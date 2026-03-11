【開催決定】「セシオン杉並 Meet The Artists」vol.8・vol.9　情熱的なリズム・パフォーマンスをお届け

株式会社東急文化村

Bunkamuraが企画する主催公演「セシオン杉並 Meet The Artists」の開催が今年も決定しました。

今回は、リズムそのものが主役となるパフォーマンスをお届けします。劇場という空間だからこそ成立する、集中力と熱量のライブパフォーマンスをどうぞお楽しみに！また、両公演共に「イベント付き割引親子ペア券」として、出演者が行うワークショップに親子で参加できるお得なペアチケットを限定販売します。

【セシオン杉並 Meet The Artistsとは…】

“本物のアーティストと出会える原体験の提供”をテーマに、セシオン杉並（東高円寺）で 2024年からスタートした『Meet The Artists』シリーズ。豊かな響きを持ち、どの座席からもステージが見やすい客席数 491席 のホールを舞台に、迫力あるトップアーティストのパフォーマンスで「心を満たす時」をお届けします。入門者でも文化・芸術に親しめるように、親子向けのワークショップやステージ見学イベント等も併せて開催する、セシオン杉並発のシリーズ企画です。

vol.8（2026年6月6日）は、世界を舞台に活躍するタップダンサー・熊谷和徳。

NYを拠点に世界各地で活動し、ストリート、即興、ジャズなど多様な要素を取り込みながら、タップダンスを現代的な身体表現へと更新し続けている熊谷和徳。足音そのものがリズムとなり、空間と観客を巻き込んでいく即興性あふれるライブステージを展開します。本公演では、高円寺名物“阿波おどり”とのコラボレーションも必見。ここでしか生まれないリズムをご体感ください。

vol.9（2026年11月1日）は、日本ジャズ・シーンの中核を担うドラマー・石若駿。

多方面からのオファーが絶えない、いま最も注目を集めるドラマー・石若駿は、ジャズを軸に、即興、現代音楽、ポップスまでを横断し緻密な構造と瞬間的な衝動を行き来する演奏で、常に音楽の現在地を更新し続けています。本公演では、リズムを起点に、トリオで展開するステージをお届け。シーンを牽引するドラマー、石若駿の「いま」を体感してください。



『セシオン杉並Meet The Artists』公演シリーズホームページ

http://www.sesion-suginami.jp/event/original

◎公演概要

セシオン杉並 Meet The Artists vol.8 熊谷和徳 タップダンス・ライブ 「Tap Into The Light」

【公演日時】2026年6月6日(土)15:30開演（15:00開場）

【会場】セシオン杉並 ホール

【出演者】

タップダンス：熊谷和徳 他

コラボレーションゲスト：高円寺阿波おどり合同連



■イベント付き割引親子ペア券

公演当日、出演者が行うワークショップに親子で参加できるお得なペアチケットです。

料金：8,000円（小学生以上～高校生以下の子どもとその保護者のペア、お一人様1ペアまで購入可、税込、全席指定）

杉並区民先行発売

・チケット販売期間：2026年3月14日(土)10:00～23日(月)20:00

・販売場所：【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（3/14）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

※チケット購入の際、保護者様の杉並区の本人住所確認書類(免許証、保険証等)の提示が必要

一般発売

・チケット発売日：2026年3月27日(金)10:00～

・販売場所

【WEB】電子チケット販売サービス「teket（テケト）」

【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（3/27）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

※MY Bunkamuraでのお取扱いはございません

■一般チケット

料金：6,500円（未就学児入場不可、1回の受付で4枚まで購入可、税込、全席指定）

杉並区民先行発売

・チケット販売期間：2026年3月14日(土)10:00～23日(月)20:00

・販売場所：【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（3/14）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

※チケット購入の際、杉並区の本人住所確認書類(免許証、保険証等)の提示が必要

一般発売

・チケット発売日：2026年3月27日(金)10:00～

・販売場所

【WEB】オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/sesion-vol8

【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（3/27）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

