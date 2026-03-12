寺田倉庫、「動き出す妖怪展 TOKYO」とのコラボレーション企画を実施

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）は、2026年3月27日（金）から2026年6月28日（日）まで開催される「動き出す妖怪展 TOKYO～Imagination of Japan～」（主催：動き出す妖怪展 TOKYO 実行委員会）の期間中、当社運営施設であるPETALS TOKYO、WHAT MUSEUM、WHAT CAFEにて、同展覧会と連携した特別宿泊プランの販売や入館料割引、コラボレーションメニューの提供を実施いたします。展覧会とともにアートシティ天王洲をお楽しみいただけるコラボレーション企画です。

「動き出す妖怪展 TOKYO～Imagination of Japan～（以下、動き出す妖怪展 TOKYO）」は、江戸・明治時代など様々な絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」など、日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

本コラボレーションは、「動き出す妖怪展 TOKYO」の開催に合わせ、妖怪にちなんだ宿泊者限定サービスや当社ミュージアムの入館料割引などを通して、アートシティ天王洲をより一層楽しんでいただくことを目的に実施します。天王洲運河に浮かぶ水上アートホテル「PETALS TOKYO」では、河童をモチーフにしたきゅうり風味のカクテルをはじめ、河童柄の手ぬぐい、展覧会の鑑賞チケットをセットにした宿泊プランを販売します。現代アートと建築のミュージアム「WHAT MUSEUM」では、展覧会のチケットのご提示で対象チケットが500円引きになる入館料割引を実施します。アートギャラリーカフェ「WHAT CAFE」では、妖怪をモチーフにしたコラボレーションメニューを提供します。

当社は、「動き出す妖怪展 TOKYO」を訪れた方に向けて、アートの街・天王洲での楽しみ方を発信していくことで、アートを観ることはもちろん、アートに関する幅広い体験を提供するアートシティとしてさらなる発展を目指してまいります。

【各施設での企画について】

「動き出す妖怪展 TOKYO」公式サイト：

https://www.yokaiimmersive.com/tokyo

開催場所

■PETALS TOKYO / 展覧会鑑賞チケット付き宿泊プラン

会場から徒歩5分の水上アートホテル「PETALS TOKYO」では、運河の上に浮かぶロケーションにちなみ、「河童」をテーマにした特別な宿泊プランを販売します。古来より日本の水辺に暮らすと伝えられる河童は、時に「水の守り神」とも称され、天王洲ともゆかりの深い存在です。本プランでは、きゅうり風味のKAPPA MOJITO（カッパモヒート）とモダンな柄で普段使いしやすい河童柄の手ぬぐい、展覧会チケットを宿泊とセットにし、水上という舞台ならではの、どこか妖しさをまとった滞在体験をご提案します。

・KAPPA MOJITO（アルコール/ノンアルコール）

河童の好物「きゅうり」をアクセントに、ライムとミントの爽やかな香りが広がる、清涼感あふれる一杯です。運河を眺めながらゆっくりとお楽しみいただけます。

・河童柄手ぬぐい

客室のスチームサウナや水辺のくつろぎ時間にお使いいただける、河童柄手ぬぐいをお渡しいたします。運河に浮かぶPETALS TOKYOならではの滞在の記念にお持ち帰りいただけます。

販売期間：2026年3月12日（木）～2026年6月25日（木）21：00

※満室になり次第、販売終了いたします

宿泊対象期間：2026年3月27日（金）～2026年6月26日（金）

宿泊代金：85,000円～※宿泊日により価格は異なります

宿泊定員：1室あたり1～3名※客室により定員は異なります

対象年齢：15歳以上

予約方法：公式サイト（https://petalstokyo.com）より予約ください

※写真はイメージです。実際の提供内容とは一部異なる場合がございます

※鑑賞チケットはチェックイン時にフロントにてお渡しします。詳細は公式サイトにてご確認ください

■WHAT MUSEUM / 入館料割引

「WHAT MUSEUM」は、現代アートと建築のミュージアムです。4月21日（火）より展覧会「波板と珊瑚礁 - 建築を遠くに投げる八の実践」を開催します。本展では、建築家の思考や哲学を表現するメディアとしての「模型」に焦点を当て、国内外で活躍する新進気鋭の建築家8組が本展のために制作した模型を展示します。言葉や図面では捉えきれない建築家それぞれの思考を、空間的・身体的に体感できる建築展です。

「動き出す妖怪展 TOKYO」のチケット半券もしくは二次元コードをWHAT MUSEUMの受付にて提示すると、WHAT MUSEUMのチケットを500円引き（一部300円引き）で購入いただけます。対象チケットの詳細は公式サイトをご確認ください。

開催期間：2026年4月21日（火）～2026年6月28日（日）

開館時間：火曜～日曜 11：00～18：00（最終入館17：00）

休館日：月曜（祝日の場合、翌火曜休館）※2026年5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）は開館

入場料（展覧会＋建築倉庫）：一般 2,000円、大学生/専門学生 1,300円、中高生 500円、小学生以下無料

公式サイト：https://what.warehouseofart.org/exhibitions/corrugatedcoral

この他にも、アートギャラリーカフェ「WHAT CAFE」では、妖怪をモチーフにしたコラボレーションメニューを提供します。詳細は今後WHAT CAFE公式サイト（URL：https://cafe.warehouseofart.org）および「動き出す妖怪展 TOKYO」公式サイトにて発表いたします。

【「動き出す妖怪展 TOKYO」 開催概要】

展覧会名：動き出す妖怪展 TOKYO～Imagination of Japan～

会期：2026年3月27日（金）～2026年6月28日（日）

開館時間：9：30～20：00 （最終入場 19：30）※最終日6月28日は17：00まで（最終入場16：30)

会場：寺田倉庫G1ビル（東京都品川区東品川2-6-4）

主催：動き出す妖怪展 TOKYO 実行委員会（テレビ東京、ＢＳテレビ東京、日本経済新聞社、時事通信社、一旗、テレビ愛知）

公式サイト：https://www.yokaiimmersive.com/tokyo

【寺田倉庫について】

社名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設立：1950年10月

URL：https://www.terrada.co.jp

天王洲アートポータルサイト：https://warehouseofart.org