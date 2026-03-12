補整下着ブランドのブラデリスニューヨークが、XSからのサイズ展開でタイト設計のナイトブラを新発売！
独自の３ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、アンダーがズレ上がりやすい方のお悩みに応える、タイト設計のナイトブラ「Dreamy Night Bra」を発売いたしました。
補整下着ブランドのブラデリスニューヨークでは、“寝ている間もバストケアできる補整ナイトブラ”をご提案しています。本品は、スレンダー体型・小柄体型のお客様のニーズに応える新商品です。当ブランドでは、これまでになかったXSからのサイズ展開かつ、他品番よりややタイトに設計しており、「アンダーがズレやすく、ナイトブラがずれ上がってしまう」といったお悩みの声に寄り添います。
生地は、なめらかな肌触りを感じられる最高級ランクのスーピマ綿。接触冷感機能や吸水性・速乾性も備えており、オールシーズン快適に就寝いただけます。
- 商品のこだわり
１. 特許取得機能で3方向からカップを寄せ上げ
モールドカップの中に挟んだ「引き上げアーチパネル」で三方向からカップをグリップ。立体的に寄せて引き上げます。
（特許：第7474014号）
２.バストへのフィット感
上部をハート型にカットしたカップが、バストに食い込むことなくしっかりフィット。また、下厚プッシュアップ設計で「カップが合いにくい／浮きやすい」といったお悩みにも寄り添い、自然な丸みと高さをつくりながら、就寝中もバスト位置が安定しやすい設計です。
３.ズレ上がりを軽減するタイトなアンダー
スレンダー体型・小柄体型の方に向け、XSからのサイズ展開。
ブラデリスの他の商品よりも、アンダーをややタイトに設計しています。
- 商品概要
スレンダー体型の方や小柄体型の方にも選びやすいサイズ設計と、就寝中のズレにくさ（安定感）を重視したナイトブラです。アンダーがずり上がりにくいよう、ややタイトに設計しており、「アンダーがズレやすく、ナイトブラがずり上がってしまう」といったお悩みに寄り添う一着です。
身生地は肌との摩擦が少なく、柔らかくなめらかな肌触りが特徴のナイロン綿ベア天竺を使用。接触冷感機能や吸水性・速乾性も備えているため、オールシーズン快適です。
♦商品情報
・商品名：ブラデリス Dreamy Night Bra
・価格：\6,600 (税込)
・カラー：ブラック・ネイビー・ピンク
・サイズ展開：XS／S／M
- BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは
1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。
◆公式WEBサイト
・公式ブランドサイト
https://www.bradelisny.com/jp/
・公式オンラインストア
https://www.bradelis.shop/