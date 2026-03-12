個性と魅力溢れる多肉植物の育て方を基本から丁寧に解説！『よくわかる多肉植物　選び方・育て方・楽しみ方』が3月17日に発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『よくわかる多肉植物 選び方・育て方・楽しみ方』（https://amzn.asia/d/00ULJWVZ）を3月17日に発売します。

■選び方、育て方の基本やよくある疑問がわかりやすい

重なった葉が花のようでかわいらしい姿のもの、透き通った葉のあるもの、綿毛があるもの、ワイルドな肌質のもの、とげとげしい姿のもの、小石のようにコロンとしたものなど

多肉植物はその姿も魅力も種類によってさまざまです。また、生育が活発になる時期や管理の方法にも違いがあります。本書では、はじめて多肉植物を育てる方へ、栽培方法を基本から丁寧に解説しました。

■長く楽しむつきあい方を多数紹介＜寄せ植え＞＜増やす＞＜コレクション＞

多肉植物は一般的な草花よりも長生きし、生涯のパートナーとなってくれる種も少なくありません。また、初心者でも挑戦しやすい方法で増やせる種類も多く、長く楽しむことができるのも魅力です。姿かたちや鉢との組み合わせを楽しんだり、個性豊かな種をコレクションしたり、寄せ植えで自分だけの鉢をつくるのも人気があります。ぜひ、長くつきあえる自分だけの楽しみ方を見つけてみてください。

■はじめての一株から憧れの希少種まで 多肉植物カタログ【400種以上】

品種カタログは、初心者も直感的に探しやすい、見た目→属名の構成です。生育型に合わせた栽培カレンダー付きで、おおよその管理方法もわかります。長年人気の定番種から最近人気の属、憧れの希少種まで、400種以上を収録しました。

【主なもくじ】

part1 多肉植物ってどんな植物？

part2 育て方の基本を覚えておこう

part3 長くつき合える楽しみ方を見つけよう

part4 育てたいのはどんなもの？見た目と属で探す多肉植物カタログ

【監修者紹介】

金子 未由 （かねこ みゆ）

園芸家。国際多肉植物協会理事。金子カクタスガーデンでの経験を経て独立。多肉植物の生産・輸出入・リース・東京都内の公共植物園における植栽を手がけるかたわら、国際多肉植物協会の理事として普及活動や出版物の制作に携わる。多肉植物との出会いは決して早くはなかったが、そのぶん現地調査や海外視察を重ね、自生地から植物を理解することを大切にしている。主宰する「miyudemexico」「QUEPASADA」では、テレビ・雑誌・ラジオなどのメディアを通して多肉植物の魅力を伝えている。

【書誌情報】

『よくわかる多肉植物 選び方・育て方・楽しみ方』

監修者：金子 未由 （かねこ みゆ）

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：B5変型判／176ページ／オールカラー

発売日：2026年3月17日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0dRoft0t

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/