セシオン杉並 Meet The Artists vol.9 石若駿 トリオ ジャズライブ

【公演日時】2026年11月1日(日)15:00開演（14:30開場）

【会場】セシオン杉並 ホール

【出演者】ドラム：石若駿、ベース：マーティ・ホロベック、ピアノ：高橋佑成

■イベント付き割引親子ペア券

公演当日、出演者が行うワークショップに親子で参加できるお得なペアチケットです。

料金：6,000円（小学生以上～高校生以下の子どもとその保護者のペア、お一人様1ペアまで購入可、税込、全席指定）

杉並区民先行発売

・チケット販売期間：2026年5月15日(金)10:00～24日(日)20:00

・販売場所：【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（5/15）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

※チケット購入の際、保護者様の杉並区の本人住所確認書類(免許証、保険証等)の提示が必要

一般発売

・チケット発売日：2026年6月1日(月)10:00～

・販売場所：

【WEB】電子チケット販売サービス「teket（テケト）」

【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（6/1）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

※MY Bunkamuraでのお取扱いはございません



■一般チケット

料金：4,500円（未就学児入場不可、1回の受付で4枚まで購入可、税込、全席指定）

杉並区民先行発売

・チケット販売期間：2026年5月15日(金)10:00～24日(日)20:00

・販売場所：【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（5/15）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い

※チケット購入の際、杉並区の本人住所確認書類(免許証、保険証等)の提示が必要

一般発売

・チケット発売日：2026年6月1日(月)10:00～

・販売場所：

【WEB】オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/sesion-vol9

【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（6/1）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い



■2公演セット券

セシオン杉並 Meet The Artists vol.８「熊谷和徳」& vol.９「石若駿」の公演チケットをいち早く、 良席を指定しながらお得に購入できるセット券です。※両公演共に同じ座席で鑑賞いただけます。

・料金：10,000円（未就学児入場不可、お一人様4セットまで購入可、税込、全席指定）

・チケット販売期間：2026年3月14日(土)10:00～23日(月) ※各窓口、営業終了時間までの販売

・販売場所：

【WEB】オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/sesion-set89

【店頭販売】セシオン杉並総合案内（9:00～20:00）

※発売初日（3/14）は10:00より販売開始

※店頭販売は現金のみのお取扱い



【お問合せ】セシオン杉並総合案内 03-3317-6611(9:00～21:00)

【主催】セシオン杉並指定管理者（東急コミュニティー・東急文化村・協和産業共同事業体）

【企画制作】Bunkamura

【後援】杉並区

◎出演者プロフィール

セシオン杉並 Meet The Artists vol.8 熊谷和徳 タップダンス・ライブ 「Tap Into The Light」熊谷和徳 （タップダンサー）

15歳でタップを始め19歳で渡米。NY Times誌に「真のタップアーティスト」と評される。 2006年には米ダンスマガジン誌より「世界で見るべき ダンサー25人」に選出、14年にNYにてFlo-Bert Award、16年にはBessie Awardを受賞。 19年版ニューズウィーク誌が発表した「世界が尊敬する日本人100人」に選出される。現在はNYと日本を2大拠点とし、ヨーロッパやアジアなど世界各地に活動の場を広げる。独自の唯一無二のアートは日々進化し、新たなタップダンスの未来を創造している。東京2020オリンピック開会式において出演、振付、作曲を行なった。近年の活動では、2022年にBunkamuraオーチャードホールにてアイヌの伝統歌と奄美出身の歌手、元ちとせとの共演で2000人以上のホールを満員にした。また2023年には、ニューヨークのGibney Danceにて、3日間の公演”Tap into the Light”を行い、ストックホルム、ドイツでのタップフェスティバルにもパフォーマー、講師として招聘された。2024年2月、自身のバンド『K.K. Quintet』を率いてブルーノート東京に出演、シンガー中村佳穂をゲストに迎え、SOLD OUTのショウを行った。そして5月には再びNYにおいて、今最も旬なジャズクラブであるマンハッタンのNubluにて、レジェンドベーシストAlex Blake、シンガー兼フルートのMonday Michiru, グラミー賞受賞のパーカッショニストKeita Ogawa等、ワールドクラスのタップダンサー達との共演を果たした。

