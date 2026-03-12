バイク王、東京モーターサイクルショー2026に出展

株式会社バイク王&カンパニー

「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」を企業理念に掲げ、「バイクライフの生涯パートナー」を目指す株式会社バイク王＆カンパニー（代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、以下「当社」）は、3月27日（金）から3月29日（日）まで東京ビッグサイトで開催される東京モーターサイクルショー2026に出展します。

当社ブース（西2ホール／小間番号：2-16）では、2月に放映した新CMに起用したしげの秀一氏の名作「バリバリ伝説」の世界観を演出し、原作を再現したバイクと一緒に記念撮影ができるコーナーを設置し、バリバリ伝説とのコラボグッズが当たる抽選会、原作の舞台でもある80年代のバイクレースで活躍された宮城光氏とバイク王公式アンバサダーを迎えたトークショーなどを開催します。

「バリバリ伝説」を通じて、皆様にバイク文化の素晴らしさを改めて感じていただくとともに、「バイク愛と」を今回の新CMのメインコピーに設定した、当社の“バイクに対する向き合い方”について理解を深めていただきたいと考えています。

■出展概要

・イベント名：第53回東京モーターサイクルショー2026 （https://www.motorcycleshow.org/）

・出展日程：3月27日（金）、3月28日（土）、3月29日（日）

・出展場所：東京ビッグサイト 西2ホール

・小間番号：2-16

・ブーステーマ：「バイク愛と」

当社新CM「バリバリ伝説」の原作世界観を演出したブース内で、来場者が体験・参加できるコンテンツを複数実施します。

■出展内容

１. 「バリバリ伝説」登場車両との記念撮影ブース

原作の主人公 巨摩 郡（こま ぐん）の愛車であるCB750Fと、作中に登場するNS400Rを展示し、車両と一緒に記念撮影をしていただけます。CB750Fは作中に登場する車両をリアルに再現し、あえて各所に経年の使用感を残すことで、主人公が「バイク愛」を注ぎ込んで使い込まれた世界観を再現しています。

２. 「バリバリ伝説」コラボグッズ抽選会

会期3日間、「バリバリ伝説」コラボグッズなどが当たる抽選会を実施します。

バイク王会員（無料）に登録いただいた方であればどなたでもご参加いただけ、参加賞として、コラボデザインのトートバッグをお渡しします。

※各日700枚程度を上限に、先着順で配布します。



（その他景品）

・バイク専用ドライブレコーダー（DAYTONA MP30 GPS）

・バイク専用スマートモニター（TANAXスマートライドモニターXR-2）

・「バリバリ伝説」コラボオリジナルクオカード など多数ご用意。

３. 初日限定トークショー（3月27日）

13:30～14:30

トークテーマ：「バイク文化の移り変わりと、その先の未来」

出演者：宮城光、ずま（虹色侍）、澤篤史

司会進行：ステップ堀田



バリバリ伝説の舞台にもなった80年代のレースシーンで活躍されてきた宮城光氏を迎え、当時のバイク文化を振り返ります。あわせて、若年層から人気のインフルエンサーで、自身もバイクを楽しむライダーでもあるずま（虹色侍）氏を迎え、現在のライダー世代の視点も交えながら、バイクとの向き合い方や今後のライダーを増やしていくことへの可能性について意見を交わします。

モビリティスペシャリスト 宮城光

元Hondaワークスレーサー。全日本選手権

チャンピオンや鈴鹿4時間耐久レース総合優勝などの実績を持ち、現在は安全運転講話をはじめ、ライディング／ドライビングレッスン、MotoGP解説、車両開発など幅広く活動

バイク王公式アンバサダー ずま（虹色侍）

アーティスト/動画クリエイター/プロデューサーとして活動。流行曲のカバーやアレンジ、企業サウンドロゴをアレンジする「CMの続きを作ってみた」などを発信する動画がSNSでバズり、総フォロワー数は計350万人を超え、動画の総再生回数は13億回を誇る

株式会社バイク王&カンパニー 代表取締役CEO 澤篤史

バイクラジオ番組パーソナリティ ステップ堀田（司会進行）

16:00～17:00

トークテーマ：「My Bike Life ～私のバイクの楽しみ方～」

出演者：朝山すず、ずま（虹色侍）

出産を経て活動を本格復帰する朝山氏が、ママさんライダーとして、お子様と一緒に楽しくバイクライフを続けていくことについてお話しいただきます。

バイク王公式アンバサダー 朝山すず

４. 整備実演会（ステージコンテンツ）

開催2日目および3日目には、バイク王の熟練整備スタッフによる整備実演パフォーマンスを2部制（各パート1時間）で実施します。

1970年代を代表する名車KAWASAKI 900Super4（Z1）系のエンジンを使用し、その場で分解・組立をそれぞれのパートで披露します。実際の整備工程を公開することで、バイク王のサービスを支える整備技術を目の前でご覧いただけます。

開催2日目

ゲスト：奥沙織

司会進行：ステップ堀田

バイク王公式アンバサダー 奥沙織

開催3日目

ゲスト：せんちゃん

司会進行：ステップ堀田

バイク王公式アンバサダー せんちゃん

■ステージコンテンツ日程

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/106_1_74aa7833d8e95559df5dedbe9eeb518d.jpg?v=202603121251 ]

当社は「バイクライフの生涯パートナー」として、これまでの枠にとらわれることなく、ライダーの皆様と“ともに”つくる素晴らしいバイクライフをご提案できるように取り組んで参ります。

◼バイク王について

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年9月に創業。中古バイクの買取・販売を主力事業とし全国に店舗を展開するほか、バイクの整備・パーツ販売・レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートしています。近年は、バイクだけでなく電動モビリティなど、バイクライフを超えた幅広いモビリティ関連事業へと領域を拡大しています。

<会社概要>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/106_2_54ebce8773b1abc99bdafa27fdbeeba9.jpg?v=202603121251 ]