『ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）梅田店 』4月8日(水)オープン！

飲食チェーン『PRONTO（プロント）』や『和カフェ Tsumugi（ツムギ）』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、2026年4月8日(水)に『ワインの酒場。Di PUNTO（以下、ディプント）』を、大阪・梅田にオープンいたします。今回の出店で、ディプントは全国43店舗となります。

■店舗情報 ※2026年4月8日(水)オープン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/330_1_da73e887fb547361acd34d7bf94306d1.jpg?v=202603121251 ]

■出店の目的と今後の展望

今回『ディプント』が出店する梅田エリアは、ファッションアイテムを中心に取り扱う商業施設やアミューズメント施設、大型小売店などが集まり、若年層を中心に多くの人々が訪れる人気のエリアです。

ワインと食事をカジュアルに楽しめるワイン酒場をコンセプトとする『ディプント』は、今回の出店を通じて働く女性やワイン未経験の20代など、多様なお客様にご利用いただくことを目指します。

上質で活気にあふれた地域密着型のワイン酒場として、地域の皆様に長く愛されるお店づくりに努めてまいります。

■店舗の特徴

『ディプント 梅田店』はランチタイムから深夜まで営業しており、平日・休日を問わず、働く方のランチや休日のディナーなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

平日限定のランチメニューは、パスタ・サラダ・ドリンクのセットを1,408円（税込）からご提供。パスタの大盛りやパンの追加、セットドリンクをアルコールメニューに変更することも可能です。アルコールメニューには、低アルコールで優しい口当たりの「ランブルスコ」や「サングリア」などをご用意しております。木を基調とした温かみのある店内で、ゆっくりとお過ごしください。

■ディプントのこだわり

１．サクッと飲みたい方からお腹いっぱい食べたい方まで満足できる、40種類以上の充実したフードメニュー。看板メニューはテーブルいっぱいに広がる「生ハムとサラミのてんこ盛り」。

２．低アルコールで飲みやすい弱発泡性のランブルスコや厳選ワイン、ソフトドリンクなど、60種類以上の種類豊富なドリンクメニューをご用意。

３．500℃の石窯オーブンで焼き上げた手作りピッツァは2～3名でシェアしやすい7インチ(18cm)サイズ。

４．シーンに合わせて選べる各種パーティーコースは、デートや誕生日・記念日などのおもてなしや歓送迎会など、様々なイベントにもぴったり。

手前：元祖！生ハムとサラミのてんこ盛り／奥：ランブルスコ手前：罪と幸のピッツァ／奥：ピッツァ・マルゲリータ

■『ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）』とは

『Di PUNTO（ディプント）』とは、日常と非日常の間にある句読点（PUNTO）。居心地のいい空間で、気軽にワインとお料理を楽しめる、上質で活気あふれる地域密着型のワインの酒場です。