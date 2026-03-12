「AIエージェント導入が“失敗しやすい構造”とは？」エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』、３社共催オンラインセミナーに

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、実践型のオーダーメイド研修でDX人材を育成する『TECH PLAY Academy』（ https://www.academy.techplay.jp/ ）は、2026年3月24日（火）12:00に開催される「AIエージェント導入が“失敗しやすい構造”とは？」をテーマにしたオンラインセミナーに登壇します。

■セミナー概要

AIエージェントの活用が現実的な選択肢となり、DXプロジェクトはこれまで以上に高度な意思決定と推進力が求められるフェーズに入りました。

一方で、

・PoCは実施したが本番展開につながらない

・プロジェクトが想定通り進まず手戻りが発生する

・スケジュール遅延やコスト増大に不安がある

といった課題を抱える企業も少なくありません。

従来のシステム開発でも、要件定義のズレや開発遅延による損失は発生してきました。しかしAIエージェントの導入は、成果の不確実性や期待値調整の難しさ、組織横断での合意形成の複雑化など、プロジェクト推進に新たなリスク要因を生み出します。

本イベントでは、AI活用を含めたDXを推進する担当者・管理職の皆様に向けて、AIを活用したDXプロジェクトにおける「失敗構造」を紐解き、どうコントロールするべきかを整理し、実践的な視点でお届けします。

非技術職でDX推進を担う担当者・課長・部長の方、またそれらの方を支援する情報システム部門・DX部門の皆様におすすめの内容です。

■こんな方におすすめ

・AI活用／DX推進を任されている事業部門の担当者・管理職

・非エンジニアとしてプロジェクト推進を担っている方

・PoCが成果につながらず課題を感じている方

・AIエージェント導入を検討している方

・情報システム部門・DX部門として事業部を支援している方

■開催概要

【開催日時】 2026年3月24日（火）12:00～13:30

【定員】 100人

【参加費】 無料

【会場】 オンライン（Zoomウェビナー）

【お申込み】以下より必要事項を記入のうえお申込みください。

https://techplay.jp/event/992663(https://techplay.jp/event/992663)

■タイムスケジュール

【セミナータイトル】

「AIエージェント導入が“失敗しやすい構造”とは？」

【プログラム】

12:00～12:05：オープニング

12:05～12:50：パネルディスカッション

・テーマ1：AIエージェント利活用における変化

・テーマ2：従来のシステム開発やPoCにおける失敗の原因

・テーマ3：リスク・不確実性をなくすためにできること

12:50～12:55：質疑応答/アンケート回答

12:55～13:00：クロージング

※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。

■登壇者

合同会社Coccole 代表社員

辻 良繁

東京大学大学院 情報理工学系研究科 修士課程修了。在学中にIPA未踏事業に採択。

株式会社ドワンゴを経て、ユメノソラホールディングス株式会社新規事業室CTOとして、現在流通総額160億円規模に成長した「Fantia」を立ち上げ。

その後、株式会社ZUUにて東証マザーズへのIPOを経験し、開発管掌執行役員として組織マネジメントを統括。大手リーガルテック企業のEMを経て、現在は行政でのデジタル推進に携わりつつ、合同会社Coccole代表および行政書士として活動。

技術・経営・法務の三視点から、生成AI活用や新規事業支援を展開。

パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員 CIO

パーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 本部長

朝比奈 ゆり子

外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーにてプロダクト開発、導入を中心に担当。外資系ITセキュリティ会社2社でコーポレートIT部門のリーダーシップを執った後、2014年にパーソルキャリア（旧インテリジェンス）に入社。2021年よりパーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 本部長としてグループ全体のデジタル変革を推進。2025年より現職。

2024年度（第42回）IT賞（マネジメント領域）受賞、第9回HRテクノロジー大賞人的資本経営部門優秀賞、JAPAN HR DX AWARDS 2024特別賞 受賞。

パーソルイノベーション株式会社

TECH PLAY Company 代表

片岡 秀夫

TECH PLAY Companyの代表を務め、大企業向けの採用・育成・組織コンサルを提供しており、人事領域全般・組織変革コンサルティング、プロダクト開発/マネジメント、エンタープライズセールス中心に活動。

【略歴】

京都大学大学院生命科学研究科卒。

2008-13 インテリジェンス（現パーソルキャリア）経営企画・事業企画（2011からマネジャー）

2014-17 同社サービス開発部長・責任者。同時にパーソルイノベーションファンドのCVCの立ち上げ。

2018- TECH PLAY Company 代表・共同代表（2019からパーソルイノベーションに転籍）。TECH PLAY ACADEMYにてエンジニア育成事業を中心に活動

2021- AIビジネス推進コンソーシアム（AIBPC）理事就任

■『TECH PLAY』について

＜ https://techplay.jp/(https://techplay.jp/) ＞

約30万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点

■『TECH PLAY Academy』について

＜ https://www.academy.techplay.jp/(https://www.academy.techplay.jp/) ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■セミナーアーカイブを公開する「TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル」を開設

『TECH PLAY Academy』では、過去に開催したセミナーのアーカイブをより見やすく提供するため、YouTube公式チャンネルを開設しました。

生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などを扱ったセミナーを公開しています。

これまでフォーム申込後に動画をダウンロードいただいていた形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善しています。

https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos(https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos)

■パーソルテンプスタッフ株式会社について

＜ https://www.tempstaff.co.jp/(https://www.tempstaff.co.jp/) ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。

■「PERSOL（パーソル）」について

＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。