セシオン杉並 Meet The Artists vol.９ 石若駿 トリオ ジャズライブ(C)Kana Tarumi石若駿（ドラム）

打楽器奏者、作曲家、音楽家。1992年北海道生まれ。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校打楽器専攻を経て、同大学を卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。自身のプロジェクトとしてAnswer to Remember、SMTK、Songbook Trioを展開。また作編曲家としてサウンドプロデュースや楽曲提供を行う。これまでに日野皓正、くるり、椎名林檎、米津玄師、星野源、KID FRESINO、君島大空 合奏形態 等、数多くのアーティストのライブ・レコーディングや海外アーティストの来日公演に参加。2023年公開の劇場版アニメ「BLUE GIANT」では登場人物・玉田俊二のドラムハート実演奏を手がける。2024年にリリースしたAnswer to Remember 『Answer to Remember II』が第17回CDショップ大賞2025 ジャズ賞を受賞。他に類を見ないアプローチで音楽シーンに影響を与え、新たな潮流を生み出している。

マーティ・ホロベック（ベース）

南オーストラリアのアデレード出身のMarty Holoubekは、現在東京を拠点にするミュージシャン。幼少期から音楽への情熱を抱き、10代でベースを始め、まもなく優れたミュージシャンとしての評判を得る。21歳のとき、活気ある都市、メルボルンに移住し、その芸術性が開花。メルボルン時代にはAllan Browne、Paul Grabowsky、Scott Tinkler, James Morrison、James Bowers、Clio Renner、Sex on Toastなどのアーティストと共演。2018年8月、新たな音楽の探求を深めるために、東京へ移住。この賑やかな大都市に広がる豊かな文化的背景とダイナミックな音楽シーンは、彼の創造性がさらに発展する理想的な環境となる。東京に到着して以来、彼は日本の音楽シーンで急速に注目され、日野皓正、Jim O’Rourke、石橋英子、ermhoi、崎山蒼志、TOMOO、HIMI、森山直太朗、a子、角銅真実、石若駿、岡田拓郎、Answer to Rememberなどの著名なアーティストと共演。多様な影響が組み合わさり、独自かつ魅力的なサウンドを生み出す機会に恵まれた。アデレードで生まれ、メルボルンの音楽シーンで育ち、現在は東京のクリエイティブな土壌にしっかりと根付いた彼の音楽は世界中の観客を魅了している。

高橋佑成（ピアノ）

1994年東京生まれ。13歳の頃からジャズに興味を持ち独学でジャズを始める。その後中学生対象の世田谷ドリームジャズバンドに加入。日野皓正氏を始めとしたジャズミュージシャンに触れ音楽を学ぶ。現在は世田谷トリオ、m°fe、日野皓正Quintetなどに参加。またジャズに限らず、STUTS、七尾旅人などのレコーディングにも参加し活動の幅を広げている。

◎施設案内

施設外観ホール内

セシオン杉並は、杉並区立公民館を引き継いだ社会教育センターと地域区民センターの複合施設として、1989年6月に開館しました。セシオンとはスペイン語で「出会い」を意味します。区民がともに学び、交流することで、豊かなコミュニティーが存在する、地域の皆さまに愛される施設です。館内には、ホール、展示室、集会室、音楽室、体育室、料理室等のどなたでもご利用いただける施設のほか、区民の各種届出や手続きができる高円寺区民事務所があります。ホールは仮設能舞台やオーケストラピットも備える491席のコンサートホールで、杉並公会堂、杉並芸術会館（座・高円寺）と並ぶ、区の文化教育活動拠点のひとつです。



株式会社東急文化村 (所在地:東京都渋谷区)は、2023年4月より、株式会社東急コミュニティーおよび協和産業株式会社と連携し、東京都杉並区「杉並区立社会教育センター及び高円寺地域区民センター複合施設（愛称：セシオン杉並）」 の指定管理者業務を受託しています。



名称：セシオン杉並（杉並区立社会教育センター及び高円寺地域区民センター複合施設）

住所：〒166-0011 東京都杉並区梅里1丁目22-32

お問合せ：セシオン杉並総合案内 03-3317-6611（9:00～21:00）

施設ホームページURL：https://www.sesion-suginami.jp/

アクセス：東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩5分、「新高円寺駅」徒歩7分