ネットアップ合同会社、ラグビー ディビジョン1リーグの浦安D-Rocksとのネイビーパートナーシップ契約締結を発表

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤 千春）-インテリジェント データ インフラストラクチャ企業であるネットアップ合同会社は、ジャパンラグビー リーグワンに所属する「浦安D-Rocks」と共にネイビーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

浦安D-Rocks とネットアップ合同会社は、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化を図るだけでなく、ホストタウンである浦安市において、スポーツの力を通じての賑わいを作り、地域の魅力を発信するとともに地域を活性化させる取り組みを実施していきます。

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26（以下、リーグワン）を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、両社のプロモーション活動も積極的に行ってまいります。

浦安D-Rocksについて

「浦安D-Rocks」は、千葉県浦安市をホストエリアとするラグビーチームです。

ジャパンラグビー リーグワンに所属し、「地域とともに歩むチーム」を掲げ、ラグビーを通じた地域貢献や次世代育成にも力を入れています。トップレベルの舞台で戦う一方、地域イベントへの参加や子ども向けの普及活動などを積極的に行い、ラグビーの魅力を広く伝える取り組みを続けています。浦安D-Rocksは、競技力の向上とともに、スポーツを通じて人と人をつなぎ、地域に根ざしたクラブづくりを目指しています。



NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォームです。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data Engine や AFX による自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。

