「Panaya Partner Award 2025」にて「Assessment Champion of the Year」を受賞

クレスコ・イー・ソリューション株式会社


クレスコ・イー・ソリューション株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 聡、以下クレスコ・イー・ソリューション）は、Panaya Ltd. 日本支店（住所：東京都千代田区、カントリーマネージャ：山岡 英明、以下 Panaya）が同社の優秀パートナー企業を表彰する賞「Panaya Partner Award 2025」において「Assessment Champion of the Year」を受賞いたしました。クレスコ・イー・ソリューションの「Assessment Champion of the Year」受賞は3年連続しての受賞です。



「Panaya Partner Award 2025」は、Panaya社が2025年度を通じてPanayaにおけるビジネスの実績、市場拡大、お客様への高い価値の提供といった様々な観点からパートナー企業を評価しパートナー企業に授与される賞です。 受賞内容は以下の通りです。


◆「Assessment Champion of the Year」受賞理由


「Panayaを活用したアセスメントの提供数において最高位の実績をあげられました。多くの提案活動やプロジェクト実施を通じてPanayaの市場への認知拡大や新規案件創出において大きく貢献されました。」と高い評価をいただきました。


クレスコ・イー・ソリューション株式会社は、2021年からPanayaパートナーとして、SAPソリューションをご利用いただいている企業のSAP S/4HANAへの移行やアップグレードにあたり、Panayaを活用したスピーディで高品質なサービスを提供しています。今後も引き続きPanayaと連携しお客様のSAP S/4HANAへの移行やアップグレードを強力に支援してまいります。


「Panaya Partner Award 2025」 の詳細は Panayaのホームページをご参照ください。


（ https://www.panaya.com/jp/news/196950/ ）



[Panayaについて]


Panayaは、クラウドベースのERP/CRMアプリケーションの影響分析とテストツールを提供しています。弊社のチェンジインテリジェンスプラットフォームは、組織が継続的にアプリケーションを変更し、ビジネス要求に応じてタイムリーにイノベーションを提供することを可能にします。Panayaは、2006年以降、62か国にわたりFortune500社の3分の１を含む3,000社の企業に導入され、迅速かつ高品質なアプリケーションのリリースを支援しています。国内においても400社以上のSAPプロジェクトに導入されています。


https://www.panaya.com/jp/



[クレスコ・イー・ソリューション株式会社について]
クレスコ・イー・ソリューションは、1998年設立以来SAP社のパートナーとしてライセンス販売から、導入コンサルティング・開発・運用保守までトータルサービスをご提供するSAPセールスパートナーです。


特に、中堅・成長企業のお客様の課題や問題に寄り沿って、100名を超えるSAP認定コンサルタントがSAP S/4HANAの導入から運用保守まで一気通貫でご支援しています。


企業をとりまく環境の変化への対応と、経営の変革のためにDX化が求められる中、企業の業務データを管理するERPを” DXのプラットフォーム”として導入するために、「SAP S/4HANAグランドデザイン（構想策定）サービス」や「SAP S/4HANA導入サービス」等により、始めの一歩から実現まで伴走します。


https://www.cresco-es.co.jp/



※SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。




[本件に関するお問い合わせ]
クレスコ・イー・ソリューション株式会社
営業部　マーケティング担当　石田、柏田
E-mail：marketing@cresco-es.co.jp
Panayaアセスメントサービス　URL： https://www.cresco-es.co.jp/service/panaya/