「シキネ」「さとり」が「兵庫県警察防犯応援キャラクター」に就任！

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）より配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）に登場するでんこ「駒ヶ林シキネ」と「伊川谷さとり」が「兵庫県警察防犯応援キャラクター」に就任します。

■概要

2026年3月16日(月)より開催する神戸市交通局と「駅メモ！」シリーズのコラボキャンペーン『さとりとシキネと巡る！緑と青の神戸さんぽ』をきっかけに、「シキネ」と「さとり」が「兵庫県警察防犯応援キャラクター」に就任することが決定しました。コラボ期間にあわせて、防犯の呼びかけなどを行います。また4月からは、兵庫県警察の公式アプリ「ひょうご防犯ネット＋（プラス）」でも、「シキネ」と「さとり」が登場予定です。

詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



