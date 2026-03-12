「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」をIFAのGAIA株式会社へ提供開始

株式会社Finatextホールディングス

株式会社Finatext

株式会社ナウキャスト

株式会社スマートプラス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）、株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「ナウキャスト」）、株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 紀子、以下「スマートプラス」）は、対面営業におけるコンプライアンスチェックの効率化を生成AIで支援する「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-（以下「本サービス」）」を、IFA法人であるGAIA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中桐 啓貴、以下「GAIA」）に導入したことをお知らせします。

■ 背景

金融業界では顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の徹底がこれまで以上に求められており、営業プロセスの透明化とガバナンスの高度化が業界共通の課題となっています。特に、対面での面談内容はブラックボックス化しやすく、適切な情報提供や意向把握が行われているかを客観的に確認する仕組みの整備が急務です。

従来のコンプライアンスチェックは、審査担当者が対象の面談録音を全編にわたって傾聴し、問題箇所を手作業で特定する方法が主流でした。全件対応には多大な時間を要するため、審査担当者への業務負荷が課題となっていました。こうした状況を踏まえ、Finatextグループは生成AIを活用することで、審査の精度と効率を同時に高める本サービスの開発・提供に取り組んできました。

■ GAIAにおける導入効果

GAIAは、「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」をビジョンに掲げ、欧米で主流のフィーベース（残高連動報酬型）モデルをいち早く採用したIFA法人です。専任のプライベートFP（ファイナンシャル・プランナー）が顧客一人ひとりのライフプランに寄り添い、長期的な資産運用を支援しています。

同社ではこれまで、コンプライアンスチェックにあたり、審査担当者が対象の面談録音を全編傾聴し、問題の有無を確認する運用を行っていました。本サービスの導入後は、生成AIが自動で問題箇所を検知・抽出することで、審査業務にかかる時間が大幅に削減されるとともに、見落としリスクの低減による審査品質の向上を実現しています。

■「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」の概要

本サービスは、対面営業における録音データを生成AIが解析し、コンプライアンス上のリスクや必須項目の漏れを自動検知するソリューションです。

■ 今後の展望

- 対面営業の録音：営業担当者と顧客の対面でのやり取りを録音し、データとして保存します。- 音声の自動文字起こし：録音データをテキストに自動変換します。面談内容の記録作成にかかる業務負荷を軽減します。- 章分割と法令違反アラート：音声データを章ごとに分割し、法令違反の可能性が高い内容が含まれる場合はアラートで通知します。各社のコンプライアンス・マニュアルや特定の業法ルールに基づき、チェック項目を個別に設定することも可能です。- 該当箇所のピンポイント確認：アラートが出た箇所のみを選択して音声を聴取できます。コンプライアンス担当者は会話全体を傾聴する必要がなく、問題の可能性が高い箇所を即座に特定・確認できます。

Finatextグループは今後も本サービスのIFA業界への提供拡大を通じて、金融業界全体のコンプライアンス体制の底上げに貢献してまいります。

■ 本件に関するIFA様からのお問い合わせフォーム

https://ifa.smartplus-sec.com/ifalp/#contact

【Finatextグループについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/574_1_d17eb5104f718c17fec39cd37ef20926.jpg?v=202603121251 ]■ 株式会社Finatext

株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、金融インフラストラクチャ事業においては、保険ビジネスプラットフォーム「Inspire（インスパイア）」とクレジットビジネスプラットフォーム「Crest（クレスト）」を軸に、金融DXに取り組む事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/574_2_c7fb80593a6be445b050e180de9abac6.jpg?v=202603121251 ]■ 株式会社ナウキャスト

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数(現:日経CPINow)」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AI活用とデータ基盤構築の両輪で事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/574_3_9487b44934d0364d289a89a73f5a5491.jpg?v=202603121251 ]

■ 株式会社スマートプラス

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（バース）：Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、証券領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/574_4_2b191deae0880b4ffcb4222ffa5926c7.jpg?v=202603121251 ]