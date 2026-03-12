70℃対応の自動ミルクメーカー「milkmagic」アカチャンホンポ2店舗にて2026年3月20日から販売！

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）は、株式会社BetterDays（本社：東京都品川区）の自動ミルクメーカー「milkmagic（ミルクマジック）」を、2026年3月20日（金・祝）から【アカチャンホンポ ららぽーと豊洲店】【アカチャンホンポ グランツリー武蔵小杉店】の2店舗で販売いたします。アカチャンホンポでお買上のお客様に限り、保証期間を1年延長し、あんしん2年保証付きです。

自動ミルクメーカー「milkmagic」

自動ミルクメーカー「milkmagic」は、多忙な子育て世帯のミルク作りを時短することができる、日本初※の自動ミルクメーカーです。粉ミルク調乳時に推奨されている「70℃以上のお湯での調乳」に基づき、ボタンひとつで70℃以上のお湯を使用したミルクを作ることができます。

※ BetterDays調べ 日本国内における「自動ミルクメーカー」として（2025年10月6日現在）

商品説明

粉ミルクと水をセットしスタートを押すと、およそ3秒から10秒でミルクが自動的に調乳されます。

「milkmagic」はサーモブロックテクノロジーが搭載されており、日本の低電圧環境で70℃以上のお湯を数秒で作ることができます。

ミルクの量の細かな調節（30mL～240mLまでの10mL単位での調節）や、温度の設定（35℃～70℃までの5℃刻みで設定）を行う事ができます。またミルクの濃度も細かく調節することができ、さまざまなメーカーの粉ミルクに対応しています。

【商品概要】

■商品名：milkmagic

■型番：JPN-001-W

■本体サイズ（約）：横幅21 x 奥行26 x 高さ36cm

■商品重量（約）：4kg

■電源：電源コード式（ワット数(W) 1400W 電圧(V) 100ボルト）

■価格：43,000円（税込47,300円）

対応している粉ミルク

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18863/table/650_1_1463cec0a2d6f2b52d37ce2d926a11b9.jpg?v=202603121251 ]

など。各粉ミルクの調乳方法は株式会社BetterDaysのHP(https://betterdays-jp.com/blogs/howtouse/formula-recipe)にて随時更新されます。

販売店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18863/table/650_2_6047bd37a7130b8aa3fa04dcb298827d.jpg?v=202603121251 ]

