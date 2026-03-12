DIVX、Webコンテンツ制作に伴う説明・待ち時間・修正の往復をなくす制作OS「AI-CMS」を提供開始

株式会社divx

2021年に創業しAIを活用したサービス開発を通じて企業や公共機関のDX推進を支援する株式会社divx（本社：東京都港区、代表取締役社長：物部 英嗣、以下「当社」 ）は、Webコンテンツ制作における「説明」「待ち時間」「修正の往復」といった工程をなくす制作OS「AI-CMS（エーアイ・シーエムエス）」の提供を、2026年3月12日に開始いたしました。

「AI-CMS」は、AIディレクター、ライター、校正者、デザイナー、エンジニアといった複数のAIエージェントがチームとして機能するコンテンツ制作システムです。管理画面から指示するだけで、アウトプットの生成からWebサイト上でのコンテンツ公開までを一気通貫で行えます。

人間は「最終判断（承認）」のみを担い、従来の手順で必要だったWebサイト制作過程での煩雑なやり取りや調整時間を大幅に削減し、クリエイティブな意思決定により集中することが可能になります。



「AI-CMS」の詳細はこちらをご覧ください：

https://pages.divx.co.jp/lp/ai-cms/

開発背景：制作担当者が「調整」に忙殺される現状を変えたい

企業や自治体の広報・Web担当者は、本来「何を、なぜ伝えるのか」を考える立場にあります。しかし現実には、外部制作会社や社内関係者への説明、返信待ち、意図のズレを修正する確認作業など、調整に関わる工程に多くの時間が割かれています。

「AI-CMS」は、こうした制作現場で構造的に存在してきた、本質的ではない調整業務を前提から見直すために開発されました。



「AI-CMS」を利用することで人間が対応してきた調整業務を大幅に削減し、コンセプトの策定やブランディングなどクリエイティブな意思決定により集中することが可能になります。

実証：スプレッドシートからランディングページを生成、自社サイトもAIが自動制作

「AI-CMS」の実用性を証明するため、当社で検証を行いました。

スプレッドシートに記載された断片的な訴求ポイントや要件から、AIディレクター、ライター、校正者、デザイナー、エンジニアといった複数のAIエージェントが文脈を読み解き、構成・デザイン・コーディングまでを自動実行。短時間で高品質なランディングページを生成できることを実証しました。

本サービス「AI-CMS」の公式製品ページ(https://pages.divx.co.jp/lp/ai-cms/ )も、AI-CMSを使用して制作しています。自らユーザーとして当システムを利用することで、現場で発生する細かな修正の往復を排除し、実践的に使える品質へと磨き上げました。

特長：「AI-CMS」が実現する、3つの「しなくていい」

「AI-CMS」は、制作を速くするツールではありません。制作の現場で当たり前になっていた調整作業をなくすための仕組みです。



1．すべてを説明しなくていい

ユーザーは、断片的なアイデアを入力するだけで、AIディレクターが構成を設計し、AIライターが文脈を汲み取った原稿を即座に生成します。制作意図の説明や根回しといった“伝えるための仕事”を不要にします。

2．待たなくていい

見積もり、初稿、修正反映といった「相手からの返信待ち」を解消します。AIデザイナーが文脈に沿った画像生成とレイアウト提案を行い、従来は数週間必要だった工程を数分で完結させます。

3．何度も戻さなくていい

AI校正が文章の表記揺れや不適切な表現のリスクなどを自動検知し、AIエンジニアが実装までを自動化。意図のズレによる修正の往復を最小限に抑え、ユーザーは最終的な公開判断のみを行います。

運用イメージ：お知らせ・ブログ・ランディングページを一体で運用

「AI-CMS」では、お知らせ・ブログ・ランディングページといったコンテンツに関わるやりとりの往復を行うことなく、一度の指示でコンテンツを一体的に制作・公開できます。

速報、背景説明、解決策提示までを同一環境内で完結させることで、工程ごとに発生していた外部とのやり取りや調整時間を削減します。

今後の展望

当社は「AI-CMS」の提供を通じて、制作現場に当たり前に存在してきた調整作業をなくし、発信者が意思決定に集中できる制作環境の実現をめざします。

今後は、専任の人材の確保が難しい企業や自治体を含め、より多くの組織で活用できる制作基盤として展開していく予定です。

サービス概要

サービス名：AI-CMS

提供開始日：2026年3月12日

提供形態：クラウドサービス

※セキュリティ要件等に応じて専用環境（VPC等）や閉域接続などの提供形態も個別にご相談可能です

内容：AIエージェントが制作工程を担い、調整作業を不要にする制作システム

料金：利用規模・要件に応じて個別にご案内します

https://www.divx.co.jp/contact

当社代表コメント

株式会社divx 代表取締役社長 物部 英嗣

コンテンツ制作の現場では、いまだに『作る時間』よりも『調整する時間』が長く、多くの担当者がクリエイティブな意思決定以外の業務に忙殺されています。私たちは、この構造的な課題を解決するために『AI-CMS』を開発しました。

DXの本質は、デジタル化そのものではなく、業務構造をアップデートすることにあります。AI-CMSは、制作現場の「調整という名のアナログ業務」をデジタル技術で解体します。これまでにない制作体験の提供を通じて、企業や自治体のDXを「実行」のフェーズへと押し進めていきます。

株式会社divxについて

株式会社divxは、AI技術を活用したソフトウェア開発およびソリューション提供を行うテクノロジーカンパニーです。アプリケーションエンジニアを中心とした体制で、設計から実装、運用までを一貫して支援しています。

会社概要

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス6階

代表者 ： 代表取締役社長 物部英嗣

事業内容 ： AI技術を活用したソフトウェア開発およびソリューション提供

オフィシャルサイト： https://www.divx.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名 ：株式会社divx

E-mail ：info@divx.co.jp