いから誕生しました。「ジョニーウォーカー」シリーズの中で最もスモーキーさを抑え、穏やかで親しみやすい味わいを実現しています。ライトな口当たりと果実のような華やかさ、なめらかなバニラ香の余韻が特長で、スコッチウイスキーに馴染みのない方にも気軽に楽しんでいただける商品です。また、「ジョニーウォーカー」の伝統でもある高いブレンディング技術を活かしながらも、炭酸飲料やジュースなど様々な割り材と相性がよく、多様で自由な楽しみ方ができる「ミックスのためのウイスキー」というスコッチウイスキーの新たなスタンダードとしてご提案します。

「ジョニーウォーカー」は「ブロンド」を通して、自分らしい楽しみ方に出会える特別な時間、マジックアワーのような瞬間を提供します。若年層をはじめとしたお客様との接点を創出し、ウイスキー市場の活性化に貢献します。

商品概要

●中味

フルーティな味わいと滑らかなバニラのような余韻を、丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽での熟成により実現しています。「ふわりとひらく、香りと甘み」を、お好きな飲み方でお楽しみください。特にレモネードハイボールがおすすめです。



●パッケージ

象徴的な青のストライディングマンと明るい黄色を基調として、

プレミアム感、品質、滑らかさ、躍動感を表現したデザインです。

-記-

1．商品名 「ジョニーウォーカー ブロンド」

2．発売日 2026年4月7日（火)

3．発売地域 全国

4．容量／容器 700ml／びん

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 40%