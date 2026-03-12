思わず見惚れる“うるツヤ”下着姿。伊藤桃々が魅せるRosem春の新作登場
ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、心ときめく”春のかわいさ”を詰め込んだ新作ランジェリーを、2026年3月12日(木)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。
ふんわり優しげなカラーに包まれ、癒される春-
color：スターラベンダー
夜空に輝く星のようなきらめきを表現したランジェリー。艶感のある楊柳シフォンとラメ入りケミカルレースが華やかに彩り、クロスコードとチャームがデコルテを美しく演出。ロマンティックな世界観が魅力の一着。
カップを縁取るケミカルレース刺繍の高級感が特別感たっぷり(ハート)
color：スターラベンダー
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,400(税込)
夜空にきらめく星のような、幻想的な春-
color：スターネイビー
ブラックよりもやさしく肌になじむ、透け感のあるネイビーカラー。夜空を思わせる深い色合いが、静かにきらめく大人のロマンティックを演出します。
谷間の中央を飾る大粒チャームは、まるで夜空に輝く一等星のよう。美しさをより一層引き立てます。
カップサイドにもクロスデザインを仕込み色気偏差値アップ(ハート)
color：スターネイビー
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,400(税込)
■プロデューサー情報
伊藤桃々
伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、
その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。
2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。
さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。
現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。
fast step株式会社
